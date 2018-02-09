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كُتّاب وآراء
مروحية الجيش تفشل في العثور على رُحل عالقين بين ميدلت وتنغير
لم تتمكن مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية من العثور على رحل عالقين منذ أسبوع وسط الثلوج بين تنغير وميدلت، حيث ظلت المروحية، التي جرى تسخيرها منذ صباح الجمعة للبحث عن الرحل العالقين، تحلق فوق سماء المنطقة، تبحث عن هؤلاء الرحل رفقة أحد أبناء المنطقة دون تحديد مكانهم.
وأفاد مصدر مسؤول، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، بأن السلطات الإقليمية بتنغير والقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير والقوات المسلحة الملكية سخرت مروحية تابعة للجيش، وعلى متنها المساعدات الغذائية، التي كان من المقرر تسليمها إلى الرحل المعنيين في حالة العثور عليهم؛ غير أن العملية باءت بالفشل، ولم تتمكن المصالح المعنية من العثور على هؤلاء الرحل.
وذكر المصدر أن المروحية ظلت تحلق بالمناطق التي تشير مجموعة من المصادر إلى وجود فيها الرحل، دون أن تتمكن من رصدهم، مبرزا أن المروحية التي كانت على متنها المساعدات الغذائية وعناصر الجيش وعناصر الدرك الملكي عادت مساء اليوم إلى منطقة أمسمرير، حيث رافقت أحد الأشخاص التي كان يدعي علمه بمكان وجود هؤلاء الرحل، دون رصدهم مرة أخرى.
وشدد المسؤول ذاته على أن مروحية أخرى تابعة للدرك الملكي ستحل، صباح يوم غد السبت، بمنطقة تنغير لتقديم المساعدات الغذائية والبحث عن هؤلاء الرحل من أجل إنقاذهم، مستدركا "أن جميع الجهات، من وزير الداخلية والقائد المركزي للدرك الملكي والسلطات الإقليمية، تواكب حالة هؤلاء الرحل لحظة بلحظة"، مشيرا إلى "أن هناك تعليمات في الموضوع من أجل الإسراع في العثور على هؤلاء الرحل وتقديم كامل الدعم والمساعدات لهم".
وعلاقة بالموضوع، نظمت ساكنة منطقة تلمي، صباح اليوم، مسيرة احتجاجية، تطالب الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع في البحث عن الرحل العالقين وسط الثلوج، وإنقاذهم وتقديم لهم المساعدات الضرورية.
وأكدوا أن هؤلاء الرحل عالقون لمدة أكثر من أسبوع وهم بين الحياة والموت، محملين كامل المسؤولية للدولة في حالة وفاتهم، مستدركين أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قامت بمجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى العالقين؛ غير أن علو الثلوج صعّب من مهمتهم.
يذكر أن مجموعة من الآليات الخاصة بإزاحة الثلوج، التي تم تسخيرها من قبل السلطات الإقليمية بتنغير، توجهت صباح اليوم إلى ضواحي جماعة تلمي، حيث من المحتمل أن يكون هؤلاء الرحل عالقين، من أجل مباشرة أشغال إزاحة الثلوج عن المسلك الطرقي هناك، بغية الوصول إليهم برا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
جزاكم الله خير جزاء على ما تقدمون لانقاذ ارواح الابرياء .. الروح عزيزة عند الله ، فمن احياها كانما احيى الناس جميعا .
حكومة فاشلة بدون هوية ولولا طلب الملك التحرك لبقوا في مكاتبهم المكيفة أو في منازلهم عفوا قصورهم وفيلاتهم .
قيمة المغربي تبخس يوما بعد يوم ولا حياة لمن تنادي
عاد سولني كيف بقيت..............لأنهم ليسوا من الفئة الميسورة ولا هم من السياح الأجانب
داك شي علاش خلينا اسبوع عاد بدينا كنضوروا اعليهم.
المصيبة أن هؤلاء المغاربة يجمعون كل صفات المغربي المنذوب:أمازيغ الأطلس المتوسط وبدو رحل.
الله يحسن لعوان .
نتوما يالله لقيتوها ساهلة غير الغبي الي بقا بلا حاجة يخرج للشارع يحتج ويعلق فشله على شماعة الدولة ؟ شعب كيف داير ؟ إنتاج هزيل مردودية في العمل منحطة، ومطالب قد الجبال !!
هل هؤلاء الرحل كانوا في مهمة كلفوا بها من قبل الدولة وتخلت عنهم ولم تنقدهم ؟
هي دابا حتى الي مشا لزيمبابوي وما لقاش الخدمة وبقا مشدر تما خاص الدولة تمشي تقلب عليه ؟
على زينكوم أوعلى الانتاجية ديالكوم
هؤلاء الناس اختاروا ان يكونوا رحل والكثير منهم يملك ما قيمته عشرات الملايين ثمن رؤوس الماشية التي يملكونها وهم أحرار في تقرير ما يقومون به، ولو أرادوا ان يتخلوا عن حياة الرحل لما فعلوا ذالك بأنفسهم لكن هم اختاروا ان يكونوا رحل مع ما يترتب على من عواقب لا يتحمل مسؤوليتها سواهم
واليوم ومع سوء حالة الطقس فقد تدخلت الدولة وسخرت إمكانياتها للعثور عليهم ومساعدتهم لكنهم لم يثم العثور عليهم وعليهم ان يتحملوا مسؤولية العواقب التي ستترتب على خيارهم
فهناك مساحات شاسعة من الجبال الشاهقة والأاضي المنبسطة بين إملشيل وأسول.
أتمنى أن يتم العثور على هؤلاء الرحل وأن تستمر محاولات البحث عنهم
ملاحظة: مناطق و مداشر (القصور) عديدة من المنطقة تفتقد لتغطية شبكة الهاتف والكل يعلم أهمية شبكات الهاتف قي الظروف العادية وكذلك في مثل هذه الظروف
حنا طايحن الدرك مكيدير خدمتو الطببب مكيدير خدمتو المعلم مكيدير خدمتو الوزير مكيدير خدمتو اوا باش غاديا هاد البلاد بالجنون.را حنا عابشين في دولة مستقلة بجميع مكوناتها ...بجيشها وخكومتها وحدودها وعضويتها في الامم المتحدة وغيرهها من المنضمات لدها ضمنات لدى البنك الدولي نعم هي دولة فقيرة الى حد ما ولديها امكانيات محدودة وهناك بعض التقصير ليس من الحكومة فقط ومنا ايضا الصانع الحرفي الفلاح البناي الصباغ الراعي.....
اذا كان الجيش يبحث والدرك والوقاية المدنية قامت بمجهودت كبيرة...فما هي الدولة التي تحملونها المسؤلية....
اولا انا اعرف الرحل ديال زمان..الرحل ديال بصح عنذما ياتي الشتاء يتخدون مكانا امنا و يستقرون لا يبرحونه حتى يحل الربيع...
اما ما تقولون انهم رحل ارجح ان يكونو ممن يبحثون على عش الخفاش في كهوف المنطقة...وان كانو رحلا حقييين فقد اخطاؤا بكسر عرف الرحل الابدي...شد الارض اللي راك فيه فالشتا وقلب على غيرو من الربيع للخريف...
الله يسلمهم من كل شر والدولة لا تتحمل المسؤلية في طيشهم....
اما قضية مروحية واحدة ليس بغريب علينا(غير على العين وصافي)
ابحثوا عن صور الاقمار الصطناعية googlmaps مثلا قبل سقوط الثلوج ادا كان قمرنا الدي يرسل الصور بدقة عالية لا يستطيع مدكم بها،
بــــــــــــــــــــــــــــاين لي بغا يخدم ولي كيتفلا على ولاد الشعب، لكم الله يا رحال بلادي هدا مكتاب و ما منو هروب ، فمرحبا بقدر الله
بكل اختصار أين القمر م6 للتجسس الذي تم شراءه ب 500 مليار ليواكب مثل هذا الحدث المحزن ..........
مساكين ماتول تحت الثلوج
الى الذين يقولون ان الرحل يملكون اموالا طائلة اتمنى من الله ان يرزق كل من يقول هذا الكلام نفس حالتهم حتى يعرف ما الذي يجعلهم يمتهنون غير الترحال
و اقول نعم نحمل الدولة كامل المسؤولية على ما يقع في البلاد لانها تنهب الثروات و لا تكترث لفك العزلة عن المناطق بربطها بالشبكة الطرقية و هذا اضعف الحقوق
الله يرحمهم و يوسع عليهم
و الله ياخذ الحق في الظالمين للي كلاو كلشي و خلاو الناس عاشين عيشة الكلاب في بلاد الديمقراطية المزيفة و الطبل و الغيط لمن لا يستحق
هادي اكثر من 15 الْيَوْمَ ....
الله يحضر السلامة
2 على الربابنة ان يعيدوا النظر مع هذا المرشد المحلي في خريطة الناحية .هم يعلمون ان هاذ ولد لبلا مجرد ان يصعد في السماء فسيفقد الكثير من معرفته للناحية وفي حالة اذا كانت الناحية كلها مغطات بالثلج il n y aurrai plus de point de repere au sol
3 اذا هناك كهوف ومغارات فمن الصعب ان يعثر عليهم وهم مختفون
4 على الاداعة ان تعلن الخبر بتكرار عسى ان يكون مع بعضهم اجهزة راديو وعندما يسمعون صوت المروحية يخرجون للعراء ويقومون بتلويح اثواب ملونة لتظهر للطقم
لانريد ان نفقد اخواننا في ظروف قاسية ونسال الله عز وجل رب الضالة هادية ان يعيد لنا ضالتنا شكرا هيسبريس
on a ce genre de nacelles thermiques sous les mirageF1 et les F16 qui peuvent détecter les traces a des dizaines de km,je comprend aps pourquoi ils ne les utilsent pas aussi
on a pas utilisé toutes les solutions possibles,et il faut pas toujours attendre les ordres de quelqu un en france pour faire sortir le materiel de l´armée en aide a la population,le peuple paie pour cette armée pas le palais et donc doit le servir lui aussi pas seulement le roi
الجهل والحقد والغل والكره لا يزيد قلوبكم الا ظلام و ضلال و فقر في المال والصحة.....
الله يشافيكوم....