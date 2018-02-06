شرطة القصر الكبير تحقق في وفاة شاب شنقا‎

هسبريس من القصر الكبير

أقدم شاب يدعى "أ.ج"، من مواليد 1993، على وضع حد لحياته شنقا بمنزل أسرته الكائن بحي السلام وسط مدينة القصر الكبير.

وفور إخطارها بالواقعة هرعت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى المكان، حيث قامت بمعاينة الجثة قبل السماح بنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها في الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بتشريح الجثة.