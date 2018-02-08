24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1512:4715:4218:0919:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. المغرب يستعين بالتسويق الرقمي للفواكه لمواجهة المنافسة الأجنبية (5.00)

  2. عبد النباوي يرفض اعتقال السائقين بغرامات "الرادار" (5.00)

  3. قانون جديد يواجه مقرات الشركات بـ"التوطين" (5.00)

  4. وارزازات تستعد لاحتضان مباريات مونديال 2026 (5.00)

  5. جودة المنتجات الفلاحية المغربية تفتح أبواب الأسواق العالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن القصر الكبير يوقف "طويطو" سارق السيارات‎

أمن القصر الكبير يوقف "طويطو" سارق السيارات‎

أمن القصر الكبير يوقف "طويطو" سارق السيارات‎
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 08 فبراير 2018 - 23:32

تمكنت عناصر من الشرطة المشتغلة بمفوضية أمن القصر الكبير من توقيف مبحوث عنه يدعى "س.ب"، وملقب بـ"طويطو"، داخل سيارة بحي الأندلس.

الموقوف، البالغ من العمر 38 سنة، صدرت في حقه عدد من مذكرات البحث الوطنية من أجل سرقة سيارات من مدينة القنيطرة التي ينحدر منها.

وتم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة، وذلك بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.