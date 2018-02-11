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الرئيسية | حوادث | رجال الخيام يحجزون كميات كبيرة من الكوكايين بميناء الدار البيضاء

رجال الخيام يحجزون كميات كبيرة من الكوكايين بميناء الدار البيضاء

رجال الخيام يحجزون كميات كبيرة من الكوكايين بميناء الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 11 فبراير 2018 - 19:00

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب زنتها 541 كيلوغرام معبئة داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الدولي والجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب، الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال النقل والتهريب الدولي للمخدرات القوية، مشيرا إلى أنه تم إرسال عينة من الكمية المحجوزة إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر الكوكايين.

وأضاف البلاغ أن عناصر المكتب، الذي يقوده عبد الحق الخيام، تمكنت من توقيف ستة مشتبه فيهم، من بينهم الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، من جنسية برازيلية، وحجز خمس سيارات مهيأة لنقل وتهريب مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية.

وأظهرت الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، خطورة هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها العبر وطنية وارتباطاتها مع كارتيلات أمريكا اللاتينية، التي أضحت تستغل الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنطقة للعبور في اتجاه الضفة الأوروبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التحريات لازالت جارية لفك خيوط الشبكة الإجرامية وإيقاف باقي المساهمين والمشاركين، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - باولو الفقير الأحد 11 فبراير 2018 - 19:20
صيد جميل.... وما خفي اعظم... هل هي اول مرة واول نشاط لهاته العصابة... او دازو 10 و حصلوا مرة.... .يجب تشديد مراقبة الحدود... برا جوا بحرا.... والا. سنستهدف من كل العصابات الدولية. على حسب الموقع الجغرافي... مهذرات. سلاح.. ارهاب.... اليقظة مطلوبة من كل الاجهزة...
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32
2 - زكرياء اءيت الطالبي الأحد 11 فبراير 2018 - 19:22
الكوكايين من اءخطر المخدرات التي يمكن اءن يتعاطاها اءي شخص واءدمانها يسبب مجموعة من الكوارث للفرد واءسرته لذى يجب الضرب بيد من حديد على مهربيها واءنزال اءقصى العقوبات على كل من اءراد الاءغتناء على حساب صحة المواطن المغربي.....دون اءن ننسى اءن شبابنا خربه الحشيش الذي يباع ويشترى على مراءى ومسمع الكل ........
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54
3 - BOUNGALO الأحد 11 فبراير 2018 - 19:46
تحية الى السيد عبد الحق الخيام ورجاله على المجهود الذين يقومون به
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24
4 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 11 فبراير 2018 - 19:52
اظن ان موقع المغرب الاستراتيجي بين بحرين حيويين و قربه من القارة الاوروبية هو الذي جعل مافيا الاتجار الدولي للمخدرات الصلبة تتخد منه منطقة لعبور سمومها نحو اوروبا الا انني بالمناسبة احيي يقظة رجال الامن المغاربة الذين استطاعوا افشال هذه العملية الكبرى مع وضع يدهم على مبالغ ضخمة من العملة الصعبة و العملة المغربية التي قدرت بعشرات الملايير فهذا انجاز كبير مثل الانجازات الاخرى التي افشلت فيها عدة محاولات سابقة من هذا النوع الا اننا لم نسمع ان المغرب قد وجه اتهامات لكلومبيا او البرازيل او اي دولة اخرى على اغراقه بالكوكايين و هي بالجرم المشهود بينما الشقيقة الجزائر يكيل مسؤولوها الاتهامات لبلدنا بتصدير القنب الهندي الذي لا يدخل ضمن المخدرات القوية مثل الكوكايين و بدون اي دليل مادي يقولون اقوالا و اتهامات و لكن بدون دليل و بالضبط ما هي الجزائر حتى يتجه اليها اباطرة المخدرات هي بلد فقير و يعيش مشاكل و ما هي الفائدة من تصدير الحشيش اليه كما يزعم مسؤولوه هم يعتقدون بكل غباء ان تلك الاتهامات الواهية ستحقق لهم شيئا في صراعهم مع بلدنا فالمغرب لم يتهم احدا باغراقه بالكوكايين عكس النظام الجزائري.
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14
5 - مواطن اءكاديري الأحد 11 فبراير 2018 - 19:55
الجميع يعرف اءن سكان مدينة اءكادير يشتكون من مروجي المخدرات المتواجدين في بعض اءحياء المدينة لكن المزودين الرءييسين لاءكادير يبيعون القنب الهندي باءزراراك و القليعة وتكوين و تراست وخصوصا بالدراركة فمتى تتحرك عناصر الدرك الملكي و الاءمن الوطني للقبض على هؤلاء التجار و الزج بهم في السجن و اءنزال اءقصى العقوبات عليهم.
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14
6 - ملاحظ الأحد 11 فبراير 2018 - 20:02
كمية مهمة وعاىدها أهم لتسديد جزء مهم من ديون المغرب للنقد الدولي والبنك العالمي... ..!!!!
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7
7 - مغربي الأحد 11 فبراير 2018 - 20:04
الفاءق التقدير و الاحترام و التبجيل للاجهزة الامنية الفخر و المفخرة المغرب المغاربة بدون منازع التي تبذل المجهودات الجبارة والتضحيات الجسام لا تعد و لا تحصى على المدار الساعة من اجل الخدمة الوطن و المواطنين وحمايتهم من كافة الأخطار و المخاطر الخطيرة في العالم اليوم المليء بالظواهر و الاجرام على رأسها الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود بالكافة انواعها.
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3
8 - profwarzazi الأحد 11 فبراير 2018 - 20:06
اللهم دمر من أراد تدمير شباب المسلمين،يجب تشديد المراقبة على كل بضائع وشحنات أمريكا اللاتينية فهي مصدر الكوكايين وماشابهه،كما يجب وضع حد لتجارة المخدرات بشتى أنواعها.
تحية إكبار لعبد الحق الخيام ورجاله الأكفاء.
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9 - د المجاطي الأحد 11 فبراير 2018 - 20:10
تحية لعناصر الخيام الرائدة وخاصة بالبيضاء اصبحت مدينة الجرائم المنضمة والمخدر ات الصلبة وجحافل المشرملين واصحاب تشويكة الخنازير وجوه الشيطان اصبح ىعلى وزارة المالية نخصيص اجر مضاعف لرجال الامن وما يقاصينه من مضاعفة العمل ووالمشاق والخطورة في مواجهات المعربدين بالسيوف والمخدرين للسرقة والنهب ونشر الرعب بين السكان حاصة الاحياء الشعبية بغضل فتوى الحقوق المسيحية التي بثت الفثنة والتسيب في المجتع المغربي بالحرية المطلقة واصبحت ساكنة البيضاء تعيش تحت رحمة دواغش الشارع في انعدام الشرع والقانون المغر بي الاصلي شكرا هسبريس الرائدة
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5
10 - خبز الأحد 11 فبراير 2018 - 20:16
عندما تخرج إسبانيا في الاعلام أنها ضبطت كميات كبير من الحشيش القادم من المغرب تخرج المغرب أنها ضبطت كميات كبير من كوكايين الذي كان سوف يكون موجه إلى اوروبا عبر المغرب يعني غطي عليا نغطي عليك فرشتنى نفرشك وخلينا وكلين لخبز كاملين
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10
11 - Omar الأحد 11 فبراير 2018 - 20:24
هولندا اكبر و اسهل مناء لانزال اطنان المخدرات و الجمارك و المرينز الهولندي في جزر الكراييب قبالة انيكا الجنوبية مكان انطلاق المخدرات كيدير عين شافت و عين ما شافت و حتى في الموانئ الهولندية حيث لا يقومون بتلمراقبة الشديدة.هل تظنون هولندا و بلجيكا اغناء بالورود و الفرماج و يعطو المنضا للناعس في الدار غير هكداك .هو تبييض اموال و كحل الراس فرحان بالدور ديالو .
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8
12 - مغربي الأحد 11 فبراير 2018 - 20:26
صاحب الاجازة في الاقتصاد ابلى البلاء الحسن في خدمة الامن و الامان و جنب المغرب مخاطر الارهاب و مافيا المخدرات طوبى لك ايها المسؤول المحترم و اطلب منك سيدي الفاضل النزيه البحت عن مافيات المال العام و المتملصين من الضرائب و المحتكريين و اصحاب اليد الطويلة الناهبة لكل خيرات الوطن كيف ما كان وضعه الاجتماعي او انتمائه الحزبي او مركزه الاداري في السلطة بتعاون مع باقي الاجهزة المتداخلة و شكرا.
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13 - عسو الأحد 11 فبراير 2018 - 20:28
تمكنت الفرقة من ظبط هذه الكمية بناء على معلومات. ولكن كم من الأشياء التي تدخل المغرب بالعلالي ومن موانئ البلاد ومطاراته و لا تكون لكم معلومات. إذا البلاد مفتوحة على مصراعيها للمافيات. نشد على أيدي رجال الخيام ونقول لكم الله يعطيكم الصحة.
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14 - إبراهيم الأحد 11 فبراير 2018 - 20:51
اللهم احفظ بلادنا من هذه السموم و أن تهد ابناءنا الى سراطك المستقيم يا رب العالمين
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15 - وطني الأحد 11 فبراير 2018 - 20:51
تحية لعبد الحق و الفرقة ونتمنا ان يوصلو عملهم بدون عرقلات من !!!!!!!!
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16 - معتوه الأحد 11 فبراير 2018 - 21:08
ما هذه الجرئة التي تجعل منهم يرسولن 500 كيلو من الكوكايين في حاوية بضائع. قيمة هذه الكمية ملايين الدولارات. هذا دليل انها ليست المرة الأولى وانهم قد سبق لهم النجاح في ذلك ولن يكون إلا بتواطؤ من رجال الجمارك.
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17 - فقيه بنصالح الأحد 11 فبراير 2018 - 21:29
الأجهزة الأمنية في المغرب رمز للوطنية وخدمة الوطن صراحة يقومون بجهد كبير إبتداء من التتبع والمراقبة وصولا إلى إلقاء القبض على المطلوبين والمجرمين
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18 - أغاديري من المانيا الأحد 11 فبراير 2018 - 21:43
هادي غير شي تبركيكة من عضو في جماعة العصابة أو شريك أو زبون. .. لأن الشرطة تقول معلومة دقيقة ههههه صدقناكم ...
تبركيكة بين العصابات معروفة في هذا المجال. ..
إلى شدوا هدو اليوم راه دازوا آخرين عدة مرات .
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19 - ح. ع. الله بركاك في الطاليان الأحد 11 فبراير 2018 - 22:04
اه تم اه، بصفتي اعمل مع السلطات الايطالية في التنصت و مراقبة المغاربة، لو كنت اشتغل مع مكتب الخيام لكنت استطيع السيطرة علي الداخلة او الخارجة. لاكن لم استطع ولوج سلك الشرطة لما فيه من محسوبية و زبونية.
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20 - عبدالسلام الأحد 11 فبراير 2018 - 22:17
تحية.وتقدير.الى.السيد.الخيام.ورجالاته.وكل.
رجال.ونساء.الامن.الغربي.وعلى.راسهم.السيد.
المدير.العام.الحموشي.كما.تسعون.لحفض.هادا
الوطن.نسءل.الله.عز.وجل.ان.يحفضكم.وان.
يحفض.ابناءكم.وان.يرحم.دويكم.
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