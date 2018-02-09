الاستماع إلى 26 شخصا في قضية "جريمة لاكريم"

هسبريس من مراكش

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، إلى المتهمين في جريمة "مقهى لا كريم" بمراكش، والذين بلغ عددهم 26 شخصا، ضمنهم منفذو العملية الحاملين للجنسية الهولندية ومالك المقهى وابن عمه، قبل أن يقرر إرجاعهم إلى المركب السجني لوداية ضواحي مراكش للاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق، الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وما زالت إجراءات التنسيق الأمني الدولي متواصلة لإيقاف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذ الجريمة، بعدما تبين أنه يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن المملك المغربية لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، ومبحوث عنه من لدن دولة أوروبية لضلوعه في جريمة القتل العمد.

وعاشت محكمة الاستئناف حالة من الاستنفار، حيث ضرب طوق أمني على أسوار المحكمة، وتم محاصرة المتهمين من لدن فرقة أمنية خاصة تضم عناصر من المكتب المركز للتحقيقات القضائية، في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخ الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى.