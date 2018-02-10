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الرئيسية | حوادث | انهيار منزل عتيق يزرع الخوف وسط ملاح مراكش

انهيار منزل عتيق يزرع الخوف وسط ملاح مراكش

انهيار منزل عتيق يزرع الخوف وسط ملاح مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 10 فبراير 2018 - 17:07

خلّف انهيار منزل عتيق بحي الملاح بالمدينة العتيقة بمراكش، اليوم السبت، حالة من الهلع في نفوس سكان المنازل المجاورة، دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح.

وأدى سقوط المنزل المذكور إلى إصابة سيدة في عقدها الثالث بكسور خطيرة؛ فيما نجا أفراد أسرتها من موت محقق.

وأوضحت مصادر من مكان الحادث، لهسبريس، أن الأمطار الغزيرة التي عرفتها مدينة سبعة رجال، إضافة إلى هشاشة العديد من المنازل بالحي السابق ذكره، كانت وراء سقوط المنزل، مضيفة أن المرأة التي أصيبت بكسور كانت لحظتها في الطابق الأول، وفجأة وجدت نفسها بين الحطام.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيدة المصابة تم نقلها على وجه السرعة، بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستعجلات، وأن بعض سكان الحي هبوا لمساعدة الأسرة التي تعرض منزلها للانهيار.

وفتحت المصالح الأمنية بمراكش، بتنسيق مع السلطات المحلية التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا أوليا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى انهيار المنزل المذكور، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

يذكر أن أزيد من ألف منزل بالمدينة العتيقة لمراكش تهالكت بنيتها التحتية وتعاني من الهشاشة؛ ما يشكل تحديا كبيرا يواجه المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، المطالبين بتوفير حلول عاجلة ومعقولة، خصوصا أن أغلب المنازل المذكورة صدرت في حقها قرارات إدارية تقضي بالهدم والإخلاء منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى التفعيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يااسين السبت 10 فبراير 2018 - 17:52
اسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله على سلامتهم العمرو طويييل الله انجي كل مسلم ياربي .
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5
2 - انا جيتجونيمار قلبي اللبغاk السبت 10 فبراير 2018 - 18:04
بالمنطق مساكن اليهود بدات تنهار سواء في اي مدينة قديمة تسمع الملاح اعرف انها موطن اليهود زرعوا قنابل تربية مدة صلاحيتها منتهية بخبرتهم لذلك تركوها لتسقط فوق المغاربة ومنهم من تركهاةمجانا لخدامهم سبح لله مافي السموات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ماظننتم ان يخرجوا وضنوا ان مانعتهم حصونهم من الله فاءتهم الله من حيث لم يحتسبوا
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