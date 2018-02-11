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الرئيسية | حوادث | قتيلان وجريح في حادثة سير نواحي سطات

قتيلان وجريح في حادثة سير نواحي سطات

قتيلان وجريح في حادثة سير نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 11 فبراير 2018 - 13:05

توفيت امرأة ورضيعها، اليوم الأحد، نتيجة حادثة سير قاتلة، في حين أصيب زوجها "السائق" بجروح متفاوتة على مستوى الرأس، بعد انقلاب سيارة خاصة كانوا على متنها بالطريق السيار في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن أسرة مكونة من الزوج والزوجة ورضيعهما كانوا على متن سيارة خفيفة، قادمين من مراكش نحو مدينة الدار البيضاء، إلا أن السيارة انحرفت عن الطريق وانقلبت؛ ما أدى إلى وفاة الزوجة والرضيع، وإصابة الزوج بجروح نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى سطات لتلقي العلاج.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر كوكبة الدراجات بسرية سطات إلى النقطة الكيلومترية 50 بالطريق السيار الرابطة بين مراكش والبيضاء، وجرى نقل السائق إلى المستعجلات عبر سيارة إسعاف الوقاية المدنية، ووضع جثة الزوجة البالغة من العمر 27 سنة، وجثة رضيعها البالغ من العمر 8 أشهر، بمستودع الأموات لفائدة البحث القضائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بسرية سطات فتحت بحثا لتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادثة، في انتظار التشريح أو المعاينة الطبية لجثتي الهالكين، تبعا لتعليمات النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - آسفي الأحد 11 فبراير 2018 - 13:20
ان لله وان راجعون أو شفاء للمصابين خاص ناس لكتشد طريق تمشي بشوية راه طريق دب واعرة شتاء والثلج أو دبابة أو زلق الله احفظ جميع المسلمين
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2 - مصطفى الأحد 11 فبراير 2018 - 13:39
لابد من الحذر ...واذا نزل القدر لا مفر منه...رحم الله الفقيدين..والشفاء العاجل ان شاء الله.للمصاب...وانا لله وانا اليه راجعون.....
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3 - الحريري الأحد 11 فبراير 2018 - 13:48
السلام عليكم.
انا لله وانا اليه راجعون.
قتل كيف قدر.
سبحان الله كيف اصبح الزوج وحيد بعد موت زوجته وابنه.
باينين يلاه متزوجين.
الحمد لله على كل حال.كانوا مسافرين الى مدينة مراكش وينوون الرجوع الى منزلهم بمدينة الدار البضاء ولكن شاءت الاقدار ان يفترقا في طريقهم.
لله ما اعطى ولله ما اخد
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