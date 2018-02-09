أوراق نقدية مزيفة تجر شابا إلى القضاء بخريبكة

هسبريس من خريبكة

وضعت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، شابا من ذوي السوابق القضائية المرتبطة بترويج أوراق نقدية مزيفة.

وعن ملابسات العملية، أوضحت مصادر الجريدة أن المصالح الأمنية بخريبكة توصلت بشكاية ضد المعني بالأمر، وبعد إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه، تم تحديد مكانه وتوقيفه من طرف المصالح الأمنية لمدينة مكناس.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور انتهاء مدة الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، سيتم تقديم الموقوف أمام القضاء، من أجل النظر في التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في "ترويج أوراق نقدية وطنية مزيفة مع حالة العود".