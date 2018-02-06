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الرئيسية | حوادث | مخدرات وأسلحة تقود إلى إيقاف شخص بأيت ملول

مخدرات وأسلحة تقود إلى إيقاف شخص بأيت ملول

مخدرات وأسلحة تقود إلى إيقاف شخص بأيت ملول
هسبريس من أكادير
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:05

أفلحت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول في توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات.

وبحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه إثر عملية أمنية، قامت بها عناصر الشرطة، إثر شكوك حامت حول سيارة كانت تتجول وسط المدينة، ليتم تعقبها ومحاصرتها.

المصدر نفسه أضاف أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة المذكورة مكنت من حجز نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، مجزأة إلى قطع معدة للبيع، و77 رزمة من القنب الهندي الممزوج بالتبغ، و3 أسلحة بيضاء كبيرة الحجم، ومبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من عملية الترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متأمل الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 16:45
مروجو المخدرات وأصحاب الكريساج لا يجوز التسامح معهم أو العفو عنهم فالأول يستهدفون عقل الشباب
ومستقبله والثاني يستهدفون أمنهم وأرواحهم و ممتلكاتهم لذالك يجب إنزال أقصى العقوبات عليهم حتى يكونون عبرة للآخرين.
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21
2 - عبدالسلام الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 17:42
ايت.ملول.عاصمت.الزعفران.البلد.الهادء.بنبته.
العلمية.وناسه.المسالمون.الطيبون.المتواضعون.
يدجل.عليهم.هاد.المجرم.من.اجل.قلب.افكار.
ابناءهم.وسلب.محصولهم.منتحت.ارجلهم.
وجب.على.الصلطة.ان.تتجند.لتنزيل.اقصى.
العقوبات.حتى.تبقى.تيليوين.بلد.الزعفران.
احسن.ضوق.في.العالم
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