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الرئيسية | حوادث | النقل الحضري يحصد روحا جديدا بالدار البيضاء

النقل الحضري يحصد روحا جديدا بالدار البيضاء

النقل الحضري يحصد روحا جديدا بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 08 فبراير 2018 - 13:40

يبدو أن حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء مستمرة في حصد مزيد من الأرواح قبل أن يضع مجلس المدينة حدا لها؛ فقد أزهقت روحا جديدة على مستوى حي عادل.

وفي تفاصيل الواقعة، بحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن شابا توفي، صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من بوابة إحدى حافلات "النقل الممتاز"، المعروفة باسم "ليكس"، بعدما كان يحاول التشبث بالمواطنين بالنظر إلى كثرة الازدحام، غير أنه سقط تحت عجلاتها.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الشاب كان يرغب في التوجه صوب مقر عمله، إلا أن الحافلة كانت مكتظة بالركاب؛ ما جعله يتشبث ببابها الخلفي وبالمواطنين.

الحادثة التي وقعت على مستوى شارع العقيد العلام، أرجعها بعض المواطنين إلى تهور الركاب الذين يفضلون الوصول إلى عملهم وإلى المدارس ولو على حساب أرواحهم وحياة الآخرين.

وأورد شهود عيان أن السائق، وبالنظر إلى الازدحام الكبير، حجبت عنه الرؤية ولم يتمكن مما يجري بالباب الخلفي، غير أن آخرين ذهبوا إلى مطالبة شركات النقل الحضري بضرورة مضاعفة عدد حافلاتها من أجل احترام كرامة المواطنين الذين يدفعون مقابل هذه الخدمة.

وقد جرى على الفور نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.

ويطالب سكان العاصمة الاقتصادية بضرورة إيجاد حل لمعضلة النقل الحضري التي تنتهك معها كرامتهم بتكدسهم في الحافلات كالبضاعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بيضاوي الخميس 08 فبراير 2018 - 14:02
اولا الله يرحم الفقيد بالنسبة للحادثة فيتحمل الساءق المسوولية لا يجب عليه ترك الباب الخلفي للحافلة مفتوحا رغم الازدحام هاذا ما يقال لهم في تكوين الساءقين و لكن لا يلتزم البعض بهاذا و يتكرر نفس السيناريو و تحصد ارواح مع الاسف
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7
2 - wood الخميس 08 فبراير 2018 - 14:11
كما العادة في هذه الحوادث الاليمة يتم البحث عن كبش فداء و الذي غالبا هو السائق . فمشكلة النقل في الدار البيضاء سببها التعمير العشوائي على مدى سنين و عقود . فالمدينة تتوسع في جميع الاتجاهات و تبتلع كل متر مربع الذي يساوي وزن ترابه ذهبا دون تخطيط او رؤية من المسؤولين الفاسدين . فسيقع للدار البيضاء و عدد من المدن المغربية ما تعيشه القاهرة حاليا حيت سيصبح التنقل فيها مستحيلا سواء بالحافلة او وسيلة اخرى او حتى بالسيارة !!؛
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33
3 - سائق الخميس 08 فبراير 2018 - 15:00
السائق هو المسؤول الأول ميزيدش حتى يتسد الباب اسكت طوبيس عييط لمسؤولين الشركة باش ادار الحل ها شيفور مشا فيها الشركة غادي تبرأ راسها لأن في التكوين تقولو السائق متزيدش حتى اتسد الباب هما دارو لي عليهم
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0
4 - غاداوي الخميس 08 فبراير 2018 - 15:21
مشكل النقل في الدار البيضاء خاصة و في المغرب عامة مشكل تخطيط و بعد نضر واستراتيجية ما يوجد الآن ترقيع وتكريس العشوائية كباقي القطاعات الحيوية .النقل الحالي لا يشرف العاصمة الاقتصادية ويريدون تنظيم كأس العالم 2096 م .الحل اقسم بالله العظيم في الدار البيضاء هو المترو لاني كنت في كندا ورأيت الحل تورونتو مدينة كبيرة جدا ربما اكبر من الدار البيضاء ولا مشكلة في النقل.تستقل مترو وحافلة بنفس التذكرة ذهابا فقط ونفس الشيء إيابا.
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5
5 - مقرقب ولكن... الخميس 08 فبراير 2018 - 15:27
الحافلة تنطلق والابواب مفتوحة والركاب عالقون بها امر عادي في مدينة فاس. حتى مراقبوا السير اعتادوا على هذا المشهد و اصبح مالوفا و عاديا ولا يعتبرونها مخلفة لقانون السير.، و لا غرابة في ذالك عندنا في فاس. وحتي الحافلات جد مترهلة لا تقبل بها حتى محلات المتلاشيات لانه لم يبق فيها اي شيء صالح لاعادة بيعه. حياة المواطن لا تساوي شيئا امام ناهبي المال العام.
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9
6 - أمجد الخميس 08 فبراير 2018 - 15:37
أنا من أكثر الناس معرفة بالخط 55 هذوك اللي كيتعلقو في ابواب الحافلات اغلبهم غير الشمكارة وزيد عليها مكيخلصوش الطوبيس ويقومون بتخريب الحافلات وهذا الخط فيه العدد الكافي من الحافلات بخلاف خطوط أخرى تعمل فيها نفس الشركة ومن جهة أخرى فعمال الشركة سواء سائقين أو قابضين أو مراقبين لهم نصيب مهم من المسؤولية في ما يجري
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