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الرئيسية | حوادث | طلقة بارود تتسبب في بتر يد فارس بتامنصورت

طلقة بارود تتسبب في بتر يد فارس بتامنصورت

طلقة بارود تتسبب في بتر يد فارس بتامنصورت
هسبريس من مراكش
السبت 10 فبراير 2018 - 15:20

فوجئ فارس، اليوم السبت، بانفجار البارود بالبندقية التي كانت بحوزته، أثناء استعداده لتقديم عرض في المنافسات الجهوية للفروسية التي تحتضنها المدينة الجديدة لتامنصورت ضواحي مراكش، رفقة عناصر السربة التي ينتمي إليها.

وأسفر الحادث عن بتر يد الفارس المذكور، ليتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس فإن بندقية الفارس البالغ من العمر حوالي 33 سنة تعرضت لعطب أثناء استعداده لإطلاق البارود، لتنفجر على مستوى يده.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، بمجرد إخبارها بالموضوع، لتشرع في تحرياتها الأولية لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - داوية وصافي السبت 10 فبراير 2018 - 15:41
البرد والثلج والطرقان مقطوعة والناس تيموتوا في الجبال ما جاب ليهم احد الأخبار وانتوما كتبوردو!!!! اللهم لا شماتة
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75
2 - البرد والبارود السبت 10 فبراير 2018 - 17:20
اصاحبي بعض الجمعيات كتعمل انشطة في اوقات غير مناسبة لا مكانا ولا حتى زمانا ، اش جاب البارود لهاد البر ديال الليالي، فهم تصطفى فهاد المغرب
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14
3 - مسلم السبت 10 فبراير 2018 - 19:44
هشام مسكين الله يشافيه ويعافيه إنسان فقير وزوج وأب وليس بخيال حتى (غير كيعمر بندقية البارود لأحد الخيالة ديال الدوار)
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