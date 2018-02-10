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الرئيسية | حوادث | إنقاذ 82 مهاجرا سريا بسواحل البحر المتوسط

إنقاذ 82 مهاجرا سريا بسواحل البحر المتوسط

إنقاذ 82 مهاجرا سريا بسواحل البحر المتوسط
متابعة من خالد ملوك
السبت 10 فبراير 2018 - 00:23

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 85 مهاجرا سريا يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، بعدما حاولوا الوصول إلى سواحل مدينتي ألميريا وقادس بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا.

وذكرت مصادر أمنية إسبانية أن فرقة الإنقاذ البحري الإسباني استعانت، مساء الجمعة، بمروحية وسفينة بغية إغاثة المهاجرين العالقين بالسواحل القريبة من جزيرة ألبوران ومضيق جبل طارق، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين الراغبين في الوصول إلى التراب الإسباني كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن قوات خفر السواحل الإسبانية توصلت بإشعار من إحدى المنظمات غير الحكومية، التي تعنى بقضايا المهاجرين الأجانب، يشير إلى وجود قوارب على متنها العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية معرضين لخطر الموت، مبرزة أن العملية استدعت تدخل أفراد البحرية الملكية المغربية.

وأوضح موقع إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية أن وحدات الإنقاذ البحري الإسباني لم تتدخل في عملية الإغاثة، مبرزا أنه تم نقل جميع الموقوفين، وهم في صحة جيدة، نحو ميناء مدينة طنجة، عبر سفينة تابعة للبحرية الملكية المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدالله السبت 10 فبراير 2018 - 00:59
زيد الخل زيد الدقيق، باراكا من هاد السياسة ديال البوليسي ديال اوروبا ، راكم تا تغرقو المغرب بالمشاكل لي ما غادي تلقاو ليها حل او في الاخير تخرج ليكم حقوق الانسان بالخزبلاعات ديالها، غامرو في البحر خليوهوم يدبرو راسهم ، دابا لي شديتوه ردوه لبلاده راه ما كاين لا لجوء سياسي ولا جوج ، هاذو لاجءين بغاو يعيشو احسن ما نجحتش ليهم اللعبة وجعوهم لديورهم . المغرب عنده مشاكله باراكا عليه ما تزيدوهش مشاكل اخرى.
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