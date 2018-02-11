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وفاة وحروق خطيرة جراء حريق بمسكن في سلا
الأحد 11 فبراير 2018 - 11:30
لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحروق خطيرة جراء اندلاع حريق بمسكنهم بحي سيدي موسى بسلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وعلم لدى السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع حوالي الثالثة من فجر اليوم باحد المنازل بحي سيدي موسى أدى إلى وفاة رب الأسرة وإصابة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و 5 و6 سنوات ووالدتهم بحروق متفاوتة الخطورة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله لتلقي الاسعافات، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - Abou majd الأحد 11 فبراير 2018 - 12:07
انا اقترح ان يتم إحصاء هؤلاء السكان في الدواوير النائية ذات التضاريس الصعبة وترحليهم الى الداخل بدل هدر المال العام وتحويل تلك المناطق الى غابات وضيعات لاشجار المثمالمثمرة المناسبة في اطار المخطط الاخضر في مدة خمس سنوات وهذا الحل اقترحه احد رجال السلطة على دوار به 20 اسرة ويبعد عن المدينة ب حوالي 30 كلم عندما طالبوا بالطريق المعبدة والماء والكهرباء والمدرسة ومركز صحي فقال من الافضل ان ابني لكم 20 مسكنا هنا بالمدينة واربح مبالغ هامة وسالهم ما هو نشاطكم هناك قالوا الفلاحة والكسيبة لكن الاغليبة تعمل بالمدن في البناء والطرقات امر ترحيل السكان وتجميعهم في مراكز شبه حضرية اصبح ضرورة تنموية بعد ان تم التخلي عن هذا البرنامج في السبعينيات من القرن الماضي
2 - مصطفى الأحد 11 فبراير 2018 - 12:16
رحم الله الفقيد....والشفاء العاجل ان شاء الله.للمصابين.....وقل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا.............
3 - adil الأحد 11 فبراير 2018 - 13:01
أخي مجد في التعليق الأول هذا ليس دوارا نائيا ،هذا من كبار الأحياء في مدينة سلا ويمتد على طول الساحل،رحم الله والد الأطفال،وأتمنى أن يكون في عائلتهم من يتكفل بتربيتهم ومساعدة والدتهم،لمثل هذه الظروف وجب أن يكون لدينا في كل مساجد الأحياء بيت مال المسلمين والزكاة،التضامن بيننا هو الحل،أما هذه الدولة فهمها في تنظيم التظاهرات والحفلات.لنا الله.
4 - هشام الأحد 11 فبراير 2018 - 13:07
الى صاحب ابتعليق الاول
في الدول الواعية المثقفة بدا الناس في الهجرة الى البوادي والارياف وانت تتحدث عن المدينة
هي مسالة وقت ان تلنظام الذي نعيش به اليوم في كل ارجاء العالم يستحيل ان يستمر اكثر من 20 سنة على اقصى تقدير
حسب كل الدراسات التي اجرية في اواخر التسعينات اكد كل الخبراء ان المغرب سنة 2050 سيجد مشكل كبير في الماء اليوم بدات مظاهرات عديدة في المغرب بسبب الماء فما بالك سنة 2050
ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية اليوم هي جمع امبر قدر من الموارد الطبيعية في العالم وتخزنها
نحن اليوم من اجل ما يسمى التنمية نصدر كل مواردنا الطبيعية مقابل حفنة من الدولارات
ان اساسيات الحياة الماء التربة الخصبة والهواء
اليوم اغلب سكان الارض نسو هدا الامر واصبحت اساسيات الحياة منزل في المدينة سيارة عمل وراتب شهري
اغلب مدن المغرب عدا الرباط الدارالبيضاء سلا والقنيطرة تعاني من انقطاع متكرر في المياه
بدون ماء لن تنفعنا سياراتنا ولا منازلنا ولا رواتبنا الشهرية
في الدول الواعية المثقفة بدا الناس في الهجرة الى البوادي والارياف وانت تتحدث عن المدينة
هي مسالة وقت ان تلنظام الذي نعيش به اليوم في كل ارجاء العالم يستحيل ان يستمر اكثر من 20 سنة على اقصى تقدير
حسب كل الدراسات التي اجرية في اواخر التسعينات اكد كل الخبراء ان المغرب سنة 2050 سيجد مشكل كبير في الماء اليوم بدات مظاهرات عديدة في المغرب بسبب الماء فما بالك سنة 2050
ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية اليوم هي جمع امبر قدر من الموارد الطبيعية في العالم وتخزنها
نحن اليوم من اجل ما يسمى التنمية نصدر كل مواردنا الطبيعية مقابل حفنة من الدولارات
ان اساسيات الحياة الماء التربة الخصبة والهواء
اليوم اغلب سكان الارض نسو هدا الامر واصبحت اساسيات الحياة منزل في المدينة سيارة عمل وراتب شهري
اغلب مدن المغرب عدا الرباط الدارالبيضاء سلا والقنيطرة تعاني من انقطاع متكرر في المياه
بدون ماء لن تنفعنا سياراتنا ولا منازلنا ولا رواتبنا الشهرية
5 - ommi.ommi الأحد 11 فبراير 2018 - 13:28
ﻻاله اﻻ الله ، الله يرحم رب اﻻسرة ويشافي اﻻخريين
6 - مغربي الأحد 11 فبراير 2018 - 13:45
يبدو ان أبو مجد صاحب التعليق 1 يتحدث عن اشياء لا يعرفها فحي سيدي موسى حي شعبي وسط مدينة سلا وليس قرية نائية
7 - عادل صحراوي الأحد 11 فبراير 2018 - 14:05
إلى صاحب تعليق رقم 1 ، أخي دير شي خرجة انت واهلك وتغذى في حي سيدي موسى على شي طبق سمك متنوع، على ساحل البحر، شوف واش داك تعليق لي قلتي واش بصح! !! صحيح هو حي شعبي لكن بحال باقي أحياء الشعبية في المغرب. أما إلا سولتي على عقار على طريق الوطنية غادي يكويك! !! احترامي ليك.
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