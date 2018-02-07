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الرئيسية | حوادث | فحم "مجمر" يقتل خمسينيا في ضواحي تنغير

فحم "مجمر" يقتل خمسينيا في ضواحي تنغير

فحم "مجمر" يقتل خمسينيا في ضواحي تنغير
هسبريس من تنغير
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:35

توفي أحد الأشخاص، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا باستنشاق غاز أحادي الكربون أثناء استحمامه بمنزله الذي يقطنه بدوار آيت محمد الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تودغى السفلى، ضواحي مدينة تنغير.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أفادت بأن الضحية (ع. ب)، الذي يبلغ حوالي 56 عاما، عمد إلى إدخال مجمر من الفحم لتسخين الماء أثناء استحمامه قبل أن يسقط مغميا عليه بحمام منزل أسرته، ليفارق الحياة في الحين.

وقد حلت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير وعناصر الوقاية المدنية، قصد معاينة جثة الضحية، وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى إيداع الجثة بمستودع الأموات، في انتظار توجهها إلى المركز ألاستشفائي بوكافر بورزازات لإخضاعها للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد زين العابدين الأربعاء 07 فبراير 2018 - 23:52
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وألهم أهله حسن العزاء. ونتمنى على إخواننا المغاربة التحلي بكثير من الحيطة والحذر من هذه القواتل الصامتة وخلق منافذ للتهوية مما يوفر كمية معقولة من الاوكسجين.
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2 - حفصة الخميس 08 فبراير 2018 - 00:06
وا عباد الله واااا القنوات التلفزية المغربية عوض برامج الميوعة والسخافة والإستبلاد وعيو الشعب بمخاطر أحادي أكسيد الكربون الناتج عن سخان الماء والمجمر وغيره ....وعيو الناس كيفاش يقطعوا الطريق...وعيو الشعب مسكين راكم مسؤولون أمام الله.
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