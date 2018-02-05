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المحكمة تدين معتقلي سد تودغى بالحبس النافذ

المحكمة تدين معتقلي سد تودغى بالحبس النافذ
محمد آيت حساين
الاثنين 05 فبراير 2018 - 23:10

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، مساء اليوم الاثنين، أحكاما في حق اثني عشر شخصا، سبعة منهم متابعين في حالة اعتقال، وخمسة في حالة سراح، ضمهم فاعل جمعوي، على خلفية اعتصامهم وتوقيف أشغال بناء سد تودغى بضواحي تنغير.

وتمت إدانة ستة أشخاص كانوا متابعين في حالة اعتقال بـ10 أشهر حبسا نافذة، و5 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لخمسة أشخاص آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمها بسنة واحدة نافذة في حق زايد تقرايوت الفاعل الجمعوي الذي اعتقل في الملف نفسه.

أوضح بلاغ سابق أصدرته عمالة إقليم تنغير أن السلطات المحلية قامت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتسخير القوات العمومية لفض تجمهر قامت به مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير لعرقلة الأشغال منذ 15 نونبر الماضي، معلنة إيقاف 11 شخصا خلال هذا التدخل.

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