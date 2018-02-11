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كُتّاب وآراء
رجال الخيام يحجزون كميات كبيرة من الكوكايين بميناء الدار البيضاء
تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب زنتها 541 كيلوغرام معبئة داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الدولي والجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب، الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال النقل والتهريب الدولي للمخدرات القوية، مشيرا إلى أنه تم إرسال عينة من الكمية المحجوزة إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر الكوكايين.
وأضاف البلاغ أن عناصر المكتب، الذي يقوده عبد الحق الخيام، تمكنت من توقيف ستة مشتبه فيهم، من بينهم الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، من جنسية برازيلية، وحجز خمس سيارات مهيأة لنقل وتهريب مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية.
وأظهرت الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، خطورة هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها العبر وطنية وارتباطاتها مع كارتيلات أمريكا اللاتينية، التي أضحت تستغل الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنطقة للعبور في اتجاه الضفة الأوروبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات لازالت جارية لفك خيوط الشبكة الإجرامية وإيقاف باقي المساهمين والمشاركين، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
تحية إكبار لعبد الحق الخيام ورجاله الأكفاء.
تبركيكة بين العصابات معروفة في هذا المجال. ..
إلى شدوا هدو اليوم راه دازوا آخرين عدة مرات .
رجال.ونساء.الامن.الغربي.وعلى.راسهم.السيد.
المدير.العام.الحموشي.كما.تسعون.لحفض.هادا
الوطن.نسءل.الله.عز.وجل.ان.يحفضكم.وان.
يحفض.ابناءكم.وان.يرحم.دويكم.