24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1612:4715:4218:0819:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. المغرب يستعين بالتسويق الرقمي للفواكه لمواجهة المنافسة الأجنبية (5.00)

  2. عبد النباوي يرفض اعتقال السائقين بغرامات "الرادار" (5.00)

  3. قانون جديد يواجه مقرات الشركات بـ"التوطين" (5.00)

  4. وارزازات تستعد لاحتضان مباريات مونديال 2026 (5.00)

  5. جودة المنتجات الفلاحية المغربية تفتح أبواب الأسواق العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة مغربي بطائرة سعودية فوق الأجواء المصرية

وفاة مغربي بطائرة سعودية فوق الأجواء المصرية

وفاة مغربي بطائرة سعودية فوق الأجواء المصرية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 08 فبراير 2018 - 19:35

توفي مواطن مغربي، اليوم الخميس، بمدينة الإسكندرية، بعد تعرضه لأزمة صحية، وهو على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية فوق الأجواء المصرية. وعلم لدى سفارة المملكة بالقاهرة، أن المواطن المغربي (محمد مرتضى)، البالغ من العمر قيد حياته 62 سنة، توفي، جراء تعرضه لأزمة صحية على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية (رحلة رقم 373) المتجهة من جدة إلى الدارالبيضاء، اضطر على إثرها طاقمها إلى الهبوط بمطار الإسكندرية لتقديم الإسعافات الأولية له، لكنه فارق الحياة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفقيد كان عائدا إلى المغرب بعد أدائه مناسك العمرة، إلا أن هبوطا حادا بالدورة الدموية ألم به مباشرة بعد دخول الطائرة السعودية إلى الأجواء المصرية.

ومباشرة بعد تلقيها الخبر، اتخذت مصالح سفارة المملكة بالقاهرة، الإجراءات الإدارية اللازمة كي يتسنى نقل جثمان الهالك إلى المغرب، حيث سيوارى الثرى بمدينة بني ملال تنفيذا لرغبة عائلته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - oued amlil الخميس 08 فبراير 2018 - 19:52
...ولن تدري نفس بأي أرض تموت. ."رحمه الله وأن إلى الله و إن إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
2 - ismail الخميس 08 فبراير 2018 - 20:01
رحمك الله ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله رب العالمين موتك و انت راجع من العمرة حسن الله خاتمتك ادركتك الموت في سماء على جميع إدراك ان الموت ملاقينا جميعا فلنحب بعضنا البعض و لا حسد أو بغضاء أو حقد و على مسؤولين خافو الله فينا سوف تحاسبون على كل صغيرة وكبيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - عبد الله زكري الخميس 08 فبراير 2018 - 20:01
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
4 - حسيمي من هولندا الخميس 08 فبراير 2018 - 20:12
اللهم ارحمه، اغفر له و أسكنه فسيح جنانك. أتمنى من الله عز وجل أن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان. كان عائدا من العمرة.. هذه شهادة لا شهادة أفضل منها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
5 - يونس السلفي الخميس 08 فبراير 2018 - 20:18
إنا لله و إنا إليه راجعون
رحمه الله رحمة واسعة ورزق ذويه الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - مواطن الخميس 08 فبراير 2018 - 20:19
ولا تدري نفس بأي أرض تموت
ان لله وانا اليه راجعون . اللهم تغمده برحمتك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - كونيتو الخميس 08 فبراير 2018 - 20:30
اللهم ارحمه في ليلة الجمعة وتجاوز عن سيءاته وارزق اهله الصبر والسلوان واسكنه مسكنا احسن من مسكنه في الفردوس الاعلى يا ارحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - اجديك الخميس 08 فبراير 2018 - 21:01
انا لله وانا اليه راجعون؛ اللهم ارحمه وتغمده برحمتك الواسعة امين؛ فقط لبعض الاخوان المتدخلين ادعوهم إلى تصحيح تعليقاتهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بدكر آيات قرانية؛ والصحيح " وما تدري نفس باي ارض تموت" صدق الله العظيم وشكر لكم تعاطفقكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - Immigrante marocaine الخميس 08 فبراير 2018 - 21:08
InanaliAllah wa inna ilayhi raji3oun, sobhana Allah dernièrement il y a beaucoup de Marocains qui ont rendu l'âme au le ciel égyptien
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - سائر الخميس 08 فبراير 2018 - 21:14
تعددت الأسباب والموت واحد فهل أعددنا له عملا صالحا خالصا لوجهه الكريم حتى ننعم برحمة الله يوم لقائه فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب اللهم تجاوز عنه سيئاته واجعل مثواه الجنة آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - Lym الخميس 08 فبراير 2018 - 21:15
L avion est un outil de voyage pratique mais malheureusement certaines personnes doivent prendre des précautions .car la peur de l avion peut créer chez certaine personne fragiles des crises d angoisses qui peut dans certains cas avoir des consequence graves .les personnes fragiles peuvent prendre des calmants .pu des anxiolytiques .(en tous cas allah yerhmou)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.