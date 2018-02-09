24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|12:47
|15:42
|18:09
|19:25
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- "مرصد الشمال" يندد بترحيل مهاجرين إلى المغرب
- الصناعة التقليدية المغربية تحظى بإقبال في نيودلهي
- القضاء يؤيد سجن مشاركين في احتجاجات الريف
- "الفاخر" يرسل أستاذتين إلى مستعجلات إمنتانوت
هذه حصيلة عمل مفوضية شؤون اللاجئين بالمغرب في عام واحد (5.00)
الفواكه الحمراء المغربية تتدفق على الأسواق الإنجليزية والإسكندنافية (5.00)
- موقف العلمي من صلاة الفجر والأمداح بالمخيمات يُغضب إسلاميّين - (77)
- النوايا السيئة تلف المعارك الدبلوماسية .. وشبح روس يلاحق كوهلر - (75)
- زيارة إسرائيل تضع صحافيين مغاربة في فوهة اتهامات بالتطبيع - (75)
- العثماني يطوّق أزمة تصريحات بنكيران ويعتذر لحلفائه عن "الإساءة" - (64)
- إضراب عام يشل جرادة .. ونشطاء يرفضون الجلوس مع العثماني - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع شخصين في حادثتي سير بين أكادير وتزنيت
لقي شخص، يبلغ حوالي 79 سنة، إثر تعرضه للدهس بواسطة سيارة بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوي مركز تن منصور، التابع للجماعة الترابية لإنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.
واستنادا إلى شهود عيان فقد كان المفارق للحياة يهم بعبور الطريق المذكورة في اتجاه سيارته المركونة بالجانب الآخر بسبب عطل بإحدى عجلاتها، قبل أن تدهسه سيارة خفيفة، أردته قتيلا بالمكان.
وفي حادثة مماثلة، وبالمحور الطرقي ذاته، لقي شخص آخر يبلغ من العمر 64 سنة مصرعه ليلة الخميس، على مستوى دوار إنشادن، متأثرا بجروح ورضوض ونزيف حاد إثر تعرضه للدهس بسيارة بالطريق الوطنية رقم 1.
وانتقلت مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي إلى مكاني الحادثتين المميتتين، حيث تمت معاينة آثارهما، وفتح تحقيق في أسبابهما وظروفهما؛ كما تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات؛ فيما تم الاحتفاظ بسائقي السيارتين تحت تدابير الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ويرزق أهلهم الصبر والسلوان
إدا أردنا التخفيض أو القطع مع هده الحوادت بصفة نهائية يجب تركيب الكاميرات الثابتة وأن تكون المسافة بين كل كاميرة وكاميرة أربعة كيلومترات على الأقل في جميع الطرقات الوطنية أو الجهوية أو الفرعية مع إصلاح جميع الطرقات وبهدا سيتم القطع مع هده الحوادت التي تزهق أرواح الناس والحيوانات