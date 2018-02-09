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قضاء إمنتانوت يؤجل محاكمة عصابة الذهب المزيف
أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة، الخميس، النظر في ملف عصابة تتكون من ثلاثة أفراد، ينشطون في تجارة الذهب المغشوش، إلى غاية 15 من الشهر الجاري؛ كما رفضت السماح بمتابعة المتهمين في إطار السراح المؤقت.
وكانت عناصر من الضابطة القضائية للمنطقة الأمنية لمدينة الجبال تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة كمية تقدر بكيلوغرامين من الذهب المزيف، مخبئة في سيارة كانوا يستعملونها للانتقال من مدينة أكادير إلى مدينة إمنتانوت، وفق إفادة مصادر أمنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية داهمت المركبة، وحجزت الكمية المشار إليها، وبعد عرضها على الفحص والتدقيق تبين أنها ليست من الذهب الخالص، ووضعت المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية، وفتحت تحقيقا معمقا معهم من أجل الوصول إلى كل من له علاقة بالموضوع.