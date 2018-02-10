سرقة محل تجاري تورط شابا بضواحي مراكش

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر الدرك بالمركز الترابي لمجاط بإقليم شيشاوة، الجمعة، شابا من مواليد 1999 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لتحرير المتابعة القانونية في حقه، بعد تورطه في قضية السرقة التي استهدفت محلا تجاريا متخصصا في بيع المواد الغذائية بدوار تيكودار التابع لتراب إقليم شيشاوة.

وقادت التحريات الأولية، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمجاط في موضوع هذه القضية، إلى إيقاف المتهم الرئيسي الذي تبين أنه يقطن بالدوار نفسه. وبعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة، استسلم واعترف، في الأخير، باقترافه عملية سرقة مبلغ 30 ألف درهم ومجموعة من بطاقات التعبئة من المحل التجاري المذكور رفقة شريك له.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف اقتيد إلى مخفر الدرك لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه في موضوع السرقة تحت إشراف النيابة العامة؛ فيما بقي البحث جاريا في حق شريكه، بعد تحديد هويته وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.

وكشفت التحقيقات المعمقة، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع المتهم الذي كانت تحوم حوله الشكوك، عن مكان إخفاء المسروقات والتي جرى إرجاعها إلى صاحب المحل التجاري، بعد أن قرر مرتكبا عملية السرقة الإبقاء بالمسروق بعيدا عن الدوار إلى حين استقرار الوضع في انتظار اقتسام الغنيمة.