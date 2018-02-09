تلميذ مغربي يتعرض لاغتصاب جماعي في إسبانيا

متابعة من خالد ملوك

تعرّض طفل مغربي يتابع دارسته بإحدى المؤسسات التعليمية لمدينة خايين بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، لاغتصاب جماعي من قبل أربعة من زملائه في الفصل.

وقالت سونيا غايا، مستشارة التربية والتعليم بمحافظة الأندلس، إن الضحية، البالغ من العمر 9 سنوات، يتلقى حاليا العناية الطبية اللازمة بمستشفى "Ubeda"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن المعتدين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاما، طردوا من مؤسسة سييرا دي كاثورلا كإجراء احترازي.

وأضافت سونيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "تيلي مدريد" الإسبانية، أن النيابة العامة المختصة في شؤون الأطفال القاصرين باشرت التحقيقات في قضية اغتصاب التلميذ المغربي، مطالبة بضرورة العمل على احترام وضمان خصوصية رفاقه القاصرين المتورطين في هذا الاعتداء الجنسي.

وأضافت المسؤولة ذاتها أن للواقعة تأثيرا، سواء على نفسية الضحية أو المعتدين الأربعة؛ فيما قالت سوسانا دياث، رئيسية الحكومة المحلية لإقليم الأندلس، إنها تشعر بالصدمة والفزع جراء الاعتداء الجنسي الذي طال الطفل المغربي، داعية إلى احترام وحماية هوية الأطفال القاصرين المتورطين في الواقعة.

من جهته، أوضح أحد أفراد عائلة المعتدى عليه أن الاعتداء الجنسي الجماعي على الابن جرى داخل المؤسسة التعليمية، مضيفا في المنحى ذاته أن "الضحية يعاني من اعتداءات جنسية مستمرة من قبل زملائه في القسم، الذين يهددونه بالاعتداء الجسدي في حال ما صرح بما يتعرض له"، بتعبيره.