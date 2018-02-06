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الرئيسية | حوادث | شرطة القصر الكبير تحقق في وفاة شاب شنقا‎

شرطة القصر الكبير تحقق في وفاة شاب شنقا‎

شرطة القصر الكبير تحقق في وفاة شاب شنقا‎
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 17:45

أقدم شاب يدعى "أ.ج"، من مواليد 1993، على وضع حد لحياته شنقا بمنزل أسرته الكائن بحي السلام وسط مدينة القصر الكبير.

وفور إخطارها بالواقعة هرعت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى المكان، حيث قامت بمعاينة الجثة قبل السماح بنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها في الواقعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بتشريح الجثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - هشام الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 18:11
انا لله وانا اليه راجعون بصراحة مؤسف ان ينتهي بشاب في عمر بالزهور بهذه الطريقة البشعة ولكن الله اعلم ما جعله يقدم على شنق نفسه هل هي دوافع نفسية ام قلة صبره المهم هو الان بيد الله يفعل به ما يشاء ونترك المخلوق للخالق
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2 - متأمل الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 19:17
ليس الحل في الإنتحار حين يقع للإنسان مشكل بل يجب عليه أن يواجهه بالحكمة والاستعانة بغيره وقبل كل شيئ بالتوجه إلى الله بالدعاء كما قال سبحانه في سورة البقرة:(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).186.
فلنحذر من الإنتحار لأن فيه ضياع للدنيا والآخرة.
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