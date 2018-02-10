تفريغ 95 كبسولة كوكايين من أمعاء مواطن نيجيري

هسبريس من الرباط

بلغت كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطن نيجيري، يبلغ من العمر 39 سنة، ما مجموعه كيلوغرامين و110 غراما ملفوفة في 95 كبسولة.

وكانت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي أوقفت المواطن النيجيري المذكور على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو، زوال يوم الخميس 8 فبراير الجاري؛ "وذلك بعد الاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في معدته، وهو ما استدعى نقله مباشرة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته فقد تم إخضاع المعني بالأمر لعملية جراحية لاستخراج كبسولات الكوكايين المهربة، خصوصا بعدما تعرضه لأزمة صحية جراء تحلل إحدى الكبسولات وتسرب المخدر إلى معدته، وهو ما اقتضى الاحتفاظ به رهن العناية المركزة بقسم الجراحة العامة بالمستشفى.

وفتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات تهريب المشتبه فيه للمخدرات المحجوزة، وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية من أجل استئناف الأبحاث والتحريات في هذه القضية.