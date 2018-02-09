إطلاق سراح البلغيثي بعد اعتقاله في قضية شيك

هسبريس من الرباط

أفرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، عن الناشط والصحافي رشيد البلغيتي؛ وذلك بعدما اعتقلته المصالح الأمنية مساء أمس الخميس بسبب إصدار شيك بدون رصيد قيمته 50 مليون سنتيم، يخص مهرجانا تنظمه جمعية "طاطا تمورانت" التي يترأسها.

وقال المحامي عبد العزيز النويضي، الذي يُؤازر البلغيتي رفقة النقيب عبد الرحيم الجامعي، في اتصال مع هسبريس، إن صاحب الشيك قدم تنازلاً وجرى الإفراج عن الموقوف صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أن البلغيتي هو "ضحية التلاعب في الحساب البنكي للجمعية التي يرأسها".

وكان البلغيتي قد احتج على وكالة بنكية في الرباط بسبب اختفاء مبلغ 150 مليونا من حساب الجمعية المشار إليها.