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الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في اعتداء على أستاذة بقلعة السراغنة

توقيف متورط في اعتداء على أستاذة بقلعة السراغنة

توقيف متورط في اعتداء على أستاذة بقلعة السراغنة
هسبريس من مراكش
الأحد 11 فبراير 2018 - 08:31

شرعت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لقلعة السراغنة، السبت، في تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة مع شاب متورط في عملية سرقة واعتداء على أستاذة كانت في طريقها إلى عملها بإحدى المؤسسات التعليمية؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية، قبل عرضها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وجاء توقيف المتهم بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة شكاية من زوج الأستاذة الضحية بخصوص الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له من طرف شخصين على مستوى حي الهناء، في طريقها إلى العمل، لتتم مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتجنيد فرقة أمنية خاصة لتتبع تحركات المعتديين، بعد تحديد هويتهما، انتهت بتوقيف المتهم سالف الذكر؛ فيما بقي البحث جاريا عن شريكه، مع إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.

وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوف، الذي ينحدر من حي السويكية، ومن ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة الموصوفة، اعتاد رفقة شريك له تنفيذ عمليات سرقة على متن دراجة نارية من خلال اعتراض سبيل النساء في بعض الأماكن البعيدة عن المراقبة الأمنية، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية قبل تعرضها للاعتداء كانت في طريقها إلى مقر عملها بمدرسة عبد الرحمن بن خلدون، لتفاجأ بشخص ينتزع منها محفظتها اليدوية ويسقطها أرضا، متسببا لها في كسر على مستوى الكتف، ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمها، نقلت إثرها في حالة نفسية حرجة إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات الضرورية، ليتم إخضاعها لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أيوب المغربي الأحد 11 فبراير 2018 - 08:48
بلد الأمن والأمان...من أقوى الحظوظ للمغرب لتنظيم كأس العالم!!!!
وكأن كندا التي تنافسنا لا أمن ولا أمان فيها
ولن نتحدث عن الأمور الأخرى التي تجعل من المغرب بعيدا كل البعد بعشرات السنوات الضوئية عن هذا البلد!
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19
2 - omar الأحد 11 فبراير 2018 - 09:02
لا حول ولا قوة إلا بالله.ترى كم من تلميذ سيتضرر بهذا الفعل الشنيع؟؟؟أسأل الله أن يتعرض واضعوا القوانين لمثل هذه الأحداث ليغيروا هذه القوانين الفاشلة.الأمن يقوم بدوره والقضاء يتاجر في القضايا.أدعوا من يعرف ذالك السارق ألإنتقام منه لأنه سيخرج لا محالة قبل ان تشفى جروح الأستاذة.ويبقى شرع اليد حلا إلى حد الساعة
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14
3 - مهاجر الأحد 11 فبراير 2018 - 09:10
يجب على السلطة أن تتعامل مع هؤلاء المشرملين والمنحلين أخلاقيا بكل حزم وتعاقبهم عقوبة شديدة وليست عقوبة شهر أو شهرين حتى نتمكن من تنضيف المجتمع من هذه القمامات القدرة و حتى يكونوا عبرة لباقي المشرملين الاخرين الذين لاحياء ولا دين لهم
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13
4 - فاق الأحد 11 فبراير 2018 - 09:21
نتمنى انزال أقصى العقوبات .ونطالب من جمعيات ا لا باء والتلاميذ أن تكون خلية من وسط التلاميذ لتحسيسهم بالمسؤولية الاحترام الاستاذ والمعلم لإعادة الدفء لأسرة التعليم
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14
5 - آسفي تختنق الأحد 11 فبراير 2018 - 09:33
المرجو تططبيق شرع الله علا للص كيف ماكان صارق بيدا أولا جمل أما سجن معتيش مفعول كيخرج كدير وحدا كبر منها
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2
6 - أيوب المغربي الأحد 11 فبراير 2018 - 09:59
بلد الأمن والأمان...من أقوى الحظوظ للمغرب لتنظيم كأس العالم!!!!
وكأن كندا التي تنافسنا لا أمن ولا أمان فيها
ولن نتحدث عن الأمور الأخرى التي تجعل من المغرب بعيدا كل البعد بعشرات السنوات الضوئية عن هذا البلد!
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-2
7 - دو احفير الأحد 11 فبراير 2018 - 10:14
السلام على من اتبع الهدى،العدالة والامن هما مفتاح الدمقراطية التى يتغنى بها المنتخبون في حملتهم النفاقية وفي منابرهم الاعلامية المزيفة،اذا الحكومةالحالية المحترمة زادها الفساد من كل الجوانب.لانها حكومة محكومة من الدولة العميقة،لا امن ولا عدالة ولا كرامة للمواطن المغربي مادامت اعضاؤها لهم جنسيات اروبية مختلفة،وما خفي كان افظع.حكومة تاءيهة في بحر الظلام.والله اكبر كبير.
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