أمن القصر الكبير يوقف "طويطو" سارق السيارات‎

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت عناصر من الشرطة المشتغلة بمفوضية أمن القصر الكبير من توقيف مبحوث عنه يدعى "س.ب"، وملقب بـ"طويطو"، داخل سيارة بحي الأندلس.

الموقوف، البالغ من العمر 38 سنة، صدرت في حقه عدد من مذكرات البحث الوطنية من أجل سرقة سيارات من مدينة القنيطرة التي ينحدر منها.

وتم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة، وذلك بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.