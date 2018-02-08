متابعة أمني إسباني بتهمة قتل مهاجر مغربي

متابعة من خالد ملوك

أقر أعضاء المحكمة العليا للعدل بإسبانيا، بالإجماع، بارتكاب أنخيل لويس، الشرطي الإسباني التابع لفرقة الحرس المدني، جريمة قتل متعمدة في حق مواطن مغربي باستعمال سلاحه الوظيفي خارج ساعات العمل، على مستوى الطريق السريع "A-3" المؤدي إلى مدينة فالينسيا، شرق إسبانيا، أواخر شهر أبريل سنة 2016.

وقال المدعي العام للهيئة القضائية ذاتها إن قرار متابعة الشرطي أنخيل بتهمة القتل العمد حظي بإجماع أعضاء المحكمة، إذ عمد إلى إطلاق 5 رصاصات على رأس الضحية أردته صريعا في الحين، موضحا أن من المحتمل أن يستفيد من ظروف التخفيف، لكونه يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة.

وأضاف المتحدث ذاته، تزامنا مع بدء ثاني جلسات محاكمة المتهم، أن الشرطي يواجه عقوبة حبسية لمدة 21 عاما لتسببه في وفاة المواطن المغربي يونس السليماني، مبرزا في المنحى ذاته أنه كان يسوق سيارة من نوع "BMW 320" أجبرت عربة الهالك على الانحراف عن مسارها والاصطدام بها في ما بعد.

وزاد المدعي العام الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أن السائقين دخلا في شجار حاد، قبل أن يلجأ الشرطي الإسباني إلى إخراج سلاحه الوظيفي قصد قتل المهاجر المغربي، البالغ قيد حياته 39 عاما، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص شاهدوا كيف كان يطلق الرصاص بلا رحمة.

واعترف الجاني، خلال مراحل الاستنطاق التمهيدي، بأنه أفرغ سلاحه الوظيفي بإطلاق 12 رصاصة على مختلف أطراف جسد الضحية الذي كان مستلقيا على بطنه وهو ملطخ بالدماء، مضيفا أنه اقترب منه قليلا، وحين اكتشف أنه لم يفارق الحياة بعد رماه برصاصة أخرى على مستوى الرأس، وظل ينتظر وصول الأمن.