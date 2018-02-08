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الرئيسية | حوادث | سرقة 30 ألف درهم تستنفر الدرك بإقليم شيشاوة

سرقة 30 ألف درهم تستنفر الدرك بإقليم شيشاوة

سرقة 30 ألف درهم تستنفر الدرك بإقليم شيشاوة
هسبريس من مراكش
الخميس 08 فبراير 2018 - 01:15

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط، بإقليم شيشاوة، الأربعاء، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة في قضية السرقة التي استهدفت مقهى ومحلا تجاريا بدوار تيكودار؛ وذلك من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة التي ستساعد على فك لغز هذه السرقة، بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهمين.

وحسب مصادر هسبريس فإن مصالح الدرك الملكي بإقليم شيشاوة تواصل أبحاثها في القضية، في انتظار الاهتداء إلى خيط من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية مرتكب أو مرتكبي السرقة، الذين استولوا على أزيد من 3 ملايين سنتم، بالإضافة إلى علب سجائر وبطاقات تعبئة هاتفية.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الفرقة التقنية للدرك، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، شرعت في تحليل المعطيات التي توفرت لديها، في انتظار تحديد هويات الضالعين في السطو على المقهى والمحل التجاري السالف ذكرهما.

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