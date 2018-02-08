درك بولنوار يوقف مبحوثا عنه للاتجار بالمخدرات

هسبريس من خريبكة

أوقفت عناصر من المركز الترابي لبولنوار، التابع لسرية الدرك الملكي لخريبكة، شخصا شكّل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من أجل تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات في المجال القروي والحضري لخريبكة وبوجنيبة وبولنوار وحطان والكفاف.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف صدرت في حقه أزيد من عشرين مذكرة بحث، سواء من طرف مصالح الدرك الملكي لبولنوار وخريبكة، أو من لدن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، وكان يأخذ حذره بشكل دائم خلال تنقلاته بين المراكز والدواوير القريبة من مدينة خريبكة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد توقيف المعني بالأمر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أعطيت تعليمات من طرف مسؤولين في الدرك الملكي بضرورة استعمال الكلاب المدربة من أجل تفتيش منزل الموقوف وأماكن تردده، قبل وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية والبحث معه حول التهم الموجهة إليه.