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إيقاف مروج للقرقوبي وشريكته بالقصر الكبير
الجمعة 09 فبراير 2018 - 18:11
أفلحت عناصر الشرطة بمفوضية أمن القصر الكبير من إنهاء نشاط مروجيْن للأقراص المهلوسة، على مستوى محطة القطار بالمدينة، حيث كانا متوجهين إلى مدينة القنيطرة.
تدخل الأمنيين مكّن من إيقاف كل من "ع. خ" الذي يبلغ من العمر 50 سنة، ومرافقته "ل. م" البالغة من العمر 44 سنة، متلبسيْن بحيازة 1500 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".
وقد جرى وضع الموقوفيْن رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهما وإحالتهما على المحاكمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - redouane esta الجمعة 09 فبراير 2018 - 18:53
السجن مدى الحياة نظرا لما تخلفه من اثار كارتية
2 - فيصل الجمعة 09 فبراير 2018 - 19:45
للإشارة فعملية توقيف المشتبه فيهما ثم من طرف أعوان شرطة القطارات التابعين لمدينة الرباط و الذين يقومون بحملات تمشيطية مفاجئة على مستوى القطارات و المحطات،هته الحملات التي إبتدأ العمل بها منذ 3 أسابيع عرفت توقيف عدة أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة و كميات من المخدرات إضافة إلى توقيف أشخاص أصبحوا يمتهنون التسول بالقطارات.الحملات التمشيطية و التي ستكون دائمة بقيادة السيد رئيس مصلحة شرطة القطارات بمساعدة مؤطرين و أعوان شرطة القطارات.و تهم جميع المحاور السككية كخط فاس البيضاء و خط البيضاء طنجة و خط البيضاء سطات،هته الخطوط التي تعرف إكتظاظا يستغله بعض المشتبهم فيهم لنقل ممنوعاتهم.
فتحية لأعوان شرطة القطارات الذين يقومون بأدوار مهمة في سبيل حفظ النظام و تأمين القطارات و المحطات و حماية الأشخاص و ممتلكاتهم
فتحية لأعوان شرطة القطارات الذين يقومون بأدوار مهمة في سبيل حفظ النظام و تأمين القطارات و المحطات و حماية الأشخاص و ممتلكاتهم
3 - AbouMeryem الجمعة 09 فبراير 2018 - 19:53
الإعدام لكل شخص يتاجر في القرقوبي....هذا المخذر يترك آثار وخيمة على المجتمع.هناك من قتل اباه ،أو أمه ،أو أشخاص من عائلته أو من مواطنين .
الإعدام و لا شئ آخر غير الإعدام.
والسلام.
الإعدام و لا شئ آخر غير الإعدام.
والسلام.
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