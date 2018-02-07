24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|12:47
|15:41
|18:07
|19:23
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- شركة "تويوتا" تتوقع ربحا قياسيا في العام الحالي
- قنص نمر أسود يحرم مليونيرا تايلانديا من الحرية
- أميرة يابانية تؤجل حفل زفافها سنتين كاملتين
- رواسب كولونيالية وثقافية وسؤال الكراهية بين شرائح اجتماعية
- مجلس الذهب: تدني الطلب لأقل مستوى سنة 2017
معارك إيديولوجية تحط بمعرض الكتاب .. "الإخوان" وإيران والإرهاب (5.00)
نشأة "الهيئة الريفية" .. صفحات وخفايا من تاريخ منسي ومجهول (5.00)
عاصفة ثلجية تهدد بكارثة إنسانية في بوتنفيت وسط غياب الحكومة (5.00)
- "مجلس عزيمان" يُكرّس "لغة موليير" ويبعد الأمازيغية عن التعليم الأولي - (93)
- رصيف الصحافة: ترامب يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة - (69)
- العثماني يشرب من مياه سدّ جهتي الرباط والدار البيضاء لطمأنة المغاربة - (57)
- بوكوس: "البيجيدي" يعرقل النهوض بالأمازيغية .. والاحتكام للملك - (52)
- باريس تساند اللاجئين إلى المملكة المغربية .. تعلّم اللغة الفرنسية أولوية - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركة هولندية ترصد دراجة مسروقة بالدار البيضاء
عثر في مدينة الدار البيضاء على دراجة مسروقة من باريس قبل عام، وتأتى رصدها بواسطة جهاز التموضع العالمي "GPS" الذي كان مثبتا عليها بشكل خفي، وساهم في فك شبكة تهريب دراجات هوائية بين أوروبا والمغرب.
جرى تداول قصة هذه الدراجة على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عنها الشركة الهولندية المطورة لبرنامج "Bike hunter"، والتي تعد زبائنها بقولها: "إذا سرقت منكم إحدى دراجاتنا سنعثر لكم عليها، وسنعيدها إليكم أو نستبدلها لكم بأخرى".
وانتقل أحد عملاء برنامج "اصطياد الدراجات" إلى الدار البيضاء من هولندا، متتبعا الإشارة الصادرة عن جهاز التتبع، حتى وصل إلى من يمتلكها حاليا؛ وهو طالب بكلية الطب أكد شرائها عبر الاستعانة بخدمات موقع إلكتروني شهير في المغرب.
وساعد الطالب العميل للوصول إلى مورد هذا النوع من الدراجات، بينما أبلغت الشركة الهولندية السلطات المغربية بعمليات تهريب هذا النوع من الدراجات، وظل الطالب محتفظا بدراجته المسروقة فيما حصل المالك الأصلي على دراجة أخرى جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ملي ولاو المواقع تيبيعو لناس المسروقات هاذي هضرة خرى . خاص بنادم ديما اخلي الوتائق باش شرا شي حاجة من هاذ المواقع . الوقت والزمان هذا.
ليس فقط المهاجرين من يقوم بالسرقة لكن المشكل هو الاعلام الذي يركز فقط على الاعمال الاجرامية التي يقوم بها المهاجرون و كان الاجرام الذي يمارسه الالمان شيء عادي
وتا شنو هي بيكالا ؟
وفين هما ركابي ديالها ؟.
كنصح هذاك الطالب يعطيها ليهم.وزيدهم وحدة اخرى راهم غير مشقلبين في لقريعة مابغاهم حتى شي واحد.
في اوروبا الناس كا تخلص التأمين حتى على القطط
وحتى انت كون تخلص التأمين على سيارتك مع Option GPS
كون يلقاوها ليك ويردوها ليك
أنت وأمثالك كا تقلبو غير على الرخا والهمزات وباغي ترد ليك الدولة المسروقات ديالك ؟
راك زعما انت هو بيل غايت لي كا يخلص 12 مليار جولار في السنة كضرائب على الدخل، ولا يتميز مع كل المواطنين بأي شيئ رغم انه يستحق ان تحرسه كتيبة كاملة من المارينز
حتى انت الي خلصتي خيار (ال جي بي اس) كون يلقاو ليك المسروقات ديالك الى كانت سيارة أو حتى بغل أو حمار إذا سرق منك
نصف ما يتم ادخاله الى الوطن عبر الميناء محملا على سيارات المهاجرين مسروق من اصحابه او من مراكز او محلات وهكذا درج كثير من ابناء الجالية على الحياة في الخارج : السرقة والخطف وجمع الالات المهملة على قارعة الطريق من طرف اصحابها وترقيع بعض الاليات وبيعها هنا على انها سلعة اوروبية وغير ذلك
هذه صفعة اخرى الى المغرب والمغاربة معناه المغاربة شفارة ويدخلو لبلادهم الاشياء لمشفرة
شكراً للدول الكافرة والملحدة التي أنتجت كل شيئ لإسعاد البشرية دون تمييز وفي كل المجالات.
أما دول (التقوى والإيمان) على خط طنجة جاكارتا مازالت تتقاتل من أجل كيلو من الطحين وكفية الوضوء وبأي رجل يمكن الدخول إلى المسجد وغير ذالك من التخاريف.
يعتمدون على أنفسهم وعلى سواعدهم وعلى ذكائهم وعلى الشفافية والمعقول في علاقاتهم الى درجة انهم مثلا عندما تخون المرأة زوجها ولو عن خطأ تصرح له بذالك في اليوم نفسه وليكن ما يكن بدون غدر ولا تاحراميات التي تعشعش في سلوككم، وإن شاء سامحها وان لم يشاء جادرها وطلقها
وهاد السلوك الحسن والعلاقات الجيدة والراقية عند الغرب تتجلى في كل شيئ عندهم : تتجاى في التجار، في العلاقات العامة والشخصية، تتجلى في العمل، حيث إذا وضعت عامل منهم في (بوسط) وشرحت له ما يجب القيام به في مكان العمل لمد اسبوع كامل يمكنك بعدها ان تسافر او تغيب وعندما تعود تجده قام بما يجب القيام به وانهى المهمة وبجد واتقان
وهاد السلوك لا يمكن للدولة ان تغرسه فيكم انتم من يجب العمل على أنفسكم لتنظيفها من السلوكايت المنحرفة التي تنخركم جميعا لا المتعلمين ولا غير المتعلميين الذين يمكن أن نعذرهم في بعض الاحيان
وهاد الشي علاش كا ناضلو نحن الوطنيين لتنظيف عقولكم من العدمية ومن الفهانات الخاوية ومن تكريس الاحباط وزرع ثقافة التسول والكسل، فأنتم لا تقومون سوى بإطالة وتكريس التخلف
لتثبيت سيارتنا ودراجتنا ولَم لا هواتفنا النقالة والحاسوب بهاده الالية المعرفة بج ب س
لتأمين أمتعتنا بشكل عملي،
اذن فما رأيكم ؟