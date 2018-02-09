24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1512:4715:4218:0919:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الصناعة التقليدية المغربية تحظى بإقبال في نيودلهي‎ (5.00)

  2. القضاء يؤيد سجن مشاركين في احتجاجات الريف‎ (5.00)

  3. "الفاخر" يرسل أستاذتين إلى مستعجلات إمنتانوت (5.00)

  4. هذه حصيلة عمل مفوضية شؤون اللاجئين بالمغرب في عام واحد (5.00)

  5. الفواكه الحمراء المغربية تتدفق على الأسواق الإنجليزية والإسكندنافية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع شخصين في حادثتي سير بين أكادير وتزنيت

مصرع شخصين في حادثتي سير بين أكادير وتزنيت

مصرع شخصين في حادثتي سير بين أكادير وتزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 09 فبراير 2018 - 15:36

لقي شخص، يبلغ حوالي 79 سنة، إثر تعرضه للدهس بواسطة سيارة بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوي مركز تن منصور، التابع للجماعة الترابية لإنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

واستنادا إلى شهود عيان فقد كان المفارق للحياة يهم بعبور الطريق المذكورة في اتجاه سيارته المركونة بالجانب الآخر بسبب عطل بإحدى عجلاتها، قبل أن تدهسه سيارة خفيفة، أردته قتيلا بالمكان.

وفي حادثة مماثلة، وبالمحور الطرقي ذاته، لقي شخص آخر يبلغ من العمر 64 سنة مصرعه ليلة الخميس، على مستوى دوار إنشادن، متأثرا بجروح ورضوض ونزيف حاد إثر تعرضه للدهس بسيارة بالطريق الوطنية رقم 1.

وانتقلت مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي إلى مكاني الحادثتين المميتتين، حيث تمت معاينة آثارهما، وفتح تحقيق في أسبابهما وظروفهما؛ كما تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات؛ فيما تم الاحتفاظ بسائقي السيارتين تحت تدابير الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - السوسي الجمعة 09 فبراير 2018 - 16:36
اللهم ارحمهم وارزق اهلهم الصبر والسلوان أسباب هده الحوادث هي السرعة القصوى وعدم احترام إشارة المرور نهائيا خصوصا في هده المناطق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - مهاجر الجمعة 09 فبراير 2018 - 17:06
الناس يمشون و يحملون هموما كثيرة المصروف الله يسهل فيه الاولاد معطلين البنات باقي ماتزوجو وووو و لي شرا شي برويطة كيدير فيها صاروخ باش يفوح على عباد الله. هاد النوع من البشر هو حمار لايقدر حياة الناس. هنا في امريكا لازم توقف لاي كان يقطع الطريق بشر او حيوان لانهم هنا اغلى من الرويس رويس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - رجل من اقصى الدوار الجمعة 09 فبراير 2018 - 17:07
لوحظ في السنوات الاخيرة كثرة الحوادث المؤدية الى ازهاق الارواح في المنطقة الممتدة بين بيبي و بلفاع لكون المنطقة كثيفة الحركة من طرف الراجلين الذين يعبرون الطريق الرئيسية لارتباط ذالك بحياتهم اليومية كالذهاب الى المسجد او السوق المدرسة. لكن سائقي السيارات الذين لا يحترمون تحديد السرعة لا يخفضون من سرعة سياراتهم الا في حالة و جود الدرك خوفا و ليس احتراما. آن الاوان ان يحول مسار الطريق الوطنية ١ الى ساحل البحر لربط ايت ملول باكلو ثم البقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - اهبال الجمعة 09 فبراير 2018 - 19:09
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
ويرزق أهلهم الصبر والسلوان
إدا أردنا التخفيض أو القطع مع هده الحوادت بصفة نهائية يجب تركيب الكاميرات الثابتة وأن تكون المسافة بين كل كاميرة وكاميرة أربعة كيلومترات على الأقل في جميع الطرقات الوطنية أو الجهوية أو الفرعية مع إصلاح جميع الطرقات وبهدا سيتم القطع مع هده الحوادت التي تزهق أرواح الناس والحيوانات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.