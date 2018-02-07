شركة هولندية ترصد دراجة مسروقة بالدار البيضاء

هسبريس - إفي

عثر في مدينة الدار البيضاء على دراجة مسروقة من باريس قبل عام، وتأتى رصدها بواسطة جهاز التموضع العالمي "GPS" الذي كان مثبتا عليها بشكل خفي، وساهم في فك شبكة تهريب دراجات هوائية بين أوروبا والمغرب.

جرى تداول قصة هذه الدراجة على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عنها الشركة الهولندية المطورة لبرنامج "Bike hunter"، والتي تعد زبائنها بقولها: "إذا سرقت منكم إحدى دراجاتنا سنعثر لكم عليها، وسنعيدها إليكم أو نستبدلها لكم بأخرى".

وانتقل أحد عملاء برنامج "اصطياد الدراجات" إلى الدار البيضاء من هولندا، متتبعا الإشارة الصادرة عن جهاز التتبع، حتى وصل إلى من يمتلكها حاليا؛ وهو طالب بكلية الطب أكد شرائها عبر الاستعانة بخدمات موقع إلكتروني شهير في المغرب.

وساعد الطالب العميل للوصول إلى مورد هذا النوع من الدراجات، بينما أبلغت الشركة الهولندية السلطات المغربية بعمليات تهريب هذا النوع من الدراجات، وظل الطالب محتفظا بدراجته المسروقة فيما حصل المالك الأصلي على دراجة أخرى جديدة.