القضاء يؤيد سجن مشاركين في احتجاجات الريف‎

هسبريس من الرباط

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة أحكاما سبق أن أدانت عددا من النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات الريف.

وأبقت المحكمة على الحكم في حق اثنين من النشطاء بالسجن لمدة 20 عاما، اتهما بحرق مبنى الشرطة في إمزورن أواخر شهر مارس المنصرم وتعنيف أمنيين والعصيان، وتهم أخرى ثقيلة.

كما قضت الهيئة القضائية الناظرة في الملف بسجن شابين لمدة عشر سنوات لكل منهما، لمشاركتهما في التظاهرات التي تلت جنازة عماد العتابي في الحسيمة.