حادثة تصرع سائق دراجة نارية بقلعة السراغنة

هسبريس من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية ميات، بإقليم قلعة السراغنة، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة سائق دراجة نارية، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر حادثة سير وقعت بالطريق الإقليمية رقم 2115 على مستوى الجماعة القروية السالف ذكرها، عندما دهسته شاحنة من الحجم الكبير متخصصة في نقل الرمال.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت سائق الشاحنة، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار عرض قضيته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك، الذي كان على متن دراجته النارية، لفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة.

وأضافت المصادر نفسها أنه رغم كل المحاولات التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية لإنقاذ حياة سائق الدراجة النارية، إلا أنها باءت بالفشل، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، مخلفا صدمة كبيرة في أوساط أقاربه وأصدقائه.