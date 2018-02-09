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القضاء يؤيد سجن مشاركين في احتجاجات الريف
الجمعة 09 فبراير 2018 - 08:19
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة أحكاما سبق أن أدانت عددا من النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات الريف.
وأبقت المحكمة على الحكم في حق اثنين من النشطاء بالسجن لمدة 20 عاما، اتهما بحرق مبنى الشرطة في إمزورن أواخر شهر مارس المنصرم وتعنيف أمنيين والعصيان، وتهم أخرى ثقيلة.
كما قضت الهيئة القضائية الناظرة في الملف بسجن شابين لمدة عشر سنوات لكل منهما، لمشاركتهما في التظاهرات التي تلت جنازة عماد العتابي في الحسيمة.