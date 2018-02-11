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كُتّاب وآراء
توقيف متورط في اعتداء على أستاذة بقلعة السراغنة
شرعت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لقلعة السراغنة، السبت، في تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة مع شاب متورط في عملية سرقة واعتداء على أستاذة كانت في طريقها إلى عملها بإحدى المؤسسات التعليمية؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية، قبل عرضها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وجاء توقيف المتهم بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة شكاية من زوج الأستاذة الضحية بخصوص الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له من طرف شخصين على مستوى حي الهناء، في طريقها إلى العمل، لتتم مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتجنيد فرقة أمنية خاصة لتتبع تحركات المعتديين، بعد تحديد هويتهما، انتهت بتوقيف المتهم سالف الذكر؛ فيما بقي البحث جاريا عن شريكه، مع إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.
وحسب مصادر هسبريس فإن الموقوف، الذي ينحدر من حي السويكية، ومن ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة الموصوفة، اعتاد رفقة شريك له تنفيذ عمليات سرقة على متن دراجة نارية من خلال اعتراض سبيل النساء في بعض الأماكن البعيدة عن المراقبة الأمنية، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وأضافت المصادر نفسها أن الضحية قبل تعرضها للاعتداء كانت في طريقها إلى مقر عملها بمدرسة عبد الرحمن بن خلدون، لتفاجأ بشخص ينتزع منها محفظتها اليدوية ويسقطها أرضا، متسببا لها في كسر على مستوى الكتف، ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمها، نقلت إثرها في حالة نفسية حرجة إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات الضرورية، ليتم إخضاعها لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
وكأن كندا التي تنافسنا لا أمن ولا أمان فيها
ولن نتحدث عن الأمور الأخرى التي تجعل من المغرب بعيدا كل البعد بعشرات السنوات الضوئية عن هذا البلد!
وكأن كندا التي تنافسنا لا أمن ولا أمان فيها
ولن نتحدث عن الأمور الأخرى التي تجعل من المغرب بعيدا كل البعد بعشرات السنوات الضوئية عن هذا البلد!