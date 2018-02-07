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كُتّاب وآراء
تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف "رضيع مراكش"
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش محاكمة طبيب 4 أشخاص آخرين متهمين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لاستكمال باقي المرافعات.
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، بتهمة ارتكاب جنايات "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة"، العقوبة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"الديستي"، من فك لغز اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل، وتوقيف الفاعل الرئيسي، المدعو "ي. ش"، طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.
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تعليقات الزوّار (2)
المواطن البسيط لا يفهم معنى وسبب هذه التأجيلات في مثل هذه القضايا الكبرى في حين يفصل في قضايا بسيطة تهم تهم مواطنين عاديين في أسرع وقت