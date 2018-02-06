مخدرات وأسلحة تقود إلى إيقاف شخص بأيت ملول

هسبريس من أكادير

أفلحت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات.

وبحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه إثر عملية أمنية، قامت بها عناصر الشرطة، إثر شكوك حامت حول سيارة كانت تتجول وسط المدينة، ليتم تعقبها ومحاصرتها.

المصدر نفسه أضاف أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة المذكورة مكنت من حجز نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، مجزأة إلى قطع معدة للبيع، و77 رزمة من القنب الهندي الممزوج بالتبغ، و3 أسلحة بيضاء كبيرة الحجم، ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من عملية الترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.