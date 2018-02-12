العثور على جثة رضيع نهشته الكلاب بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

عثر مواطنون، الأحد، على جثة رضيع حديث الولادة قرب حي عين سند بمنطقة بنسودة بفاس، وقد نهشته الكلاب الضالة، عقب التخلي عنه، في ظروف غامضة، بتجزئة في طور التهيئة.

وقد تم نقل جثة الرضيع، بأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد تشريحها من طرف قسم الطب الشرعي.

وكانت المصالح الأمنية بفاس قد انتقلت إلى مكان الحادث بعد إخطارها بالعثور على جثة الرضيع، حيث فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادث.