24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/02/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|12:46
|15:40
|18:06
|19:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- العمل بـ"الكونطرا" في الجماعات الترابية .. ترقب شديد للتدابير الحكومية
- "للقراء رأي" على هسبريس: جدل مجانية التعليم
- سكتة لقلب لا وجود له
- حقوقيون يرفضون تموقع البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- الملك يهنئ منيب ويشيد بمبادئ "الاشتراكي الموحد"
قصة لجوء سوري إلى اليابان .. "القط لا يهرب من دار العرس" (5.00)
خديجة جوييد .. طفلة طنجاوية تتلمس الشهرة على درب الألوان (5.00)
في سابقة من نوعها .. اكتشاف آلاف الكواكب خارج "درب التبانة" (5.00)
"الشان" يعيد اكتشاف الأسود المحلية .. 5 إضاءات للكرة المغربية (5.00)
- ربابنة "لارام" يطالبون برفع أجورهم إلى 285 مليونا للفرد الواحد - (187)
- تطبيق يكشف "تهافت" مغربيات على زواج المسيار من سعوديين - (65)
- رصيف الصحافة: الرادارات تهدد آلاف السائقين "المخالفين" بالاعتقال - (64)
- العُثماني يرمي بفشل إصلاح التعليم إلى ملعب الحكومات السابقة - (59)
- في سابقة من نوعها .. اكتشاف آلاف الكواكب خارج "درب التبانة" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شرطة القصر الكبير تحقق في وفاة شاب شنقا
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 17:45
أقدم شاب يدعى "أ.ج"، من مواليد 1993، على وضع حد لحياته شنقا بمنزل أسرته الكائن بحي السلام وسط مدينة القصر الكبير.
وفور إخطارها بالواقعة هرعت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى المكان، حيث قامت بمعاينة الجثة قبل السماح بنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.
وباشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها في الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بتشريح الجثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - هشام الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 18:11
انا لله وانا اليه راجعون بصراحة مؤسف ان ينتهي بشاب في عمر بالزهور بهذه الطريقة البشعة ولكن الله اعلم ما جعله يقدم على شنق نفسه هل هي دوافع نفسية ام قلة صبره المهم هو الان بيد الله يفعل به ما يشاء ونترك المخلوق للخالق
2 - متأمل الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 19:17
ليس الحل في الإنتحار حين يقع للإنسان مشكل بل يجب عليه أن يواجهه بالحكمة والاستعانة بغيره وقبل كل شيئ بالتوجه إلى الله بالدعاء كما قال سبحانه في سورة البقرة:(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).186.
فلنحذر من الإنتحار لأن فيه ضياع للدنيا والآخرة.
فلنحذر من الإنتحار لأن فيه ضياع للدنيا والآخرة.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2