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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مروج "القرقوبي" في مسجد بسطات
عرضت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، الخميس، شخصا على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، للنظر في تهمة منسوبة إليه تتعلّق بترويج أقراص هلوسة.
وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه جاء بناء على كمين نصبته له عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، بعدما تتبعت تحركاته واكتشفت أنه كان يتخذ من مراحيض مسجد الخير مكانا لترويج الممنوعات، لمحاولة خداع رجال الأمن مستغلاّ قدسية المكان.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن باغتت المعني بالأمر في مراحيض المسجد، بعدما كان يتفق مع زبائنه على تحديد المكان وعدد الأقراص المطلوبة عن طريق رموز خاصة به في التواصل تفاديا لشكوك المصلّين.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد توقيف المشتبه فيه وحجز الأقراص التي كان بصدد تصريفها وتنقيطه، تبيّن أنه ينحدر من مدينة سطات، وفي عقده الثاني، ومن ذوي السوابق القضائية؛ فجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تبعا لتعليمات النيابة العامّة المختصّة.