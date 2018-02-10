إيقاف سارق هواتف النقالة بقصر العدالة بمراكش

هسبريس من مراكش

تمكنت عناصر الأمن الخاص بقصر العدالة الموجود بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، الجمعة، من إيقاف لص نفذ عملية سرقة هاتف نقال، مباشرة بعد ولوجه قصر العدالة، ليتم تسليمه إلى المصالح الأمنية بولاية أمن عاصمة النخيل.

وكان المشتبه فيه، المتخصص في سرقة الهواتف النقالة، قد فاجأ أحد المتقاضين الذي كان منشغلا بقضيته المعروضة بقصر العدالة، عندما تمكن من نشل هاتفه النقال، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف جرى اقتياده إلى الدائرة الأمنية السادسة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرضه على العدالة.

وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه به يبلغ من العمر حوالي 15 سنة ومن ذوي السوابق القضائية في السرقة، وسبقت إدانته من لدن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في قضية مماثلة.