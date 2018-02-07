فحم "مجمر" يقتل خمسينيا في ضواحي تنغير

هسبريس من تنغير

توفي أحد الأشخاص، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا باستنشاق غاز أحادي الكربون أثناء استحمامه بمنزله الذي يقطنه بدوار آيت محمد الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تودغى السفلى، ضواحي مدينة تنغير.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أفادت بأن الضحية (ع. ب)، الذي يبلغ حوالي 56 عاما، عمد إلى إدخال مجمر من الفحم لتسخين الماء أثناء استحمامه قبل أن يسقط مغميا عليه بحمام منزل أسرته، ليفارق الحياة في الحين.

وقد حلت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير وعناصر الوقاية المدنية، قصد معاينة جثة الضحية، وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى إيداع الجثة بمستودع الأموات، في انتظار توجهها إلى المركز ألاستشفائي بوكافر بورزازات لإخضاعها للتشريح الطبي.