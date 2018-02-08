24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:16
|12:47
|15:42
|18:08
|19:24
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- دفاعا عن الثنائية البرلمانية
- باحث ينسف "أوهام" الحكم الإسلامي .. آية التمكين وحديث الخلافة
- يجب على اللغة الأمازيغية أن تغزو الحرف اللاتيني
- معارك إيديولوجية تحط بمعرض الكتاب .. "الإخوان" وإيران والإرهاب
- النخبة الدينية في النسق السياسي المغربي
باحث ينسف "أوهام" الحكم الإسلامي .. آية التمكين وحديث الخلافة (5.00)
أصغر رئيسة جماعة بالمغرب: تهمة "الخيانة الزوجية" ضريبة السياسة (5.00)
أخنوش يمهد للفلاحين المغاربة فرصا واعدة في الأسواق الألمانية (5.00)
وساطة "مجلس اليزمي" تعيد متهما في "تفجيرات إسني" إلى البلاد (5.00)
- "مجلس عزيمان" يُكرّس الفرنسية ويبعد الأمازيغية عن التعليم الأولي - (117)
- العثماني يشرب من مياه سدّ جهتي الرباط والدار البيضاء لطمأنة المغاربة - (64)
- أصغر رئيسة جماعة بالمغرب: تهمة "الخيانة الزوجية" ضريبة السياسة - (55)
- العثماني "يتبرأ" من تصريحات بنكيران ويتمسك بحلفائه في الأغلبية - (55)
- بوكوس: "البيجيدي" يعرقل النهوض بالأمازيغية .. والاحتكام للملك - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تهريب الكوكايين يوقف خمسينية برازيلية بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء من حجز كمية من مخدر الكوكايين لدى مواطنة برازيلية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدارالبيضاء كانت قد أوقفت المواطنة البرازيلية، البالغة 59 سنة، على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساو باولو، وذلك بعد الاشتباه في تهريبها لمخدر الكوكايين في أمعائها، وهو ما استدعى إحالتها على المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء.
وأكد البلاغ أنه بعد تفريغ كبسولات الكوكايين المهربة، واستقرار الوضع الصحي للمعنية بالأمر، تم حجز 760 غراما ملفوفة ضمن 89 كبسولة، ليتقرر الاحتفاظ بالموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.