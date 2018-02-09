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الرئيسية | حوادث | إطلاق سراح البلغيثي بعد اعتقاله في قضية شيك

إطلاق سراح البلغيثي بعد اعتقاله في قضية شيك

إطلاق سراح البلغيثي بعد اعتقاله في قضية شيك
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:05

أفرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، عن الناشط والصحافي رشيد البلغيتي؛ وذلك بعدما اعتقلته المصالح الأمنية مساء أمس الخميس بسبب إصدار شيك بدون رصيد قيمته 50 مليون سنتيم، يخص مهرجانا تنظمه جمعية "طاطا تمورانت" التي يترأسها.

وقال المحامي عبد العزيز النويضي، الذي يُؤازر البلغيتي رفقة النقيب عبد الرحيم الجامعي، في اتصال مع هسبريس، إن صاحب الشيك قدم تنازلاً وجرى الإفراج عن الموقوف صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أن البلغيتي هو "ضحية التلاعب في الحساب البنكي للجمعية التي يرأسها".

وكان البلغيتي قد احتج على وكالة بنكية في الرباط بسبب اختفاء مبلغ 150 مليونا من حساب الجمعية المشار إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - samir الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:31
LES GENS FONT DES ASSOCIATIONS POUR GAGNER LEURS VIES, AU MAROC TOUT LE MONDE ARNAQUE TOUT LE MONDE, JE RESPECTAIS CE JOURNALISTE AVANT, MAIS DEPUIS QUE JE L'AI VUS IMPLIQUER DANS DES FESTIVALS ET DES ASSOCIATIONS, J'AI DIS QUE CE MONSIEUR A VENDU CE ÂME POUR DE L'ARGENT...KIFO KIF BEZZAF D NASS....merci hespress pour tout.
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20
2 - Opportuniste الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:46
je suis choqué par l'info..j'au cru au départ qu'il est toujours militant au sein du mouvement 20Fevrier. Mais malheureusement au Maroc tout le monde a des milliers de façe et rien n'est gratuit même le militantisme...en tt cas bonne chance Mr le milionnaire Elbelghiti.
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0
3 - larizi الجمعة 09 فبراير 2018 - 14:05
تحليلاته للمشهد الاجتماعي و السياسي بالمغرب تعجبني...لم استوعب بعد أنه اعتقل و تم التحقيق معه.....لم أعد أفهم شيئا. ..يبدو أنه لم يعد بيننا شرفاء...للأسف!
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-5
4 - الوطنية الجمعة 09 فبراير 2018 - 14:19
التلاعب !!! وسيروا راكم وليتوا فعلا تدافعون عن الظالم وتنصرونه الجمعيات أصبحت بقرة حلوبا لكل من اراد الاغتناء على حساب الابرياء والفقراء باسم العمل الجمعوي
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0
5 - منعم الجمعة 09 فبراير 2018 - 14:23
إذا كنت من معارضي أو منتقدي السياسة العامة للبلاد فتهمك جاهزة إما متهم بتأليب الرأي وربما الارتباط بأجندة أجنبية العام وإحداث الفوضى أو إهانة موظف أو المساس بالمؤسسات الدستورية للدولة أو تلفيق تهمة الخيانة الزوجية أو إصدار شيك بدون رصيد ....
الحمد لله على سلامتك السي رشيد البلغيتي .
أنشري يا هسبريس. لقد كان صحافيا مقتدرا ومحنكا في على هذا المنبر.
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