قتيلان وجريح في حادثة سير نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

توفيت امرأة ورضيعها، اليوم الأحد، نتيجة حادثة سير قاتلة، في حين أصيب زوجها "السائق" بجروح متفاوتة على مستوى الرأس، بعد انقلاب سيارة خاصة كانوا على متنها بالطريق السيار في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن أسرة مكونة من الزوج والزوجة ورضيعهما كانوا على متن سيارة خفيفة، قادمين من مراكش نحو مدينة الدار البيضاء، إلا أن السيارة انحرفت عن الطريق وانقلبت؛ ما أدى إلى وفاة الزوجة والرضيع، وإصابة الزوج بجروح نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى سطات لتلقي العلاج.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر كوكبة الدراجات بسرية سطات إلى النقطة الكيلومترية 50 بالطريق السيار الرابطة بين مراكش والبيضاء، وجرى نقل السائق إلى المستعجلات عبر سيارة إسعاف الوقاية المدنية، ووضع جثة الزوجة البالغة من العمر 27 سنة، وجثة رضيعها البالغ من العمر 8 أشهر، بمستودع الأموات لفائدة البحث القضائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بسرية سطات فتحت بحثا لتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادثة، في انتظار التشريح أو المعاينة الطبية لجثتي الهالكين، تبعا لتعليمات النيابة العامة.