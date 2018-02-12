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كُتّاب وآراء
مخدرات صلبة تجرّ أربعينيا إلى القضاء بخريبكة
وضعت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة رهن تدبير الحراسة النظرية شخصا في الأربعينيات من عمره من ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات الصلبة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية الإيقاف جاءت في إطار كمين نصبته فرقة أمنية خاصة، بعدما جرى تحديد مكان المعني بالأمر بمركز حطان ضواحي مدينة خريبكة، ليتم إيقافه وحجز كمية من المخدرات الصلبة من نوع "كوكايين"، ومبلغ مالي، وميزان صغير يستعين به في وزن المادة المخدرة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع الموقوف رهن إشارة البحث، من أجل الكشف عن شركائه المحتملين في القضية، فيما ربطت مصادر هسبريس العملية بالمقاربة الأمنية الاستباقية التي تحرص عليها منطقة الأمن الإقليمي بخريبكة لضرب منابع الاتجار في المؤثرات العقلية.