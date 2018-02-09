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الرئيسية | حوادث | الاستماع إلى 26 شخصا في قضية "جريمة لاكريم"

الاستماع إلى 26 شخصا في قضية "جريمة لاكريم"

الاستماع إلى 26 شخصا في قضية "جريمة لاكريم"
هسبريس من مراكش
الجمعة 09 فبراير 2018 - 16:20

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، إلى المتهمين في جريمة "مقهى لا كريم" بمراكش، والذين بلغ عددهم 26 شخصا، ضمنهم منفذو العملية الحاملين للجنسية الهولندية ومالك المقهى وابن عمه، قبل أن يقرر إرجاعهم إلى المركب السجني لوداية ضواحي مراكش للاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق، الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وما زالت إجراءات التنسيق الأمني الدولي متواصلة لإيقاف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذ الجريمة، بعدما تبين أنه يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن المملك المغربية لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، ومبحوث عنه من لدن دولة أوروبية لضلوعه في جريمة القتل العمد.

وعاشت محكمة الاستئناف حالة من الاستنفار، حيث ضرب طوق أمني على أسوار المحكمة، وتم محاصرة المتهمين من لدن فرقة أمنية خاصة تضم عناصر من المكتب المركز للتحقيقات القضائية، في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخ الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abou oumaima الجمعة 09 فبراير 2018 - 17:13
المفروض الحكم عليهم إذا تبتث إدانتهم بشرع الله لأنهم قتلة مجرمين قتلوا الشباب بالمخدرات القوية وقتلوا شابا كان قرة عين أمه عوضها الله خير وأجر إنشاء الله حسبنا الله ونعمة الوكيل
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76
2 - بغيت نفهم ! الجمعة 09 فبراير 2018 - 18:41
بغيت نفهم واش بنادم ما متمكنش من ابسط الكلمات و كيكتب تعليق بالعربية الفصحى!! كأن يكتب مثلا: حسبنا الله و"نعمة" الوكيل او لا "حولة" ولا قوة الا بالله او "إن" لله و "إن" اليه راجعون.....الخ... واش هاد الناس أميين ولا غير سامعين بهاد الكلام دون ان يفهموه ...هادشي راه حشومة !
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9
3 - dell الجمعة 09 فبراير 2018 - 18:50
اكثر ما حيرني الكم الهائل من المال الذي تم استثماره من طرف هذا الشخص الذي يقارب 70 مليارا بين فنادق ومقاهي وعقارات وسيارات
كيف يمكن لزعيم عصابة في اوروبا ان يدخل للمغرب ويستثمر هذا الكم الهاىل من المال دون حسيب ولا رقيب هذا وهناك ما يملكه اخاه وابن عمه نحن نتحدث عن اكثر من 100مليارا كيف يمكنها ان تبيض وتستثمر
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17
4 - awarid الجمعة 09 فبراير 2018 - 20:02
القتلة سيحاكمون ب 30 سنة سجنا وسيقضون منها عدة سنوات تم ياتي ملك هلندا الى المغرب ويفرج عنهم مثل السفاح كلفاني واخرون...
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