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الرئيسية | حوادث | حادث مروري يتسبب في مصرع شخصين بمراكش

حادث مروري يتسبب في مصرع شخصين بمراكش

حادث مروري يتسبب في مصرع شخصين بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 10 فبراير 2018 - 00:34

لقي شخصان مصرعهما، الجمعة، في حادث مروري إثر اصطدام بين سيارة كانا على متنها وشاحنة من الحجم الكبير، بطريق اكماسة في اتجاه حي المحاميد، بتراب مقاطعة المنارة التابعة لمدينة مراكش.

الحادث المميت وقع في الساعات الأولى من يوم الجمعة، بمنطقة تعج بالملاهي الليلية المنتشرة على رصيف طريق مطار المنارة الدولي، التي لفظ بها الهالكان أنفاسهما الأخيرة، وفق إفادة مصادر هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن شرطة حوادث السير سارعت رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بباب دكالة، بناء على أمر من النيابة العامة، وفتح محضر تحقيق في الأسباب التي كانت وراء الحادثة.

يذكر أن طريق حي المحاميد رغم توسيعها، وتخصيص مجال للدرجات النارية والعادية ومسلك للحافلات العمومية بها، إلا أن ذلك لم يساعد على التقليل من الأرواح التي تذهب بسبب عدم احترام قانون السير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اعادة الهيكلة السبت 10 فبراير 2018 - 01:31
رغم انها من اوسع طرقات مراكش الا انها تحتوى على منعرجات خطيرة ، وتتفرع منها الكثير من الطرقات الجانبية . كذالك هو نقص في لوحات التنبيه او متبثة بطريقة غير احترافية وهو ما يجعلها من اخطر الطرق حتى من الاقل رحابة والأكثر اكتضاضا .
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