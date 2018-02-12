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الرئيسية | حوادث | أمن برشيد يعيد تمثيل جريمة قتل سارق "مانطات"

أمن برشيد يعيد تمثيل جريمة قتل سارق "مانطات"

أمن برشيد يعيد تمثيل جريمة قتل سارق "مانطات"
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 12 فبراير 2018 - 06:46

أشرف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، زوال الأحد، على إعادة تمثيل جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص حديث مغادرة السجن على يد شقيقين، بعد تلقيه طعنات بواسطة سكين بأنحاء متفرقة بجسده، والعثور عليه جثة هامدة بتجزئة 9 يوليوز بمدينة برشيد، وإخضاعها للتشريح الطبّي.

وفي تفاصيل جريمة القتل التي جرت إعادة تمثيلها تحت إنزال أمني كبير، أفادت مصادر هسبريسب أن أحد الأشخاص المنحدر من مدينة برشيد، المعروف بسوابقه القضائية، كان قد قصد أحد المنازل بتجزئة 9 يوليوز المعروفة بـ"الفيلات"، وعمل على سرقة غطاءين صوفيين "مانطات" وغادر المكان.

و زادت المصادر ذاتها أن أحد المشتبه فيهما فطن إلى عملية السرقة بعد اختفاء الغطاءين، حيث تعقّب السارق، وأوقفه وانتزع منه الغطاءين بعد أن تبادل الضرب والجرح، حيث ردّ المشتبه فيه بطعنة وجهها إلى "السارق" على مستوى الفخذ بواسطة سكين كانت بحوزته، بعد تلقيه لكمة على الوجه وتركه عائدا إلى منزل عائلته محمّلا بالغطاءين.

وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه فيه أخبر شقيقه بالواقعة، حيث تسلّح هو الآخر بسكين وتتبع أثر السارق، الذي وجده لا يزال بالمكان يتألّم من الطعنة الأولى التي وجهها إليه شقيقه، فوجّه إليه طعنتين أخريين على مستوى الفخذ والعنق وتركه ينزف بمكان الحادث الموجود بين حي الراحة وتجزئة 9 يوليوز.

وجدير بالإشارة أن عملية إعادة تمثيل الجريمة جرت بحضور جمع غفير من المواطنين الذين كانوا يتابعون أطوار الأحداث، تحت نوّاح بعض أفراد عائلة المشتبه فيهما، والذي أنكر أحدهما، وهو تلميذ في السلك الثانوي، التهمة قبل أن يعترف بتوجيهه طعنة أصابت الضحية "السارق" على مستوى العنق.

ومن المنتظر أن تعرض عناصر الضابطة القضائية ببرشيد، اليوم الاثنين، الشقيقين المشتبه فيهما بارتكاب جريمة القتل على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات؛ للنظر في التهم الموجهة إلى كل واحد منهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الواقعي الاثنين 12 فبراير 2018 - 07:06
هنا ردة فعل مبالغ فيها .و دابا سير دي معاك دوك المانطات للحبس راه كاين البرد.غادي تجيك واحد الوقيتة تقول كون عطيتو دار كاملة و ما نقتلوش
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33
2 - ما هاذا? الاثنين 12 فبراير 2018 - 07:09
اصبحنا كالغابة ؟وكأني امام فيلم وثائقي لناسيونال جيوغرافيك، عندما تجتمع الضباع على حماروحشي. اسباب تافهة تؤدي للقتل !!!مجتمع تافه خاوي الروح فيه ولاة رخيصة،انعدمت التربية والوازع الديني . اللهم الطف بنا.
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26
3 - شمقمق الاثنين 12 فبراير 2018 - 07:26
رحل الى دار البقاء وهو سارق وتسبب في تشتيت عائلة ما فائدة السجن ونحن نسمع دائما حديت المغادرة من المؤسسة السجنية !لمادا لا يتم تشديد العقوبة في حالة العودة
مثلا السارق يسجن 5 سنوات وفي حالة العودة 10 سنوات وعدم الاستفادة من العفو وفي المرة التالية 15 سنة . لا اظن ان السارق عندما يكون عارف المدة التي تنتضره سيفكر في السرقة مرة أخرى
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25
4 - محمد الاثنين 12 فبراير 2018 - 07:27
بسم الله لقد أنزلقت الأمور إلى الاسوء ما عدنا نفهم شيىا واصبحنا حيارى.الله يأخذ الحق في اي شخص يتعاون مع هذا النظام.لو أنهم طبقوا شرع الله لرتدع الناس ولكن هذه هي القوانين الوضعية والمسلسلات والعفو يومالاعياد.لك الله يا بلاد المسلمين.ان لم ينقدنا الله فلا منقد لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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9
5 - ماشي جريمة الاثنين 12 فبراير 2018 - 07:46
هادي ماشي جريمة هاداك لي مات شفار اوعاد خارج من الحبس اومشى كايسرق هادوك الناس يعني يستاهل ايموت
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-14
6 - اماني الاثنين 12 فبراير 2018 - 07:56
لم يثرني الموضوع أكثر مما ثارتني ابتسامة المجرم و بعض الحضور!!!!
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13
7 - محمد أمين الاثنين 12 فبراير 2018 - 08:19
السلام عليكم هد سيد لقتل شفت كضحك بسيف غدي الفندق خمس نجوم اوتوصل احسن اكل مكانش كيكلها عند دارهم والمسرسف على حساب الشعب كون عرف غدي اتعدم كون بكي دم الله يهدي الجميع
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5
8 - حسان الاثنين 12 فبراير 2018 - 08:36
أيقع هذا في بلاد الاسلام والمسلمين..تزهق الأرواح وتعم المصائب والفتن بسبب "مانطة وأغطية"..الى أين وصلنا والى أين نسير..ياقوم ارجعوا الى ربكم لا بد من الرجوع فورا فحالنا لا يسر..
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7
9 - wood الاثنين 12 فبراير 2018 - 08:38
لو كان الامن يقوم بعمله ما كانت هذه الجريمة ستقع . فالامن في المغرب شغله الشاغل هي الطرق و المخالفات المرورية اما المسائل الاخرى فلا تعنيه الا ان كان ورائها ربح كالسكر او ايقاف شاب يرافق فتاة . اما حاليا فالامن منشغل ايضا بتتبع مواقع التواصل الاجتماعي !! فهو يتدخل في النهاية فقط عندما يقتل احدهم !!!
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6
10 - ملاحظ الاثنين 12 فبراير 2018 - 08:40
هذه نتيجة التربية الحالية للآباء و الأمهات ، تلميذ الثانوي اصبح مستعدا للقتل و الضرب بالسلاح عوض ان يكون تركيزه و ندفه هو نيل الباكالوريا ، أكيد ان مساره و منذ الطفولة قد غابت عليه المراقبة و الصرامة ، لدى طبيعي ان تكون النتيجة هكذا . و عوض ان تفرح العائلة بتخرج ابنها ها هي تنوح و تبكي المصيبة
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3
11 - fador الاثنين 12 فبراير 2018 - 09:20
لاحول و لا قوة الا بالله قلة الايمان بالله تجعل الانسان يفعل اي شيئ بدون التفكير في عواقبه
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3
12 - mohammed الاثنين 12 فبراير 2018 - 09:21
على ما يبدو أن المقتول فهو سارق و صاحب سوابق أجرامية فوجب عليه القتل تيقو بيا أخوتي كون بقا حي إعطبهم
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1
13 - جام مغربي الاثنين 12 فبراير 2018 - 09:36
انها ردة فعلىقوية من مجتمع خائف من المجرمين
لو ضن الشقيقين انهم سيسلمان من المجرم فقط بغطاءهن لما تشجعا على قتله
و لكن خافا جبروت المجرمين و اليوم يسرق بطانية و غدا سيسرق شرفهما او روحهما
لابد من اعادة الطمئنينة للمواطنين و عدم نشر كثرة اخبار الجرائم
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7
14 - برشيد الاثنين 12 فبراير 2018 - 10:33
دبا خليني نسرق والى دافعتي على راسك تمشي للحبس ؟؟
يجب على المحكمة تخفيض العقوبة إلى أدنى حد ممكن . لأن هاؤلاء الشخصين كانا في حالة دفاع عن النفس.
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