النقل الحضري يحصد روحا جديدا بالدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

يبدو أن حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء مستمرة في حصد مزيد من الأرواح قبل أن يضع مجلس المدينة حدا لها؛ فقد أزهقت روحا جديدة على مستوى حي عادل.

وفي تفاصيل الواقعة، بحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن شابا توفي، صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من بوابة إحدى حافلات "النقل الممتاز"، المعروفة باسم "ليكس"، بعدما كان يحاول التشبث بالمواطنين بالنظر إلى كثرة الازدحام، غير أنه سقط تحت عجلاتها.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الشاب كان يرغب في التوجه صوب مقر عمله، إلا أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب؛ ما جعله يتشبث ببابها الخلفي وبالمواطنين.

الحادثة التي وقعت على مستوى شارع العقيد العلام، أرجعها بعض المواطنين إلى تهور الركاب الذين يفضلون الوصول إلى عملهم وإلى المدارس ولو على حساب أرواحهم وحياة الآخرين.

وأورد شهود عيان أن السائق، وبالنظر إلى الازدحام الكبير، حجبت عنه الرؤية ولم يتمكن مما يجري بالباب الخلفي، غير أن آخرين ذهبوا إلى مطالبة شركات النقل الحضري بضرورة مضاعفة عدد حافلاتها من أجل احترام كرامة المواطنين الذين يدفعون مقابل هذه الخدمة.

وقد جرى على الفور نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.

ويطالب سكان العاصمة الاقتصادية بضرورة إيجاد حل لمعضلة النقل الحضري التي تنتهك معها كرامتهم بتكدسهم في الحافلات كالبضاعة.