إنقاذ 82 مهاجرا سريا بسواحل البحر المتوسط

متابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 85 مهاجرا سريا يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، بعدما حاولوا الوصول إلى سواحل مدينتي ألميريا وقادس بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا.

وذكرت مصادر أمنية إسبانية أن فرقة الإنقاذ البحري الإسباني استعانت، مساء الجمعة، بمروحية وسفينة بغية إغاثة المهاجرين العالقين بالسواحل القريبة من جزيرة ألبوران ومضيق جبل طارق، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين الراغبين في الوصول إلى التراب الإسباني كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن قوات خفر السواحل الإسبانية توصلت بإشعار من إحدى المنظمات غير الحكومية، التي تعنى بقضايا المهاجرين الأجانب، يشير إلى وجود قوارب على متنها العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية معرضين لخطر الموت، مبرزة أن العملية استدعت تدخل أفراد البحرية الملكية المغربية.

وأوضح موقع إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية أن وحدات الإنقاذ البحري الإسباني لم تتدخل في عملية الإغاثة، مبرزا أنه تم نقل جميع الموقوفين، وهم في صحة جيدة، نحو ميناء مدينة طنجة، عبر سفينة تابعة للبحرية الملكية المغربية.