"الفاخر" يرسل أستاذتين إلى مستعجلات إمنتانوت

هسبريس من مراكش

تسببت التدفئة الطبيعية باستخدام الفحم، أو ما يعرف عند العامة بـ"الفاخر"، ليلة الأربعاء، بدوار تغمرت بجماعة كوزمت، التابعة لإقليم شيشاوة، في إرسال أستاذتين تعملان بمدرسة فرعية تغمرت، التابعة لمجموعة مدارس الظهر بكوزمت، في حالة غيبوبة، الى مستعجلات المستشفى المحلي بإمنتانوت.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الضحيتين الملتحقتين بمهنة التدريس في إطار التوظيف بالتعاقد فوج 2017، عثر عليهما في حالة غيبوبة، وبجانبها "مجمر" كانا يستعملانه للتدفئة للحد من قساوة البرد التي تجتاح المنطقة خلال هذه الأيام، ليجري إخبار السلطات المحلية بالأمر، وتحل عناصر الدرك الملكي بعين المكان، ويتم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الواقعة.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحيتين نقلتا على وجه السرعة، عبر سيارة إسعاف، إلى المستشفى المحلي بامنتانوت لتلقي العلاجات الضرورية، حيث نجح الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجهما في اتقادهما من موت محقق.