حوادث السير تزهق أرواح 14 شخصا في أسبوع

هسبريس - و.م.ع

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1469 آخرون بجروح، إصابة 83 منهم بليغة، في 1108 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 41 ألف و799 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و364 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 28 ألف و435 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و251 ألف و150 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5580 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7642 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 142 مركبة.