عناصر الدرك الملكي تفك لغز جريمة قتل ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي ببرشيد مشتبهين فيهما بقتل شاب على أنظار الوكيل العام للملك بسطات، للنظر في التهم المنسوبة لكل واحد منهما، في حين جرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حق شخص ثالث يشتبه في علاقته بالقضية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا في جلسة خمرية إلى جانب الهالك بإقليم برشيد، إلا أن خلافا وقع بينهم تطوّر إلى تبادل للضرب والجرح نتج عنه وفاة الشاب العشريني بعد تلقّيه طعنات بآلة حادّة في أماكن متفرّقة من جسده.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات قد أمر بإجراء تشريح طبّي على جثة الشاب "س. ب"، متزوج وله ابنة، من ذوي السوابق القضائية، تبيّن أنها تحمل جروحا متفرّقة على مستوى الرأس والعنق والفخذ والساقين، بعد العثور عليها بإقليم برشيد، وبفتح بحث قضائي لتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل مشتبه فيه.