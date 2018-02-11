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الرئيسية | حوادث | محاولة تهريب مهاجريْن تورط سائقا مغربيا بإسبانيا

محاولة تهريب مهاجريْن تورط سائقا مغربيا بإسبانيا

محاولة تهريب مهاجريْن تورط سائقا مغربيا بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الأحد 11 فبراير 2018 - 14:40

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني سائقا مغربيا حاول تهريب مهاجريْن مغربيين كانا مختبئين في قاع شاحنة ثقيلة قادمة من مدينة طنجة، بعدما أراد اجتياز نقطة المراقبة والتفتيش بميناء مدينة الجزيرة الخضراء خلسة.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحيفة "لابوث ديخيتال" الإسبانية، إن عملية التفتيش الروتينية لعناصر الأمن، المرابطة بالنقطة الجمركية المذكورة، مكنت من العثور على شخصين بالغين لا يمتلكان وثائق التعريف الشخصية، مشيرة إلى أنه تم اقتياد الجميع نحو مركز للشرطة بالمنطقة ذاتها قصد الاستنطاق.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته، فإن السائق المغربي يواجه تهمة "ارتكاب جريمة تعريض حياة مواطنين أجانب للخطر"، مضيفا أن المهاجرين، اللذين تم إنقاذهما، كانا مختبئين قرب المحاور الثابتة للشاحنة، وأن عملية استخراجهما تطلبت وقتا ليس بالقصير.

وأشار المنبر الإعلامي ذاته إلى أن التحقيقات الأولية كشفت بأن القضاء الإسباني كان قد أصدر حكما بعدم السماح لأحد الموقوفين بدخول التراب الإسباني لارتكابه جرائم متعلقة بالسرقة باستعمال السلاح الأبيض، مضيفا أن النيابة العامة أمرت بوضع الجميع تحت الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث بشأن هذه الواقعة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - BOP35h الأحد 11 فبراير 2018 - 15:14
Bien fait la guardia civiles-------------------------------x
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