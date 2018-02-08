تهريب الكوكايين يوقف خمسينية برازيلية بالبيضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء من حجز كمية من مخدر الكوكايين لدى مواطنة برازيلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدارالبيضاء كانت قد أوقفت المواطنة البرازيلية، البالغة 59 سنة، على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساو باولو، وذلك بعد الاشتباه في تهريبها لمخدر الكوكايين في أمعائها، وهو ما استدعى إحالتها على المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء.

وأكد البلاغ أنه بعد تفريغ كبسولات الكوكايين المهربة، واستقرار الوضع الصحي للمعنية بالأمر، تم حجز 760 غراما ملفوفة ضمن 89 كبسولة، ليتقرر الاحتفاظ بالموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.