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الرئيسية | حوادث | شركة هولندية ترصد دراجة مسروقة بالدار البيضاء

شركة هولندية ترصد دراجة مسروقة بالدار البيضاء

شركة هولندية ترصد دراجة مسروقة بالدار البيضاء
هسبريس - إفي
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:45

عثر في مدينة الدار البيضاء على دراجة مسروقة من باريس قبل عام، وتأتى رصدها بواسطة جهاز التموضع العالمي "GPS" الذي كان مثبتا عليها بشكل خفي، وساهم في فك شبكة تهريب دراجات هوائية بين أوروبا والمغرب.

جرى تداول قصة هذه الدراجة على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عنها الشركة الهولندية المطورة لبرنامج "Bike hunter"، والتي تعد زبائنها بقولها: "إذا سرقت منكم إحدى دراجاتنا سنعثر لكم عليها، وسنعيدها إليكم أو نستبدلها لكم بأخرى".

وانتقل أحد عملاء برنامج "اصطياد الدراجات" إلى الدار البيضاء من هولندا، متتبعا الإشارة الصادرة عن جهاز التتبع، حتى وصل إلى من يمتلكها حاليا؛ وهو طالب بكلية الطب أكد شرائها عبر الاستعانة بخدمات موقع إلكتروني شهير في المغرب.

وساعد الطالب العميل للوصول إلى مورد هذا النوع من الدراجات، بينما أبلغت الشركة الهولندية السلطات المغربية بعمليات تهريب هذا النوع من الدراجات، وظل الطالب محتفظا بدراجته المسروقة فيما حصل المالك الأصلي على دراجة أخرى جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - هاذشي تيخلع الأربعاء 07 فبراير 2018 - 10:58
طالب بكلية الطب أكد شرائها عبر الاستعانة بخدمات موقع إلكتروني شهير في المغرب.
ملي ولاو المواقع تيبيعو لناس المسروقات هاذي هضرة خرى . خاص بنادم ديما اخلي الوتائق باش شرا شي حاجة من هاذ المواقع . الوقت والزمان هذا.
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119
2 - Ceuta&Melila الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:04
par hazard, c'est pas le même bicycle objet de la transaction de ceuta et mlila????
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4
3 - الصبر يضبر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:10
حيطنا قصير غي لي جا نقز فوقو!! شوهتونا فاوروبا والعالم كامل هاالمخدرات ها السرقة هاالارهاب ها الدعارة ....بقينا نحشمو نقولو مغاربة عار هاذ الشي لي كاديرو راكم بهدلتونا وغرقتونا فالغيس حتى اطفالنا فالمدرسة بقاو يحشمو بكثرة ماكايهينوهم اصدقاءهم الاروبيين مغرابي افعل المغرابي دار خاصة فاسبانيا حرام عليكم باراكا ماتشوهو فينا!!!
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106
4 - med.kech الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:21
في اوربا سيرقون لك دراجتك الهوائية و بفضل تقنية gps يتم ارجاعها لك مع العلم ان ثمنها يبقى هزيلا...انا في بلادنا العزيز فهم يسرقون لك سيارتك و بيتك و ربما اطفالك دون استرجاع اي شيء دون الكلام عن سرقة لقمة عيشك و سرقة حقوقك الاساسية...متى يصبح المغرب كهولندا و يتم الاعتراف بابسط الحقوق و منها العيش الكريم
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181
5 - رشيد الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:31
الى كل من أراد شراء دراجة هوائية أو نارية أن يلتزم بالقانون ويلزم البائع أن يكتب معه عقد بيع قانوني لكي لا يورط نفسه فلا أحد يعذر بجهله للقانون.
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85
6 - ابراهيم الأربعاء 07 فبراير 2018 - 12:17
المغرب بأكمله تمت سرقته من أناس لا ضمير لهم الشعب المغربي رضي لنفسه الذل و العار حتى أصبحنا نتوسل لقمة العيش من أبواب سبتة ومليلية أناس يموتون في الجبال من شدة الجوع والبرد ولا احد يتكلم والله يقول وإذا أردنا أن نهلك قريتا أمرنا مترفيها ففسقووا فيها وحق عليها القول فدمرنها تدميرا
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52
7 - مغربي في الغربة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 13:28
في المانيا لا يتم سرقت الدراجات كليا لانها تكون مربوطة بسلسلة حديدية فيتم سرقت فقط العجلات ان كانت ليست مربوطة او السرج او الهيكل في بعض الاحيان تبقى فقط احدى العجلات مربوطة، منظر مضحك ...
ليس فقط المهاجرين من يقوم بالسرقة لكن المشكل هو الاعلام الذي يركز فقط على الاعمال الاجرامية التي يقوم بها المهاجرون و كان الاجرام الذي يمارسه الالمان شيء عادي
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17
8 - Ben marzoug الأربعاء 07 فبراير 2018 - 13:37
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
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5
9 - سراق الزيت الأربعاء 07 فبراير 2018 - 13:37
عجيب امرنا (شي كيسرق شي) الوزير يسرق البرلماني يسرق الموظف يسرق المخابز تسرق المواطن يسرق كلشي ولا سراق الزيت إلا....
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10
10 - مهتم الأربعاء 07 فبراير 2018 - 13:50
السلام عليكم.
وتا شنو هي بيكالا ؟
وفين هما ركابي ديالها ؟.
كنصح هذاك الطالب يعطيها ليهم.وزيدهم وحدة اخرى راهم غير مشقلبين في لقريعة مابغاهم حتى شي واحد.
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-7
11 - الحـــاج عبد الله الأربعاء 07 فبراير 2018 - 13:50
4 - med.kech

في اوروبا الناس كا تخلص التأمين حتى على القطط
وحتى انت كون تخلص التأمين على سيارتك مع Option GPS
كون يلقاوها ليك ويردوها ليك
أنت وأمثالك كا تقلبو غير على الرخا والهمزات وباغي ترد ليك الدولة المسروقات ديالك ؟
راك زعما انت هو بيل غايت لي كا يخلص 12 مليار جولار في السنة كضرائب على الدخل، ولا يتميز مع كل المواطنين بأي شيئ رغم انه يستحق ان تحرسه كتيبة كاملة من المارينز

حتى انت الي خلصتي خيار (ال جي بي اس) كون يلقاو ليك المسروقات ديالك الى كانت سيارة أو حتى بغل أو حمار إذا سرق منك
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-10
12 - المجعور الأربعاء 07 فبراير 2018 - 14:11
نريد عدسة جي بي اس مثبثة على رءيس الحكومة لنعرف اين يكون طيلة الولاية
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11
13 - احبك وطني الأربعاء 07 فبراير 2018 - 14:33
وعلاه سحاب لكم الناس ديال الخارج ملي تاديجيبو الخردة ديالهم راهم تيجيبوا غي لحلال
نصف ما يتم ادخاله الى الوطن عبر الميناء محملا على سيارات المهاجرين مسروق من اصحابه او من مراكز او محلات وهكذا درج كثير من ابناء الجالية على الحياة في الخارج : السرقة والخطف وجمع الالات المهملة على قارعة الطريق من طرف اصحابها وترقيع بعض الاليات وبيعها هنا على انها سلعة اوروبية وغير ذلك
هذه صفعة اخرى الى المغرب والمغاربة معناه المغاربة شفارة ويدخلو لبلادهم الاشياء لمشفرة
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1
14 - ilyas الأربعاء 07 فبراير 2018 - 14:35
للعلم فقط هاد الدراجة الهوائية ثمنها 1000 يورو، ،لكن هناك درجات أغلى من سيارة داسيا، ابحث عن UBKY,ربما الشركة خسرت مال أكتر من قيمة الدراجة،لكن تبقى إتمام العقد هو الأسمى،هده هي العقلية الغربية فالتجارة،إذا أعطيتك الضمانات لازم أن أوفي بالعقد،أو سوف تغلق الأبواب لأن السمعة هي كل شيء.
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14
15 - حفار القبور الأربعاء 07 فبراير 2018 - 15:21
العلم نور والجهل عار.
شكراً للدول الكافرة والملحدة التي أنتجت كل شيئ لإسعاد البشرية دون تمييز وفي كل المجالات.
أما دول (التقوى والإيمان) على خط طنجة جاكارتا مازالت تتقاتل من أجل كيلو من الطحين وكفية الوضوء وبأي رجل يمكن الدخول إلى المسجد وغير ذالك من التخاريف.
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-6
16 - ابن سوس المغربي، المعقول الأربعاء 07 فبراير 2018 - 15:28
الناس تاع المعقول علاش هما ناجحين في كل شيء و نحن على نفس المنوال تخلف جهل رشوة فساد سرقة جوع و النوع؟ هنا يتبين لك البرهان الشركة مستعدة لفعل كل شيء من أجل سمعتها الجميلة سا نظل متخلفين الى ان نقرر ان نكون معقول مع أنفسنا قبل كل شيء
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4
17 - البوعار الأربعاء 07 فبراير 2018 - 15:45
الى حفار القبور هادو ا اخوانك تتحامل عليهم وتريد ان يدخلوا الى بيت الله بالويسكي والرقص وطلب اوثان في عز العلم ولازالوا يغطسون المواليد بلا رحمة في المياه ليتربى على الكنيسة فتربصوا باخوانكم لان عارفين يهود ونصارى كبروا معنا ويريدون الابتعاد عن هويتنا بكلمات امتحانية من الله ورسوله ايها المغاربة ادخلوا برجلكم اليمنى وتوضاؤا وتطهروا وتزوجوا وصلوا لربكم ولا تتبعوا لومة لاىم يفرقون بالتطور ويمجدون الكفار بالتقدم الاسلام ليحتاج الى مقارنه بالصناعة ودخول المسجد وسب علماء الاسلام تشترون بايات الله ثمنا قليلا وتضحكون على انفسكم مثل مانت تنطق كذلك البعث وترى ماكنت تخفي ويبدي لك مالم تكن تحتسب
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2
18 - الحـــ عبد الله ـــاج الأربعاء 07 فبراير 2018 - 15:57
هاد الناس لا يعتمدون على الدولة لتجويد حياتهم وتحسينها
يعتمدون على أنفسهم وعلى سواعدهم وعلى ذكائهم وعلى الشفافية والمعقول في علاقاتهم الى درجة انهم مثلا عندما تخون المرأة زوجها ولو عن خطأ تصرح له بذالك في اليوم نفسه وليكن ما يكن بدون غدر ولا تاحراميات التي تعشعش في سلوككم، وإن شاء سامحها وان لم يشاء جادرها وطلقها

وهاد السلوك الحسن والعلاقات الجيدة والراقية عند الغرب تتجلى في كل شيئ عندهم : تتجاى في التجار، في العلاقات العامة والشخصية، تتجلى في العمل، حيث إذا وضعت عامل منهم في (بوسط) وشرحت له ما يجب القيام به في مكان العمل لمد اسبوع كامل يمكنك بعدها ان تسافر او تغيب وعندما تعود تجده قام بما يجب القيام به وانهى المهمة وبجد واتقان

وهاد السلوك لا يمكن للدولة ان تغرسه فيكم انتم من يجب العمل على أنفسكم لتنظيفها من السلوكايت المنحرفة التي تنخركم جميعا لا المتعلمين ولا غير المتعلميين الذين يمكن أن نعذرهم في بعض الاحيان

وهاد الشي علاش كا ناضلو نحن الوطنيين لتنظيف عقولكم من العدمية ومن الفهانات الخاوية ومن تكريس الاحباط وزرع ثقافة التسول والكسل، فأنتم لا تقومون سوى بإطالة وتكريس التخلف
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8
19 - Motafail الأربعاء 07 فبراير 2018 - 16:39
هاده فرصة سانحة لجميع المتضررين الدين سرقو في الماضي ، فلابد ان نجتهد
لتثبيت سيارتنا ودراجتنا ولَم لا هواتفنا النقالة والحاسوب بهاده الالية المعرفة بج ب س
لتأمين أمتعتنا بشكل عملي،
اذن فما رأيكم ؟
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1
20 - كلمة حق الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:07
الى رقم 15: كفى صبيانية من استغلال ادنى فرصة للهجوم على الاسلام و المسلمين الاسلام اسمى منك و من امثالك و قد سبقك الالاف بذلك فاندثروا جميعهم و بقي الاسلام شامخا، و انت ماذا صنعت و انتجت إلا الاكل و الصرف الصحي و النوم و الكسل.
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6
21 - هشام كولميمة الأربعاء 07 فبراير 2018 - 17:19
هولندا تحترم كرامة مواطنيها...نريد إلصاق GPS, في ظهر كل مسؤول على المال العام حتى نعرف من يسرقه.
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4
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