إيقاف مروج للقرقوبي وشريكته بالقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

أفلحت عناصر الشرطة بمفوضية أمن القصر الكبير من إنهاء نشاط مروجيْن للأقراص المهلوسة، على مستوى محطة القطار بالمدينة، حيث كانا متوجهين إلى مدينة القنيطرة.

تدخل الأمنيين مكّن من إيقاف كل من "ع. خ" الذي يبلغ من العمر 50 سنة، ومرافقته "ل. م" البالغة من العمر 44 سنة، متلبسيْن بحيازة 1500 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".

وقد جرى وضع الموقوفيْن رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهما وإحالتهما على المحاكمة.