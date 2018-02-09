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مروحية الجيش تفشل في العثور على رُحل عالقين بين ميدلت وتنغير

مروحية الجيش تفشل في العثور على رُحل عالقين بين ميدلت وتنغير
محمد آيت حساين
الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:00

لم تتمكن مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية من العثور على رحل عالقين منذ أسبوع وسط الثلوج بين تنغير وميدلت، حيث ظلت المروحية، التي جرى تسخيرها منذ صباح الجمعة للبحث عن الرحل العالقين، تحلق فوق سماء المنطقة، تبحث عن هؤلاء الرحل رفقة أحد أبناء المنطقة دون تحديد مكانهم.

وأفاد مصدر مسؤول، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، بأن السلطات الإقليمية بتنغير والقيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير والقوات المسلحة الملكية سخرت مروحية تابعة للجيش، وعلى متنها المساعدات الغذائية، التي كان من المقرر تسليمها إلى الرحل المعنيين في حالة العثور عليهم؛ غير أن العملية باءت بالفشل، ولم تتمكن المصالح المعنية من العثور على هؤلاء الرحل.

وذكر المصدر أن المروحية ظلت تحلق بالمناطق التي تشير مجموعة من المصادر إلى وجود فيها الرحل، دون أن تتمكن من رصدهم، مبرزا أن المروحية التي كانت على متنها المساعدات الغذائية وعناصر الجيش وعناصر الدرك الملكي عادت مساء اليوم إلى منطقة أمسمرير، حيث رافقت أحد الأشخاص التي كان يدعي علمه بمكان وجود هؤلاء الرحل، دون رصدهم مرة أخرى.

وشدد المسؤول ذاته على أن مروحية أخرى تابعة للدرك الملكي ستحل، صباح يوم غد السبت، بمنطقة تنغير لتقديم المساعدات الغذائية والبحث عن هؤلاء الرحل من أجل إنقاذهم، مستدركا "أن جميع الجهات، من وزير الداخلية والقائد المركزي للدرك الملكي والسلطات الإقليمية، تواكب حالة هؤلاء الرحل لحظة بلحظة"، مشيرا إلى "أن هناك تعليمات في الموضوع من أجل الإسراع في العثور على هؤلاء الرحل وتقديم كامل الدعم والمساعدات لهم".

وعلاقة بالموضوع، نظمت ساكنة منطقة تلمي، صباح اليوم، مسيرة احتجاجية، تطالب الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع في البحث عن الرحل العالقين وسط الثلوج، وإنقاذهم وتقديم لهم المساعدات الضرورية.

وأكدوا أن هؤلاء الرحل عالقون لمدة أكثر من أسبوع وهم بين الحياة والموت، محملين كامل المسؤولية للدولة في حالة وفاتهم، مستدركين أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قامت بمجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى العالقين؛ غير أن علو الثلوج صعّب من مهمتهم.

يذكر أن مجموعة من الآليات الخاصة بإزاحة الثلوج، التي تم تسخيرها من قبل السلطات الإقليمية بتنغير، توجهت صباح اليوم إلى ضواحي جماعة تلمي، حيث من المحتمل أن يكون هؤلاء الرحل عالقين، من أجل مباشرة أشغال إزاحة الثلوج عن المسلك الطرقي هناك، بغية الوصول إليهم برا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - وديعه الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:09
ادعو الله ان تجدونهم ....بحق شفاعة محمد ( ص)

جزاكم الله خير جزاء على ما تقدمون لانقاذ ارواح الابرياء .. الروح عزيزة عند الله ، فمن احياها كانما احيى الناس جميعا .
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152
2 - abdel الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:13
إيييييه أبلادي مروحية وحيدة لأبناء الدار،لو كانوا أجانب فسوف تكون مروحيات ليل نهار،متى سيكون أفراد المجتمع دو قيمة عند المسوؤلين
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87
3 - هواري الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:14
مروحية للصورة فقط أما الرحل فلنا ولهم الله.بعد اسبوع تتحرك السلطات؟ واي سلطات؟
حكومة فاشلة بدون هوية ولولا طلب الملك التحرك لبقوا في مكاتبهم المكيفة أو في منازلهم عفوا قصورهم وفيلاتهم .
قيمة المغربي تبخس يوما بعد يوم ولا حياة لمن تنادي
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84
4 - hicham الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:15
هي الله يرحمهم. شي يموت تحت الثلج شي يموت تحت الفحم
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47
5 - مامين محمد الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:16
وايلي حتى فات الفوت
عاد سولني كيف بقيت..............لأنهم ليسوا من الفئة الميسورة ولا هم من السياح الأجانب
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67
6 - aziz الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:18
هذا حظهم مساكين،فلو فقدوا في بلد ذو خبرة في مثل هاته الحالة لعثر عليهم ولو كانوا تحت الأرض وفي وقت وجيز ،كان الله في عونهم !!!!!!!!!!!!!!!
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41
7 - Samir الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:26
خبر فقط لدر الرماد في العيون وكان الجيش يهتم بامر المغاربة اين كان هدا الجيش عندما وقعت فياضانات في الجنوب مروحيات الجيش تستعمل في 3 حالات انقاد ساىح اوروبي . حمل امتعة الملك لفرنسا. تخويف الريفيين عند مطالبتهم بحقوقهم وهدا طبيعي لانه جيش ملكي وليس وطني ونواة هدا الجيش هم خونة حاربو مع فرنسا ضد الصين
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49
8 - Baroussi الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:26
"أن جميع الجهات، من وزير الداخلية والقائد المركزي للدرك الملكي والسلطات الإقليمية، تواكب حالة هؤلاء الرحل لحظة بلحظة"

 داك شي علاش خلينا اسبوع عاد بدينا كنضوروا اعليهم.
المصيبة أن هؤلاء المغاربة يجمعون كل صفات المغربي المنذوب:أمازيغ الأطلس المتوسط وبدو رحل.
الله يحسن لعوان .
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23
9 - الحــاج.ع. الله الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:28
علاش غادا تتحمل الدولة مسؤولية ما يقع للرحل ؟
نتوما يالله لقيتوها ساهلة غير الغبي الي بقا بلا حاجة يخرج للشارع يحتج ويعلق فشله على شماعة الدولة ؟ شعب كيف داير ؟ إنتاج هزيل مردودية في العمل منحطة، ومطالب قد الجبال !!

هل هؤلاء الرحل كانوا في مهمة كلفوا بها من قبل الدولة وتخلت عنهم ولم تنقدهم ؟
هي دابا حتى الي مشا لزيمبابوي وما لقاش الخدمة وبقا مشدر تما خاص الدولة تمشي تقلب عليه ؟
على زينكوم أوعلى الانتاجية ديالكوم

هؤلاء الناس اختاروا ان يكونوا رحل والكثير منهم يملك ما قيمته عشرات الملايين ثمن رؤوس الماشية التي يملكونها وهم أحرار في تقرير ما يقومون به، ولو أرادوا ان يتخلوا عن حياة الرحل لما فعلوا ذالك بأنفسهم لكن هم اختاروا ان يكونوا رحل مع ما يترتب على من عواقب لا يتحمل مسؤوليتها سواهم

واليوم ومع سوء حالة الطقس فقد تدخلت الدولة وسخرت إمكانياتها للعثور عليهم ومساعدتهم لكنهم لم يثم العثور عليهم وعليهم ان يتحملوا مسؤولية العواقب التي ستترتب على خيارهم
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-56
10 - khalid g الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:29
على ما يبدوا في الصورة ان هده المروحية من النوع القديم التي استعملتها فرنسا في الحرب العالمية التانية لا GPS و لا شئ ....اين هي الطائرات التي نسمعها قد اقتناه بملايين الدولارات ؟ اكيد فقط للاستعراض ليست لانقاد اناس يطلبون النجدة و الماعون و الدليل عدم العتور عليهم ...فما بالكم على الحدود او ادا كانت حروبو هل هدا الجيش سوف يحمي بلاده و هو لم يعتر على مجموعة رحل ...خلل و عدم التسيير
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14
11 - مبارك المدينة الجديدة تزنيت الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:32
عاش الملك ..حفظك الله يامولاي على التفتتك سامية لشعبك الوفي وهدا ليس بجديد ...اتمنى من كل السياسيبن من وزراء وبرلمانيين ومستشارين ان بحدوا حدوا الملك لاعطاء نصيب من شهريتهم لسكان الجبال والقرى
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-31
12 - الصنهاجي الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:32
سترى اشخاص سوديون هنا في التعاليق سيضربون كل هده المجهودات عرض الحائط.نحن مع انقاد الكل سواء الرحل او المقيمين كلنا مغاربة و ما تقوم بيه القوات المسلحة عمل جبار مع نكران الدات و تضحيتهم بكل شي ممتع من اجل اسعاد الاخرين طوبى لكم ايها الاشاوس انتم و زملائكم في الدرك الملكي و الوقاية المدنية.انشاء الله سيتم العتور على هؤلاء الرحل اامساكين.
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11
13 - abdou الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:33
أنتمي إلى منطقة أيت مرغاد بدائرة أسول شمال إقليم تينغير وإعرف المنطقة جيدا
فهناك مساحات شاسعة من الجبال الشاهقة والأاضي المنبسطة بين إملشيل وأسول.
أتمنى أن يتم العثور على هؤلاء الرحل وأن تستمر محاولات البحث عنهم
ملاحظة: مناطق و مداشر (القصور) عديدة من المنطقة تفتقد لتغطية شبكة الهاتف والكل يعلم أهمية شبكات الهاتف قي الظروف العادية وكذلك في مثل هذه الظروف
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21
14 - حميد الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:34
نرجو من الجميع الدعاء لهم بان يخفف الله عنهم وعن اطفالهم وطأة البرد والجوع وان يرزقهم الصبر والقوة وييسر وصول المساعدة اليهم يارب بحولك وقوتك
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25
15 - مغربي الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:41
لكم الله يا أبناء وطني المرجو من السلطة ان تسخر كل المروحيات وليس واحدة
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9
16 - mustapha الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:43
لا حول و لا قوة الا بالله !! كل موسم يتم تجديد سيارات المسؤولين عوض شراء كاسحات تلوج بالمئات في دولة بها 4 سلاسل جبلية.. المغرب العميق بحاجة لحكومة تهتم بشؤونه اما حكومة الشفوي بقيادة تجار الدين فلم تستطع الاستجابة لانتظارات ساكنة المدن الكبرى فما بالك بسكان الجبال..
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12
17 - jabour الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:47
لنكن واقعيين انهها 2،8متر من التلوج حتى في اوربا ومع امكانيتها الكبيرة وقيمة الفرد عندها هناك مفقودون واموات....اما الرحل ان شاء الله سينجون لان لديهم خبرة ويعرفون اين يختبؤون لانهم يقصدون نفس المراعي وهده ليست اول مرة يسقط فيها التلج عندهم .اظعو لهم بالنجاة و ان يعودو الى اهلهم ساليم.
حنا طايحن الدرك مكيدير خدمتو الطببب مكيدير خدمتو المعلم مكيدير خدمتو الوزير مكيدير خدمتو اوا باش غاديا هاد البلاد بالجنون.را حنا عابشين في دولة مستقلة بجميع مكوناتها ...بجيشها وخكومتها وحدودها وعضويتها في الامم المتحدة وغيرهها من المنضمات لدها ضمنات لدى البنك الدولي نعم هي دولة فقيرة الى حد ما ولديها امكانيات محدودة وهناك بعض التقصير ليس من الحكومة فقط ومنا ايضا الصانع الحرفي الفلاح البناي الصباغ الراعي.....
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12
18 - Mosi الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:48
محملين كامل المسؤولية للدولة في حالة وفاتهم، مستدركين أن مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قامت بمجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى العالقين؛ غير أن علو الثلوج صعّب من مهمتهم.
اذا كان الجيش يبحث والدرك والوقاية المدنية قامت بمجهودت كبيرة...فما هي الدولة التي تحملونها المسؤلية....
اولا انا اعرف الرحل ديال زمان..الرحل ديال بصح عنذما ياتي الشتاء يتخدون مكانا امنا و يستقرون لا يبرحونه حتى يحل الربيع...
اما ما تقولون انهم رحل ارجح ان يكونو ممن يبحثون على عش الخفاش في كهوف المنطقة...وان كانو رحلا حقييين فقد اخطاؤا بكسر عرف الرحل الابدي...شد الارض اللي راك فيه فالشتا وقلب على غيرو من الربيع للخريف...
الله يسلمهم من كل شر والدولة لا تتحمل المسؤلية في طيشهم....
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4
19 - ادريس الجمعة 09 فبراير 2018 - 21:59
ما أثار انتباهي في المقال هو قول الكاتب "رحل عالقين منذ اسبوع" عاد تفكروهم واقيلا
اما قضية مروحية واحدة ليس بغريب علينا(غير على العين وصافي)
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4
20 - علي الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:05
اين هي مهمة القمر الجديد ، الا يمكن ان يعثر عليهم؟؟؟؟ام انهم تحت الثلوج ويتعذر رؤيتهم؟ هدا صحيح لكن:
ابحثوا عن صور الاقمار الصطناعية googlmaps مثلا قبل سقوط الثلوج ادا كان قمرنا الدي يرسل الصور بدقة عالية لا يستطيع مدكم بها،
بــــــــــــــــــــــــــــاين لي بغا يخدم ولي كيتفلا على ولاد الشعب، لكم الله يا رحال بلادي هدا مكتاب و ما منو هروب ، فمرحبا بقدر الله
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4
21 - ARIAZE الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:07
أتسائل لماذا لم يستعينوا بصور القمر الإصطناعي الجديد، الذي أطللق مؤخرا.
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4
22 - مواطن الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:12
اقسموا على خدمة المواطنين ،ولم يسخروا الوسائل المتوفرة لا نقاد أرواح المواطنين فنكتوا العهد.
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0
23 - Kaffou rennes الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:13
السلام عليكم
بكل اختصار أين القمر م6 للتجسس الذي تم شراءه ب 500 مليار ليواكب مثل هذا الحدث المحزن ..........
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4
24 - بنت الجبل الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:15
انا لله و انا اليه راجعون

مساكين ماتول تحت الثلوج

الى الذين يقولون ان الرحل يملكون اموالا طائلة اتمنى من الله ان يرزق كل من يقول هذا الكلام نفس حالتهم حتى يعرف ما الذي يجعلهم يمتهنون غير الترحال

و اقول نعم نحمل الدولة كامل المسؤولية على ما يقع في البلاد لانها تنهب الثروات و لا تكترث لفك العزلة عن المناطق بربطها بالشبكة الطرقية و هذا اضعف الحقوق

الله يرحمهم و يوسع عليهم
و الله ياخذ الحق في الظالمين للي كلاو كلشي و خلاو الناس عاشين عيشة الكلاب في بلاد الديمقراطية المزيفة و الطبل و الغيط لمن لا يستحق
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4
25 - الوجدي الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:16
عاد الْيَوْمَ تبحثوا عنهم!
هادي اكثر من 15 الْيَوْمَ ....
الله يحضر السلامة
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2
26 - ابو خالد الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:16
1 اجابة ل kld g فاقد الشيئ لا يعطيه من اراد ان يتكلم عن شيئ يلزمه معرفته
2 على الربابنة ان يعيدوا النظر مع هذا المرشد المحلي في خريطة الناحية .هم يعلمون ان هاذ ولد لبلا مجرد ان يصعد في السماء فسيفقد الكثير من معرفته للناحية وفي حالة اذا كانت الناحية كلها مغطات بالثلج il n y aurrai plus de point de repere au sol
3 اذا هناك كهوف ومغارات فمن الصعب ان يعثر عليهم وهم مختفون
4 على الاداعة ان تعلن الخبر بتكرار عسى ان يكون مع بعضهم اجهزة راديو وعندما يسمعون صوت المروحية يخرجون للعراء ويقومون بتلويح اثواب ملونة لتظهر للطقم
لانريد ان نفقد اخواننا في ظروف قاسية ونسال الله عز وجل رب الضالة هادية ان يعيد لنا ضالتنا شكرا هيسبريس
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5
27 - loudiy الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:18
il faut utiliser le satelitte d´observation/espionage dans ce cas,en europe quand quelqu´un disparrait,ils envoient des avions militaires équipés de cameras ultrasophistiqués infra-rouge qui detectent toute trace thérmique pour ratisser la zone en basse altitude

on a ce genre de nacelles thermiques sous les mirageF1 et les F16 qui peuvent détecter les traces a des dizaines de km,je comprend aps pourquoi ils ne les utilsent pas aussi

on a pas utilisé toutes les solutions possibles,et il faut pas toujours attendre les ordres de quelqu un en france pour faire sortir le materiel de l´armée en aide a la population,le peuple paie pour cette armée pas le palais et donc doit le servir lui aussi pas seulement le roi
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-1
28 - عمرو الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:25
اقسم بالله ان قيمة الأجنبي في هذا البلد اعلى بكثير من إبن هذا الوطن مع كامل الأسف والله لو بلغت عن حادتث سير مثلا ﻷجنبي سيصلون كالبرق ولو بلغت عن مغربي سلمكم الله لن يأتوك حتى يغفر الله دنوبك
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0
29 - محمد من ميدلت الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:32
مع الاسف الشديد تدخل متأخر اين كانوا منذ أكثر من أسبوع ،يوم واحد ويريدون العثور عليهم بل اكثر من ذلك يتبجحون بهذا (التدخل)تخيلوا لو كانوا سياحا اجانبا ماذا سيحدث
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3
30 - inconnue الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:37
l'armée Marocaine et Gendarmes sont vraiment très Faibles ils arrivent pas à sauvé les Pauvres nomades qui souffrent dans les Montagnes sa fais plus d'une semaine ...ils sont dit que demain ils vont continuer de recherché. ...si ya un étranger qui sert à rien obligé ils vont pas dormir avant de le trouver Rapidement. ...
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0
31 - ziryab الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:42
القمر الإصطناعي لم ينفع في هذه الحالة?
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0
32 - Mosi الجمعة 09 فبراير 2018 - 22:46
هناك من يعلق دون ان يقراء ويفهم المقال وللاسف اغلب من يعلقون هنا عماهم الحقد حتى عن القراءة وليس عن المنطق فقط...فجلهم مثلا يقولون ان الرحل اختفو منذ اسبوع والمروحية لم تبدا البحث عنهم الا اليوم...والصحيح كما جاء في المقال ان المروحية تبحث عنهم منذ ان اختفو اي منذ اسبوع.....لا تبخسو اعمال الناس فيبخس الله عملكم.....
الجهل والحقد والغل والكره لا يزيد قلوبكم الا ظلام و ضلال و فقر في المال والصحة.....
الله يشافيكوم....
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1
33 - عابر الجمعة 09 فبراير 2018 - 23:05
فين القمر الصناعي لي تلقتوه ب 500مليون أورو أو تايجبد الشادة والفادة بعمق 70 cm, أولا غير خسرتو فلوس الشعب على والو
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