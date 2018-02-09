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الرئيسية | حوادث | تلميذ مغربي يتعرض لاغتصاب جماعي في إسبانيا

تلميذ مغربي يتعرض لاغتصاب جماعي في إسبانيا

تلميذ مغربي يتعرض لاغتصاب جماعي في إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:42

تعرّض طفل مغربي يتابع دارسته بإحدى المؤسسات التعليمية لمدينة خايين بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، لاغتصاب جماعي من قبل أربعة من زملائه في الفصل.

وقالت سونيا غايا، مستشارة التربية والتعليم بمحافظة الأندلس، إن الضحية، البالغ من العمر 9 سنوات، يتلقى حاليا العناية الطبية اللازمة بمستشفى "Ubeda"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن المعتدين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاما، طردوا من مؤسسة سييرا دي كاثورلا كإجراء احترازي.

وأضافت سونيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "تيلي مدريد" الإسبانية، أن النيابة العامة المختصة في شؤون الأطفال القاصرين باشرت التحقيقات في قضية اغتصاب التلميذ المغربي، مطالبة بضرورة العمل على احترام وضمان خصوصية رفاقه القاصرين المتورطين في هذا الاعتداء الجنسي.

وأضافت المسؤولة ذاتها أن للواقعة تأثيرا، سواء على نفسية الضحية أو المعتدين الأربعة؛ فيما قالت سوسانا دياث، رئيسية الحكومة المحلية لإقليم الأندلس، إنها تشعر بالصدمة والفزع جراء الاعتداء الجنسي الذي طال الطفل المغربي، داعية إلى احترام وحماية هوية الأطفال القاصرين المتورطين في الواقعة.

من جهته، أوضح أحد أفراد عائلة المعتدى عليه أن الاعتداء الجنسي الجماعي على الابن جرى داخل المؤسسة التعليمية، مضيفا في المنحى ذاته أن "الضحية يعاني من اعتداءات جنسية مستمرة من قبل زملائه في القسم، الذين يهددونه بالاعتداء الجسدي في حال ما صرح بما يتعرض له"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لعجب الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:00
وقالت المتحدثة ان الحادث له اثار نفسية على المُغْتَصَبْ والمُغْتَصِبون الجلاد والضحية في سلة واحدة مع العلم ان القاصرين المغاربة المتشردين في شوارع اسبانيا عندما يسرقون مايسدون به رمقهم يصفونهم في الصحافة بالسارقين دون ذكر التاثير النفسي
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79
2 - ميلود الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:02
''وأضافت المسؤولة ذاتها أن للواقعة تأثيرا، سواء على نفسية الضحية أو المعتدين الأربعة؛ فيما قالت سوسانا دياث، رئيسية الحكومة المحلية لإقليم الأندلس، إنها تشعر بالصدمة والفزع جراء الاعتداء الجنسي الذي طال الطفل المغربي، داعية إلى احترام وحماية هوية الأطفال القاصرين المتورطين في الواقعة.''
يا من تمجدون الدول الاوربية وتزايدون بها على المغرب
تصوروا مادا سيكون رد الفايسبوكيين المخاربة لو ان مثل هده التصريحات صدرت عن مسؤولين مغاربة
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46
3 - المغرب دولة اسلامية الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:05
مطالبة بضرورة العمل على احترام وضمان خصوصية رفاقه القاصرين المتورطين في هذا الاعتداء الجنسي .. يا ترى لو كان الضحية اسباني و الجناة مغاربة هل ستحترم خصوصيتهم
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59
4 - محمد ريان الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:13
كمسلم أوصي الوالدين تحصين أولادهم بالدعاء أقل ما يمكن فعله وأن لا يغفلوا عن مراقبتهم وإبعادهم ما أمكن عن الهاتف المحمول وأن يتحاورو معهم ويستنطقوهم قبل فوات الاوان .نرجوا من العلي القدير أن يرزق هذه العائلة الصبر في محنتها .
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30
5 - sara الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:18
بصراحة انا مصدومة لما حدث لهذا الطفل ...
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27
6 - الصدمة الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:27
"مطالبة بضرورة العمل على احترام وضمان خصوصية "رفاقه" القاصرين المتورطين في هذا الاعتداء"...
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12
7 - rachida الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:46
المسؤولة غير حشمت تقول ان المعتدين هم الضحايا فالمرجو ان تشكروا المعتدين والمؤسسة التي يحصل فيها هذا الاعتداء الشنيع والضحية ما هو الا مغربي عادي يعني . تصوروا لو ان الابعة مغاربة والمغتصب المعتدى عليه اسباني ؟ لنا الله ياخذ حقنا جميعا .
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20
8 - بوسحور الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:50
مطلوب من السيد الوزير الجالية مقيمة في خارج وجمعيات الحقوقية التدخل بجانب هذا الطفل لانه طفلنا جميعا
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