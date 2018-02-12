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كُتّاب وآراء
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العثور على جثة رضيع نهشته الكلاب بفاس
الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:13
عثر مواطنون، الأحد، على جثة رضيع حديث الولادة قرب حي عين سند بمنطقة بنسودة بفاس، وقد نهشته الكلاب الضالة، عقب التخلي عنه، في ظروف غامضة، بتجزئة في طور التهيئة.
وقد تم نقل جثة الرضيع، بأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد تشريحها من طرف قسم الطب الشرعي.
وكانت المصالح الأمنية بفاس قد انتقلت إلى مكان الحادث بعد إخطارها بالعثور على جثة الرضيع، حيث فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - tarik الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:46
فاس و الكل في فاس كلمة قالها الحسن الثاتي في بعض خطبه إشارة إلى العلم و أهل الذوق وطبقة البورجوازية المغربية ولم يعلم انه بعد 19 سنة ستصبح فاس اول مدينة في اﻹجرام و اﻹنحﻻل الخلقي تفوق جواهنسبورغ لجنوب افريقيا و خاصة أن أكثر الجرائم المقترفة تجد المواطن هو الذي يبلغ عنها الشرطة وهذه اﻷخيرة ﻻ نعلم لها دورا إﻻ في جمع الضحايا المتوفية او البالغة الجروح. ياله من زمان واحشومة انكول مهد حزب اﻹستقﻻل
2 - عمر الهلالي الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:50
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . حسبنا الله ونعم الوكيل
3 - هبل الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:55
لماذا لا يتم استعمال حبوب منع الحمل اثناء العلاقة الجنسية في العلاقات خارج اطتر الزواج رغم ان ثمنها بخس وفي متناول النساء او الفتيات كدلك هو الحال بالنسبة للدكور يجب عليهم استعمال العوازل طبية وبهذا نتجب الاطفال الغير مرغوب فيهم والسلام
4 - هشام الاثنين 12 فبراير 2018 - 01:04
انها الزنا كبيرة من الكبائر لذلك حرمها الله نقول كل من كان وراء هته الكبيرة ان وعد الله حق سيكون العقاب في الدنيا قبل الاخرة لان هناك كبيرة اخرى وهي قتل النفس بغير حق لا تظنون انكم ستفلتون من عقاب الله وعقاب البشر الدي سيعذبكم به الله في الدنيا وهي العدالة (لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم )
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