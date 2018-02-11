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الرئيسية | حوادث | القضاء يواصل تضييق الخناق على "مافيا العقار"

القضاء يواصل تضييق الخناق على "مافيا العقار"

القضاء يواصل تضييق الخناق على "مافيا العقار"
هسبريس ـ محمد لديب
الأحد 11 فبراير 2018 - 10:38

في خطوة تسير في مواصلة تضييق الخناق على مافيا السطو على عقارات الأجانب والمغاربة بمدينة الدار البيضاء، أحال قاضي التحقيق بقطب الجنايات في استئنافية المدينة شبكة تتكون من خمسة أفراد (من ضمنهم مواطن برتغالي الجنسية) على المحاكمة؛ فيما يواصل التحقيق مع أربعة آخرين متورطين في السطو على عقار تبلغ مساحته أزيد من 960 مترا مربعا، بناء على وثائق مزورة.

وقرر قاضي التحقيق متابعة أفراد هذه العصابة، التي قامت بالسطو على هذا العقار الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 3 ملايير سنتيم بوثائق مختومة بأختام فرنسية في سنة 1958، بالرغم من حصول المغرب على استقلاله وشروع كافة الإدارات بالعمل تحت سيادة المملكة.

وتابع قاضي التحقيق خمسة أفراد بارتكاب جنايات التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة، وتبديد سندات محفوظة في مضابط وتزوير محررات لاستعمالها في مطالب للتحفيظ.

ووفق معطيات موثقة حصلت عليها هسبريس فإن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة ثلاثة أشخاص، من ضمنهم رجل أعمال شهير يعمل في مجال العقار، وورد اسمه في العديد من الملفات، مع تمكينهم من استعادة جوازات سفرهم وإنهاء وضعهم تحت المراقبة القضائية.

وجاء تحريك هذه القضية مباشرة بعد إثارتها إعلاميا وتقدم أفراد أسرة مغاربية كانت تقيم بالعقار المعني بالأمر، والذي كان عبارة عن فيلا مكونة من طابق أرضي وتمتد مساحتها على 960 مترا مربعا، بشكاية إلى الوكيل العام للدار البيضاء يوم 9 يوليوز 2015، أحالها على الفرقة الوطنية؛ وذلك بعد طرد الأسرة من العقار بحكم قضائي استصدره آنذاك أحد المتابعين حاليا في هذا الملف بتهمة التزوير.

وأثناء التحقيقات، تبينت لعناصر الفرقة الوطنية صحة اتهامات الأسرة لأفراد المافيا باستعمال وثائق مزورة للاستحواذ على العقار المسمى "ديسوي"، إذ تم استعمال وثيقة رسمية مؤرخة بتاريخ سنة 1958 تحمل ختم السلطات الفرنسية، بالرغم من أن المغرب حصل على استغلاله وكان يمارس كامل سيادته على كافة الإدارات؛ وهو ما جعل الفرقة الوطنية تتبع خيوط هذا الملف، ليتبين لها وجود عصابة ثانية استعانت بشخص مجهول يقيم في مدينة أبي الجعد لإنجاز عقد بيع عرفي وتقديم مطلب تحفيظ على أساسه؛ كما وقفت على عقد ثالث حرر بناء على شهادات مزورة لشهود لم يسبق لهم أن عرفوا حتى مكان تواجد العقار، وذلك مقابل 100 درهم للشاهد، لتبدأ المفاوضات بين أفراد المافيا للاتفاق على الجهة التي سيؤول إليها العقار في الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سلام الصويري الأحد 11 فبراير 2018 - 11:04
ما كاين تزوير بل هناك تواطء من بعض اصحاب الحال النافذون وعليه لن يقع شيءا في الأخير بعد سنوات من المحاكمات تتخللها عشرات التأجيلات وفِي الأخير كالعادة لن تكون هناك عقوبات رادعة لان اللوبي قوي جدا يهم قطاعات حساسة من المستحيل توريط المسؤولين فيها
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44
2 - فيصل الأحد 11 فبراير 2018 - 11:15
يجب على الدولة احداث مكتب للتنسيق. في مختلف الأقاليم هدفه هو تنسيق العمل بين مختلف المندوبيات والمديريات لجميع الوزارات بهدف وضع ستراتيجية واضحة وقوانين صارمة تخص العقار ثم البحث في الاختلالات التي يعرفها تفويت بعض العقارات بالدرهم الرمزي. هذا من جهة ومن جهة اخرى سحب البساط من تحت مافيا العقار. داخل المدن التي تحاصر التوسع العمراني الا بمقدار مصالحها. انا المواطنين الْيَوْمَ. يحسون بالقهر من. الارتفاع الصاروخي للاسعار. والذي تشرف عليه تلك المافيات المختفية التي. تنهب باسم القانون. انا المواطن الْيَوْمَ من حقه الحصول على بقعة ارضية في بلاده. فمن أين يأتي بالملايين كي يقتني بعض الامتار ان. هذا الوضع يدفع المواطن البسيط الى الهرب من بلاده ان وجد الى ذلك سبيلا او يبعث فلذات اكباده للخليج للعمل. لتحقيق حلم السكن. ان نهج الدولة الْيَوْمَ يبعث على الخجل لان. المواطن العادي. احترق من جميع الجوانب بالغلاء الفاحش. وقلة المال الذي اصبح تتداوله الابناك والشركات الكبرى والسماسرة. ولا يخطى منه الفقير الا بالخبز والزيت والسكر. لقد اكلو اللحم والشحن وامتشو العظم. ولَم يبق للفقير شيء.
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11
3 - آسفي الأحد 11 فبراير 2018 - 11:19
نصب وا الإحتيال وشهادات أزور عندما يجتمعون تديع الحقوق الناس
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9
4 - ali الأحد 11 فبراير 2018 - 11:19
لماذا لم أسمع مثل تزوير البضائع في فرنسا لأنه في فرنسا لا تساوي لا من النسخ أو الشهادة الشهادة الوحيدة هي العدالة لا شيء باستثناء العدالةpourquoi j'entend jamais comme des falsifications des biens en France par ce que en france pas de l'égalisation ni de photocopies ni de temoignage le seul temoigne est la justice rien sauf la justice
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18
5 - abd الأحد 11 فبراير 2018 - 11:44
ولما اطلاق سراح *رجل الاعمال* المزعوم مع انه ثبت ورود اسمه في عدة عمليات مشبوهة فالاكيد ان هذا النوع من عمليات السطو على املاك الغير تحتاج الى تمويل ورشاوي وفي الغالب يكون خلفها بعض المحسوبين على رجال الاعمال مع انهم حقيقة محترفوا نصب واحتيال.
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23
6 - younes الأحد 11 فبراير 2018 - 11:56
هذا الموضوع يجب أخده بجدية و من واجب الصحافة أيضاً لعب دور وضع هذه الملفات في الواجهة . هناك في فاس عصابات خطيرة قامت بالسطو على املاكنا لكن ليس هناك من يتكلم عن دلك و مازال الملف عالق في المحاكم لمدة فاقت عشر سنوات . لماذا تفضلون الكلام داءما و أبدا عن أملاك الأجانب و ليس المغاربة؟؟ تعرضنا لسطو عن ملك عبارة عن فيلا ارضية بحي الأطلس في فاس بقيمة تفوق المليار و النصف لكن ليس هناك من يطفي الحقيقة على السطح
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11
7 - Citoyenne الأحد 11 فبراير 2018 - 12:07
Pour éviter tous ces problèmes il faut que l'acte de vente soit signé avec les empreintes digitales ,et cela ,à la légalisation .
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6
8 - Wiseman الأحد 11 فبراير 2018 - 14:20
Beaucoup plus que ca. Dans Tous les cours au maroc, adouls, juges, docteurs public aupres du court, notaires, mouatiks, etc il y a beaucoup d'eux qui sont des malfaiteurs. Il y a des juges qui falsifies des testaments de vieux gens pour changer l'heritage. Les enfants ne recoivent rien de leur riche pere et sa seule jeune femme prend tout.
La meme chose avec le mafia d'immobilier. Ils ont un system supporte by des juges pour falsifier tout.
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2
9 - HASSAN الأحد 11 فبراير 2018 - 14:59
ما مآل قضية عقار سيدي موسى بالجديدة والذي يدعي أحد أفراد عائلة لها نفود بالمنطقة أنه اشتراه أواخر السبعينات.في حين ان صاحب العقار سبق له ان كتب وصية سنة 1955 وكي يفضح اي لبس او تلاعب وضح في الوصية ان أي بيع او سفقة بعد تاريخ الوصية يعتبر لاغيا.
القانون واضح
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3
10 - مواطن مغربي الأحد 11 فبراير 2018 - 16:02
مافيا العقار فهاد البلاد معروفين و معدودين على روؤس الأصابع مكينش لي يقد عليهم و هادوك غير متتطفلين على المهنة و جابو ليهم التمام .
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1
11 - استعمال الفصل 570 الأحد 11 فبراير 2018 - 16:12
هذا الفصل سبب السلام على عقارات فلاحية بالوادي المغربية يكفي أن تتفق مع شخص ما وتعاقد معه على أنه يستغل الأرض فتقدم الدعوة ضد صاحب البقعة .وتنوع من صاحبها الأصلي
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2
12 - HASSAN الأحد 11 فبراير 2018 - 16:44
تتمة للقال رقم 9 وبحكم علاقة مصاهرة عائلتي مع العائلة الأجنبية المتضررة في موضوع عقارات مدينة الجديدة. أضيف ان من يهمهم الأمر ينتظرون فقط نتيجة الحكم القضائي كي يضعو الملف رهن وسائل الإعلام بل منهم من طالب بترقب زيارة صاحب الجلالة لفرنسا لتسليمه الملف شخصيا.
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