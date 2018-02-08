تفكيك شبكة تسرق البنزين من مجمع الفوسفاط

هسبريس من خريبكة

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، خمسة أشخاص على السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطهم في ملف يتعلق بتكوين شبكة متخصصة في سرقة كميات من البنزين من المجمع الشريف للفوسفاط وُصفت بـ"المهمة".

وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة توصلت بإخبارية مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يعملون باستمرار، خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل، على سرقة البنزين من شاحنات المجمع الشريف للفوسفاط، وتحديدا بموقع المرح لحرش، ما دفع العناصر الدركية إلى نصب كمين وترصد خطوات الواقفين وراء العملية.

وأضافت المصدر ذاتها أن رجال الدرك الملكي باغتوا المشاركين في عملية السرقة، ما أسفر عن توقيف أربعة أشخاص وحجز حوالي 400 لتر من البنزين المسروق، وبعد التحقيق معهم، تحت إشراف النيابة العامة، تبين أن الأمر يتعلق بشبكة تتكون من عدة أشخاص جرى توقيف أحدهم بسبب الاشتباه في تورطه في "شراء مسروقات".

وعن باقي العناصر المذكورة خلال التحقيق مع الموقوفين، أشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح الدرك الملكي أصدرت مذكرات بحث في حق ثمانية أشخاص، خمسة منهم ذكروا على أساس مشاركتهم في سرقات سابقة، وثلاثة آخرون يشتبه في وقوفهم وراء شراء البنزين المسروق من المجمع الشريف للفوسفاط.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه خلال البحث مع الموقوفين تبين أن الواقفين وراء العملية كانوا يستهدفون الشاحنات الكبيرة التي تبلغ حمولتها من البنزين 200 طن، إذ دأبوا على سرقة مئات اللترات في كل عملية، مستغلين ظلمة المكان وقلة دوريات الأمن الصناعي الخاص بالمجمع الشريف للفوسفاط، باستعمال أنابيب بلاستيكية وبراميل متوسطة الحجم، ينقلونها إلى أماكن بعيدة قبل الاتصال بزبناء محددين.