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الرئيسية | حوادث | دفاع إكرام بوعبيد يبسط موقفه من "الخبرة الجينية"

دفاع إكرام بوعبيد يبسط موقفه من "الخبرة الجينية"

دفاع إكرام بوعبيد يبسط موقفه من "الخبرة الجينية"
هسبريس من الرباط
السبت 10 فبراير 2018 - 20:05

أكّد بيان صادر عن أعضاء هيئة دفاع رئيسة جماعة الطوالع التابعة لإقليم بنسليمان، إكرام بوعبيد أنهم "أقرب المقربين للقضية، وليس بعلمهم إنجاز أي خبرة جينية في قضية إكرام، كما أنه لم يتم الحديث عنها مطلقا أثناء مرحلة الاستنطاق أمام السيد وكيل الملك، ولم يتم عرضها بصفة نهائية على إكرام بوعبيد ودفاعها لكي يعقبوا عليها ويرتبوا الآثار القانونية اللازمة على ضوئها حماية لموكلتهم".

وجاء في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواقع الإلكترونية التي نشرت خبر وجود تقرير الخبرة لم تقم بنشره، واكتفت بنقل الخبر فقط اعتمادا على عدة مصادر لم تسمها، حتى يتأتى لدفاع إكرام بوعبيد إنجاز المساطر القانونية الواجبة في مواجهتها".

وأضاف البيان أنه "ليست هنالك أي جهة يخول لها القانون الأمر بإنجاز خبرة جينية أو ما شابه ذلك في جرائم الخيانة الزوجية والفساد، لأن في ذلك تعد على الكرامة الإنسانية ومس بأعمال السلطة التشريعية، التي حددت وسائل إثبات الفساد والخيانة الزوجية حصرا في المادة 493 من القانون الجنائي، والتي ليس من ضمنها الخبرة الجينية، وهو الاتجاه الذي استقرت وتواترت عليه أعلى هيئة قضائية في البلاد".

وعن إثارة مسألة الخبرة الجينية، أوضح المصدر ذاته أنها "جرت مباشرة بعد الخروج الإعلامي لإكرام بوعبيد، وهو دليل على صدق تصريحاتها التي أدلت بها أمام القضاء وأمام الرأي العام، والتي تفيد بأنها تعرضت لجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لنزع الاعتراف منها، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على "لخبطة" بعض الأشخاص المنتمين إلى الأمن، لشعورهم بأن ساعة محاسبتهم عن الأعمال الإجرامية التي اقترفوها في حق إكرام بوعبيد قد دقت مباشرة بعد نشر شريط مساء إطلاق سراحها، يخلد بالصوت والصورة لكل التجاوزات التي ارتكبت في حقها".

وعمّا وصفها البيان بـ"التجاوزات المرتكبة في حق إكرام بوعبيد"، أشار أعضاء هيئة الدفاع إلى أنها تتمثل في "تزوير محضر توقيفها، في محاولة يائسة لإيهام النيابة العامة بوجود حالة التلبس، مرورا بعدم البحث مطلقا في الاعتداء الذي تعرضت له من قبل عائلة زوجة الرئيس، على الرغم من معاينة ضباط الشرطة القضائية له، وعدم تقديم الإسعافات الأولية لها، إضافة إلى خرق عدة ضمانات مسطرية عالمية ودستورية وقانونية في القضية".

وأوضح البيان أن "إكرام بوعبيد عند ادعائها أمام وسائل الإعلام تعرضها للتعذيب من قبل ضابطين، أحدهما كان يشتغل بمدينة بنسليمان ونقل تأديبيا منها مطلع السنة الفارطة، لم تكن تسعى إلى المس بصورة أي مؤسسة أو الظهور بمظهر الضحية، وإنما هي تصريحات عفوية سبق لها أن صرحت بها أمام السيد وكيل الملك، الذي عاين عليها آثار التعذيب وأحالها على خبرة طبية؛ والمفاجأة أن هذه الخبرة الطبية جاءت مزورة ومنافية للحقيقة بتقريرها أنه ليست هنالك أي علامات للاعتداء على إكرام بوعبيد، لينسفها بعد ذلك شريط وثق بالصوت والصورة الاعتداء الذي تعرضت له، والذي لم تشر إليه تلك الخبرة الطبية على الرغم من أنه كان متقاربا زمنيا مع التعذيب".

إن إكرام وأعضاء هيئة دفاعها، يضيف البيان ذاته، "يؤمنون أشد الإيمان بأن ما تعرضت له بوعبيد من قبل الضابطين، من تعذيب وإهانة، صادر عنهما فقط، وليس ممنهجا أو مأمورا به، وهما اللذان ينبغي أن يحاسبا من أجله، ولا تتحمل وزره أي مؤسسة أو مسؤول؛ كما أن إيمانهم بكون المغرب بلد الحق والقانون، بلد ربط المسؤولية بالمحاسبة، سيدفعهم إلى تقديم عدة شكايات إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني، والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أو بنسليمان حسب الأحوال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - moad السبت 10 فبراير 2018 - 20:18
ان دل على شيء فان يدل على ان .... نريد معرفة الحقيقة المطقلة في هدا الموضوع الشائك موضوع الساعة .من له الحق التحدت بجراة في هدا الموضوع و معرفة حيثيات الحقيقة .اين هو رئيس الجماعة؟
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44
2 - يوم الحساب السبت 10 فبراير 2018 - 20:22
لابد من إظهار الحقيقة وان تقوم العدالة بدورها وكل من ارتكب جريمة أن يحاسب عليها طبقا للقانون كيفما كان منصبه أو وظيفته فالله سبحانه وتعالى لايرضى بالظلم.
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34
3 - saraha raha السبت 10 فبراير 2018 - 20:23
اولا رجال الامن يقومون بواجبهم لا غير وهذا شيئ طبيعي اي شخص تجرئ ان يواجه رجال الامن في حالة الاعتقال فهاذا امر عادي واقول لهده السيدة فكي لغز الخيانة فقط ولا تتهمي اسرة الامن لاننا دائما نبرئ انفسنا من الاخطاء غصوصا في مثل هذه المواقف ومشاكل المتعلقة بالغيانة مهما كان شكلها.
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-46
4 - عبدالسلام السبت 10 فبراير 2018 - 20:35
اعتقد.ان.هاده.السيدة.بريءة.من.المنسوب.
اليها.وما.وقع.اليها.هو.مدروس.من.اجل.
تخويفها.حتى.تبتعد.عن.السياسة.لانهم.يعرفون.انا.لها.صيط.في.الميدان.تم.فكروا.الملاهيط.
ونساءهم.لتلفيق.لها.اقل.شيء.الخيانة.
لاتتراجعين.الى.الوراء.ستمر.هاده.الازمة
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-12
5 - omar souiri السبت 10 فبراير 2018 - 20:36
الظلم عمل حقير،ولا يقوم بفعله إلا ضعفاء الإيمان وعديمي التربية الأسرية والدينية..لكن نحمد الله على أننا نعيش تحت إمرة قائد همام،صاحب الجلالة ملكنا الذي لم يعد للرعاع والمرتزقة في أعراض الناس وظلمهم مكانا تحت قيادته ربط المحاسبة بالمسؤولية مهما على شأنه. كذلك هؤلاء الصحافة المرتزقة والمأجورة التي تقدف اعراض الناس وشرفهم دون أي دليل إثبات،فقط من أجل دريهات معدودة في الدنيا،...وعند ربكم تختصون..نحيى هؤلاء المحاماة على رفع الدعوى للإختصاص ضد كل من تورط في تشويه أعراض الناس قصداوبنية مبيتة ولنا الله وجلالة الملك.
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-25
6 - مغربي حر السبت 10 فبراير 2018 - 20:36
دير أخويا الخبرة الجينية، ياك هي كتقول كذبوا عليها، بعينا نعرفو واش كذبوا عليها بصح ولا هي الكذابة، إيلا كانت تايقة في راسهة مادايرة والو بغيناها تبرهن لينا. باش اللي بحالها يتعلموا.
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33
7 - رشيد السبت 10 فبراير 2018 - 20:38
في نظري هذه السيدة مظلومة وجادة . ما دامت تقاتل وتناضل لتظهر الحقيقة ما كاانت لتغامر برفع الشكاوى لكبار المسؤولين . لو كانت مذنبة لانحنت وسكتت حتى تمر العاصفة بسلام . الله حرم الظلم على نفسه وعباده . ولاترموا المحصنات الغافلات . هناك وحوش في الاحزاب والمخزن من يقتل ايضا . كما حصل مع المرحومين الزايدي وباها .
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-13
8 - مغربي السبت 10 فبراير 2018 - 20:39
السيدة تريد أن تحجب الشمس بالغربال الفضيحة واقعة في حقها و ظاهرة بالعين المجردة. و إذا ثبت ظلم كما تقول و لم تكن لها أية علاقة عاطفية مع الرئيس المتزوج.فلترفع دعوى قضائية ضد رئيس لجماعة و زوجته التي إتهمتها بهتانا كما تقول و أنه لا تربطها أي علاقة بزوجها إلا علاقة عمل فقط.أما أن تتهم الحلقة الضعيفة التي هي الشرطة و التي لا دخل لها بواقعة الخيانة فأظن أنها تريد أن ترد إعتبارها من الشخص الخطأ.فلترفع دعوة قضائية من الزوجة و لتطلب جبر الضرر أما نشر مقالات تافهة على الأنترنت لتبرير كونها زانية تغرر برجل متزوج فهذه أساليب ملتوية و غبية
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23
9 - خديجة السبت 10 فبراير 2018 - 20:44
الله يعينك عليهم اختي.خاصهم يديروا شي تعديل في مقتضيات القانون الجنائي باش يلقاو منين يشدوك .تحية للدفاع ديالك والله يبين الحق
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-18
10 - متتبعة السبت 10 فبراير 2018 - 20:47
ولكن أين هو هذا المخلوق حتى لا اسميه رجلا( رئيس جماعة الفضالات) من هذه القضية برمتها؟ لماذا ترك هذه المسكينة تواجه مصيرها لوحدها؟ وتحارب على جميع الجبهات لتدافع عن قضيتها التي هي عرضها وشرفها؟ لماذا لا يخرج لوسائل الاعلام ويوضح ماجرى؟ وحتى لو فرضنا أن هناك علاقة حب بينهما لماذا لايتزوجها وانا اعتبر هذا شرفا له، ويسكت السنة السوء التي تنهش في لحم هذه المسكينة....تبا لمخلوق جبان تنعدم فيه النخوة والشهامة يتخلى عن شريكته عند أول محنة ويهرب ليختبئ مثل الفئران....
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7
11 - MOHAMED السبت 10 فبراير 2018 - 20:48
بادئ ذي بدإ لا بد من التحري والتحقق في الاقوال التي تخص الخبرة الجينية التي يتحدث عنها فأنا على يقين أن الشرطة القضائية لن تحشر نفسها في هذا الشكل لان الخبرة غالية المصاريف ولا أظن الطرف المشتكي قادرا على تحمل المصاريف كما أن المشتبه فيهما غير مستعدين لدفع أموال تضاف الى مشاكل السمعة والتشويه الذي طالهما إثر ماوقع وفي الختام أقول أن القصص والاكاذيب تختلق وتصنع لكي تجعل من الواقعة قصة يشتهي القراء لسماعها
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9
12 - خليلوفيتش السبت 10 فبراير 2018 - 20:50
مادام القضية كانت فيها تنازلات و سحب الشكايات من زوج الرئيسة و زوجة الرئيس مقابل تعويضات مادية مهمة أنصح السيدة الرئيسة تمشي تتكمش خصوصا أن البرد قارص هاد ليامات. بحال هاد النوع دالقضايا معروف كيفاش كيسالي عندنا فالمغرب خصوصا عندما يتعلق الأمر بالناس الشخمان كبار القوم.
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9
13 - مومو السبت 10 فبراير 2018 - 20:56
كيف لهدا المحامي ان يقول ان موكلته تعرصت للتعديب و ان الخبرة التي امرت بها النيابة مزورة؟ فحتى في تصريحها لهسبريس لم تشير الى تعديب جسدي قصد ارغامها على اﻻعتراف و انما معنوي بما انها رئيسة جماعة (اصغر رئيسة جماعة ) كان على المحققين واجب اﻻحترام لها و عدم صراخ في وجهها و الضرب على الطاولة ..ألخ السؤال هنا لمدا مددت النيابة العامة الحراسة النضربة 24 ساعة اضافية في حقها هدا هو المهم و الدي تفادى المحامي الدخول في تفاصيله فالكل يعرف متى تمدد النيابة الحراسة النضرية لﻹجراءات البحت و اﻻفادة . جنحة الخيانة الزوجية ﻻ تستدعي تمديد الحراسة النضرية اﻻمر الدي اجله كانت هده التأويﻻت وتفادى المحامي توضيحه المرجو التوضيح . اما اﻻدعاء التعديب و اتهام ضباط الشرطة كﻻم في غير محله كان على المحامي تقديم شكية في شأن الضرب و ااجرح ضد زوجة المشتكى به و أخواتها مع اﻻستماع للشهود المتواجدين بالمقها و النادل. انا ﻻ ادافع عن ضباط ش لكن هناك شيئ غامض في هده القضية ﻻ يتقبله العقل و المنطق ايها المحامي مثﻻ لمدا التنازل عن الشكاية و المتهمة بريئة !
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8
14 - الحاج مصطفى السبت 10 فبراير 2018 - 20:57
واعطيو للسيدة التيقار وباراكة من التدخل في شؤون الآخرين،واش هي اللولى أولا اللخرى،ياك دارتها قبل منها السيدة عيشة وضمسنا القضية فحال حتى حاجة ما كاينة،تقاو الله شوية
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8
15 - مهتم السبت 10 فبراير 2018 - 21:13
الحلقة الأصغر في هذه القضية هم رجال الأمن الذين قاموا بعملهم على أكمل وجه في معاينة الخيانة الزوجية و تقديمها الى النيابة العامة ولم يكثرتو بمنصبها ولا سلطتها إذ كان كما تدعى أنا تعرضة للإعتداء الجسدي من طرف الضابطين فلما لم تقدم شكاين في حينها و لم سكتت عن حقها لا تستغبي المغاربة لي فراس الجمل فراس الجمال .
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2
16 - aziz السبت 10 فبراير 2018 - 21:14
اجمل واصغر رءيسة جماعة تهان لايعقل ابدا
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0
17 - الزمر السبت 10 فبراير 2018 - 21:15
السلام، اشمن خيانة جوزية ولى بططا ،الخيانة الزوجية شيئ يمكن متابعة المتهم في حالة سراح تام، أما الحبس واستعمال العنف والابتزاز من الافراد أو السلط فهدا خارج على القنون ويجب معاقبته . والله أمركم غريب كل شيئ ينسب إلى المرأة الحلق الاظعيفة، ( وشدو شي يوم شي روجل بتهمة الخيانة الزوجية والفساد ).
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4
18 - عقا السبت 10 فبراير 2018 - 21:17
نريد معرفة من الغبي ، هل هي زوجة المتهم بالخيانة ، ام الشرطة ، ام هيئة الدفاع ، ام نحن ؟ نريد الحقيقة .
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6
19 - خبير خروب لبلاد السبت 10 فبراير 2018 - 21:24
لابد وأن تظهر الحقيقة ويكتشف كل من خبز وطبخ وطرح هذه الخبزة الفطيرة بدون خميرة ، إنها مؤامرةحيكت بليل بهيم ، بغض النظرعن نوع العلاقة بين هاته السيدة وجليسها أكانت بريئة أم لا.
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