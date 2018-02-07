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الرئيسية | حوادث | الشرطة الإسبانية توقف شابة مغربية "تناصر داعش"

الشرطة الإسبانية توقف شابة مغربية "تناصر داعش"

الشرطة الإسبانية توقف شابة مغربية "تناصر داعش"
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:44

اعتقلت عناصر شرطة إقليم كتالونيا شابة مغربية بداعي أنها تعمل على الترويج للأفكار المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتويات تمجد الأعمال العدائية التي يتبناها تنظيم داعش الإرهابي.

عملية إيقاف المشتبه فيها، البالغة من العمر 19 عاما، تمت داخل مقر إقامتها الواقع ببلدية ماتارو، التابعة لمدينة برشلونة في إقليم كتالونيا، وقال الأمنيون إن "الشابة تجيد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى أنها تجري اتصالات مع عناصر التنظيمات الإرهابية خارج البلاد".

ووفقا لنفس الرواية الأمنية فإن الفتاة تقوم بنشاط مكثف منذ سنة 2015، عبر مختلف "المواقع والمنتديات المخصصة للترويج للفكر الجهادي"؛ الأمر الذي دفعها إلى التطرف الذاتي رغم صغر سنها، و"كانت تود السفر إلى سوريا، حيث يتواجد حبيبها المقاتل بصفوف ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام".

وأشارت وسائل الإعلام الاسبانية إلى أن عملية تفتيش غرفة الموقوفة تمت أمام أعين عائلتها، التي لم تكن على علم بما كانت تخطط له، موضحة أن "عناصر الشرطة الكتالونية حصلت على إذن قضائي مسبق من سانتياغو بيدراث، قاضي الغرفة الأولى بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الذي أمر أيضا بوضع الشابة تحت تدابير الحراسة النظرية".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مهاجر الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:03
واحد السيد مغربي مسكين عايش فرنسا...زوجة ديالوا دارت النقاب و لتازمات ومن بعد خلاتوا و مشات لداعش تفسد جهاد النكاح...المغربيات كاع المصائب اديروه داعش امشيو الخليج افسدوا الخ ..
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2 - تمغربيت الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:14
وبازززز اختي والله كتالونيا وناسها شحال دالمغاربة عايشين فيها وصراحة بلاد رائعة وناسها مثقفين متحضرين تحملونا اش داك نهد شي ودابا تحملي غلطتك انتي بوحدك شوهتونا
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