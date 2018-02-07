24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1712:4715:4118:0719:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. تسريب فيديوهات لمرضى يسائل حرمة الجسد وإفشاء سر المهنة (5.00)

  2. فرقة أمنية تعمق البحث في صفقات بمدينة مراكش (5.00)

  3. الصبار يعد بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة بالآلية الوطنية للوقاية (5.00)

  4. نتنياهو يزور الجولان ويحذر أعداء إسرائيل (5.00)

  5. مصدر حكومي يضع شروط المغرب لمفاوضات مباشرة مع البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | استئنافية فاس تؤجل النظر في ملف "مدينة باديس"

استئنافية فاس تؤجل النظر في ملف "مدينة باديس"

استئنافية فاس تؤجل النظر في ملف "مدينة باديس"
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:03

أجلت، من جديد، الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس المتخصصة، الشروع في مناقشة ملف المدير العام السابق ِلصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس هوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، محمد علي غنام، إلى غاية الثالث من أبريل المقبل، والمتابعين، إلى جانب 25 متهما آخرين، على خلفية قضية "مدينة باديس" بالحسيمة.

ويأتي تأجيل هذا الملف، الذي عرفت جلسته تغيب ثلاثة متهمين أدلى في شأنهم دفاعهم بشواهد طبية تبرر عدم حضورهم، لإعادة استدعاء خمسة شهود، ثلاثة منهم تأخروا لعدم التوصل، وشاهدان تخلفا عن الحضور رغم التوصل، قررت هيئة الحكم تغريمهما ألفي درهم لكل واحد منهما لأجل ذلك.

وعلمت هسبريس أن رئاسة هيئة الحكم في هذا الملف أشعرت دفاع المتهمين والشهود بأنها قررت أن تكون الجلسة المقبلة آخر جلسة للشروع في مناقشة هذا الملف، الذي عمر أكثر من أربع سنوات باستئنافية فاس؛ وذلك بسبب التأجيلات المتوالية، سواء خلال مرحلة التحقيق أو بعد إحالته على الهيئة القضائية.

إلى ذلك، يتابع المتهمون في ملف "مدينة باديس"، والذين يوجد ضمنهم، إلى جانب أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام، مقاولون ورؤساء شركات ومسيروها ومهندسون ومديرون عقاريون، من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت".

يشار إلى أن وقائع قضية المركب السكني "مدينة باديس" بالحسيمة تعود إلى سنة 2014، وذلك بعد صدور أوامر ملكية للبحث في الاختلالات التي شابت هذا المشروع السكني، إذ باشرت، إثر ذلك، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذا الملف، وأنجزت في شأنه عدة تقارير وأبحاث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سلام الصويري الأربعاء 07 فبراير 2018 - 11:39
كالعادة سيغرق الملف في التأجيلات والتبريرات المتتالية لمدة سنين وثم سراح موقت وبراءة لان رموز الفساد وأهل النفوذ لا يطالهم القانون مهما كانت الفضاءح .
ملف فضيحة كازينو السعدي بمراكش منذ 2003
وهذا الملف سيقبر بكل تاكيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.