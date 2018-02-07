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الرئيسية | حوادث | حادثة تصرع سائق دراجة نارية بقلعة السراغنة

حادثة تصرع سائق دراجة نارية بقلعة السراغنة

حادثة تصرع سائق دراجة نارية بقلعة السراغنة
هسبريس من مراكش
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:06

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية ميات، بإقليم قلعة السراغنة، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة سائق دراجة نارية، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر حادثة سير وقعت بالطريق الإقليمية رقم 2115 على مستوى الجماعة القروية السالف ذكرها، عندما دهسته شاحنة من الحجم الكبير متخصصة في نقل الرمال.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت سائق الشاحنة، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار عرض قضيته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك، الذي كان على متن دراجته النارية، لفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة.

وأضافت المصادر نفسها أنه رغم كل المحاولات التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية لإنقاذ حياة سائق الدراجة النارية، إلا أنها باءت بالفشل، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، مخلفا صدمة كبيرة في أوساط أقاربه وأصدقائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الياس الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:55
الله يرحمو و يوسع عليه و يلهم ذويه الصبر و السلوان و انا لله و انا اليه راجعون
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13
2 - wood الأربعاء 07 فبراير 2018 - 21:57
ما يلاحظ ان اصحاب الدرجات النارية هم الاكثر تهورا في السياقة سواء داخل المدينة او خارج المجال الحضري ،و يسيرون غالبا بسرعة مفرطة مع العلم انهم لا يملكون اي حماية عند حدوث حادثة سير كما ان الدراجة النارية تفقد توازنها بسرعة نتيجة اي حركة مفاجئة او احتكاك بعربة و يدفعون حياتهم ثمن ذلك . فالشخص الذي يقود دراجة نارية محاديا لشاحنة لا يدري انه بسبب او بأخر سيجد نفسه اسفل عجلاتها !!!
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3 - عبد الله الأربعاء 07 فبراير 2018 - 22:36
دائما جماعة ميات بلاد الفقر والمنازل الطينية ، رغم ان تاريخها يعود لقرون عديدة، لم يتغير بها شيئا بل اصبح الكثير من سكانها يهجرونها، فلا ماء صالح للشرب -مياه مالحة- ولا صوف صحي ولا طرق ولا انارة عمومية حتى في مركزها دوار ميات ،والحادث الذي وقع امس سببه تضرر و تهالك الطريق الاقليمية السالفة الذكر ، وكانت اشغال اعادة هيكلتها انطلقت قبل سنتين وقدرت المدة انداك في 6 اشهر ، والى الان لازالت شبه مقطوعة حتى سيارات الاجرة امتنعوا عن المرور منها منذ اشهر ليتركوا المواطن في هذه الجماعة يكافع من اجل جلب مستلزماته من قلعة السراغنة ..
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4 - مغربي الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:57
تغمذه الله بالواسع الرحمته وادخله الفسيح الجنان مع النبءين و الصدقين و الشهداء و الصالحين و الهم الذويه الصبر و سلوان و حسن العزاء و ان لله وأن إليه راجعون . موقع ويقع مثله مرارا و تكرار سببه التهور و السرعة. مفرطة التي تحتويها دراجات النارية الصينية الآي تعد في نفس وقت وسيلة نقل ملائمة و نافعة لصغار الفلاحين و مستخدمين وتجار صغار و غيرهم إلى أن استغلالها كان عكسي وحصيلة أكبر دليل بحيث حوادث حدث ولاحرج خلفت مآسي كثيرة مكلفة ماديا ومعنويا والاقتصاد الوطني وبالتالي على الشركات مستوردة أو منتحة أن تقوم بتعديل في سرعة الجميع الدراجات النارية حتى لا تتعدى سرعتها قصوى 50 أو 60 كلم في الساعة حتى تساهم ولو بشيء من الحد من هول هذه الماسي مرتبطة بالثقافة قانون السير منعدمة اصلا لدينا .
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