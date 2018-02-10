طلقة بارود تتسبب في بتر يد فارس بتامنصورت

هسبريس من مراكش

فوجئ فارس، اليوم السبت، بانفجار البارود بالبندقية التي كانت بحوزته، أثناء استعداده لتقديم عرض في المنافسات الجهوية للفروسية التي تحتضنها المدينة الجديدة لتامنصورت ضواحي مراكش، رفقة عناصر السربة التي ينتمي إليها.

وأسفر الحادث عن بتر يد الفارس المذكور، ليتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس فإن بندقية الفارس البالغ من العمر حوالي 33 سنة تعرضت لعطب أثناء استعداده لإطلاق البارود، لتنفجر على مستوى يده.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، بمجرد إخبارها بالموضوع، لتشرع في تحرياتها الأولية لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.