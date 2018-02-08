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الرئيسية | حوادث | متابعة أمني إسباني بتهمة قتل مهاجر مغربي

متابعة أمني إسباني بتهمة قتل مهاجر مغربي

متابعة أمني إسباني بتهمة قتل مهاجر مغربي
متابعة من خالد ملوك
الخميس 08 فبراير 2018 - 16:46

أقر أعضاء المحكمة العليا للعدل بإسبانيا، بالإجماع، بارتكاب أنخيل لويس، الشرطي الإسباني التابع لفرقة الحرس المدني، جريمة قتل متعمدة في حق مواطن مغربي باستعمال سلاحه الوظيفي خارج ساعات العمل، على مستوى الطريق السريع "A-3" المؤدي إلى مدينة فالينسيا، شرق إسبانيا، أواخر شهر أبريل سنة 2016.

وقال المدعي العام للهيئة القضائية ذاتها إن قرار متابعة الشرطي أنخيل بتهمة القتل العمد حظي بإجماع أعضاء المحكمة، إذ عمد إلى إطلاق 5 رصاصات على رأس الضحية أردته صريعا في الحين، موضحا أن من المحتمل أن يستفيد من ظروف التخفيف، لكونه يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة.

وأضاف المتحدث ذاته، تزامنا مع بدء ثاني جلسات محاكمة المتهم، أن الشرطي يواجه عقوبة حبسية لمدة 21 عاما لتسببه في وفاة المواطن المغربي يونس السليماني، مبرزا في المنحى ذاته أنه كان يسوق سيارة من نوع "BMW 320" أجبرت عربة الهالك على الانحراف عن مسارها والاصطدام بها في ما بعد.

وزاد المدعي العام الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أن السائقين دخلا في شجار حاد، قبل أن يلجأ الشرطي الإسباني إلى إخراج سلاحه الوظيفي قصد قتل المهاجر المغربي، البالغ قيد حياته 39 عاما، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص شاهدوا كيف كان يطلق الرصاص بلا رحمة.

واعترف الجاني، خلال مراحل الاستنطاق التمهيدي، بأنه أفرغ سلاحه الوظيفي بإطلاق 12 رصاصة على مختلف أطراف جسد الضحية الذي كان مستلقيا على بطنه وهو ملطخ بالدماء، مضيفا أنه اقترب منه قليلا، وحين اكتشف أنه لم يفارق الحياة بعد رماه برصاصة أخرى على مستوى الرأس، وظل ينتظر وصول الأمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الحسين الخميس 08 فبراير 2018 - 17:16
لوحصلت هذه القصة في المغرب لرجل اسباني ماذا سترون ان يفعل بالشرطي المغربي؟
وهل سيقولون ان الشرطي يعاني من مرض نفسي؟
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35
2 - حلا الخميس 08 فبراير 2018 - 17:23
ماكاين لايعاني من اضطرابات نفسية ولا حتى حاجة. إجماعهم على متابعته عن جريمة القتل العمد فقط لأنه كان هناك شهود كثر ولم يجدوا وسيلة لنفي كل التهم عنه واعترافه الصريح بجرمه بكل جرأة ووصف الواقعة بالتفصيل.بكل وقاحة قال أفرغ فيه مسدسه ووجده حيا وكمل عليه برصاصة في الرأس.أليس هذا إرهابا فالاستفزاز من الاول قائم بافتعال حادثة سير حسب ما قاله.الخلاصة حاولوا ماتحتاكوش بذوك الجنوس التوجه مباشرة للشرطة او الابلاغ فورا هاتفيا وتفادي مواجهة مباشرة.
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39
3 - مهاجر من فالينسيا الخميس 08 فبراير 2018 - 17:49
تعازي لإسرة الفقيد لو وقع العكس في المغرب كونو على يقين إسبانيا ستطلب من المغرب تسليمها المجرم سيحاكم في إسبانيا مع علم مغربي رخيص في بلادو نطلب من الله رحمة ومغفرة
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11
4 - العبدي الخميس 08 فبراير 2018 - 18:03
يجب على الدولة اﻻسبانية ان تقوم باعدامه رميا بالرصاص .
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7
5 - مغربي الخميس 08 فبراير 2018 - 18:25
هل من يعاني من اضطرابات يحمل سلاحا وضيفيا؟
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23
6 - Kamal الخميس 08 فبراير 2018 - 20:40
هده مهزلة مضحكة في محاكمة هادا المجرم الخنزير .سوف يتورط فيها القضاء الاسباني ادا تكاتفت جهود المهاجرين خصوصا المغاربة و الجمعيات الحقوقية .باللجوء الى المحكمة الاوربية.والجمعيات المغربية في اسبانيا لمحاكمة هادا المجرم لان ما قام به ليس له اي علاقة بضروف التخفيف و لا شيء لاعاداة الحقوق ال اهلها .يجب على الولة المغربية ان تدخل لاعادة الحقوق الى اهلها كاملة
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