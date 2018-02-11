وفاة وحروق خطيرة جراء حريق بمسكن في سلا

هسبريس من الرباط

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحروق خطيرة جراء اندلاع حريق بمسكنهم بحي سيدي موسى بسلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وعلم لدى السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع حوالي الثالثة من فجر اليوم باحد المنازل بحي سيدي موسى أدى إلى وفاة رب الأسرة وإصابة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و 5 و6 سنوات ووالدتهم بحروق متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله لتلقي الاسعافات، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.