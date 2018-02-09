مصرع شخصين في حادثتي سير بين أكادير وتزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شخص، يبلغ حوالي 79 سنة، إثر تعرضه للدهس بواسطة سيارة بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوي مركز تن منصور، التابع للجماعة الترابية لإنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

واستنادا إلى شهود عيان فقد كان المفارق للحياة يهم بعبور الطريق المذكورة في اتجاه سيارته المركونة بالجانب الآخر بسبب عطل بإحدى عجلاتها، قبل أن تدهسه سيارة خفيفة، أردته قتيلا بالمكان.

وفي حادثة مماثلة، وبالمحور الطرقي ذاته، لقي شخص آخر يبلغ من العمر 64 سنة مصرعه ليلة الخميس، على مستوى دوار إنشادن، متأثرا بجروح ورضوض ونزيف حاد إثر تعرضه للدهس بسيارة بالطريق الوطنية رقم 1.

وانتقلت مصالح السلطة المحلية والدرك الملكي إلى مكاني الحادثتين المميتتين، حيث تمت معاينة آثارهما، وفتح تحقيق في أسبابهما وظروفهما؛ كما تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات؛ فيما تم الاحتفاظ بسائقي السيارتين تحت تدابير الحراسة النظرية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة.