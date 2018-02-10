24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1412:4715:4318:1019:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الاستماع إلى 26 شخصا في قضية "جريمة لاكريم" (5.00)

  2. هكذا يفتك "القاتل الصامت" بالحياة .. غاز وتسمم فغيبوبة ثم وفاة (5.00)

  3. رفيقي .. التعصيب في الإرث (5.00)

  4. الجمال والنظافة تريحان أرواح الموتى بالمقبرة الإسلامية في مرتيل (5.00)

  5. علماء ينتجون "بويضات بشرية" مكتملة النمو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الصقيع يقتل متشردا في حي اسبتيين بمراكش

الصقيع يقتل متشردا في حي اسبتيين بمراكش

الصقيع يقتل متشردا في حي اسبتيين بمراكش
هسبريس من مراكش
السبت 10 فبراير 2018 - 12:55

عثر عدد من المواطنين بمدينة مراكش، صباح اليوم السبت، على متشرد، يلقب في أوساط السكان بـ"الطوبة"، جثة هامدة بالقرب من حاوية للأزبال بحي اسبتيين بالمدينة العتيقة، وجرى إخبار السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالحادث.

وانتقلت فرقة من عناصر الشرطة العلمية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش إلى مكان الحادث ووجدت جثة الضحية ممددة على الأرض وعليها آثار البرد والإهمال، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات بحي باب دكالة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن موجة البرد القارس التي تجتاح مدينة مراكش خلال هذه الأيام، والتي عادة ما تخلف ضحايا أغلبهم من المتشردين الذين لا مأوى يحميهم من تغير الأحوال الجوية وقساوتها أحيانا، قد تكون السبب المباشر في هذه الوفاة.

وأضافت المصادر نفسها أن ظاهرة المتشردين الذين يبيتون في الأماكن المهجورة وقرب البنايات الدافئة استفحلت في السنين الأخيرة وتفاقمت بشكل كبير بمدينة مراكش، في وقت فيه يرجع عدد من المختصين في علم الاجتماع أسباب انتشارها إلى مجموعة من العوامل؛ أهمها الفقر والتفكك الأسري والأمراض العقلية والنفسية والتعاطي للمخدرات ومختلف المواد السامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بوجيدي السبت 10 فبراير 2018 - 13:15
قيل بأن السكان يلقبونه ب"الطوبة" وقد مات قرب البركاسة؟؟؟
أبناء بلدي من القمامة يقتاتون،في المزابل ينامون،في المقابر لا يرتاحون،أبناء وطني لهم الله فلاهم هم يفرحون ولا يحزنون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - آية دعاء السبت 10 فبراير 2018 - 13:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الدولة أن تبذل مجهودا أكبر لتوفير مأوى لمن لا مأوى له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - youssef السبت 10 فبراير 2018 - 13:46
Why can’t we open Mosques to shelter all homeless people during this cold weather?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - مواطن دافء السبت 10 فبراير 2018 - 14:24
المسؤولية مشتركة فالدولة طرف و الجماعات طرف. .والجمعيات المدنية طرف. .لكن المؤسف أن الذين يدعون الإحسان و فعل الخير تراهم يتهافتون على توفير الزرابي والمكيفات والبخور للمساجد وبعد الصلاة تغلق. .وبجوار المسجد ينام االمشردون مفترشين الأرض و ملتحفين السماء. لم لا يبني هؤلاء دارا للمشردين. أم أن الحجر أهم من البشر. ؟؟!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - متشرد السبت 10 فبراير 2018 - 14:44
اينك يا صاحبة 2دولار .ماهو دور وزارتك اذا لم تنقض المتشردين من الموت في هذا الفصل البارد .اليسوا مغاربة لهم الحق في الحياة . تتكلمون كثيرا و لا تفعلون شيئاً للمواطن المغلوب على امره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.