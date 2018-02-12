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أمن مراكش يوقف مساعد مروجين للمخدرات
الاثنين 12 فبراير 2018 - 00:10
أوقف رجال الأمن بمراكش، الأحد، بائع سجائر يعمل مساعدا لمروجين للمخدرات بباب دكالة بالمدينة العتيقة بمراكش، بسبب سلوكاته الخطيرة التي صارت تشكل تهديدا لسكان هذا الحي التاريخي، الذي يقطنه مغاربة وأجانب، وبه دور ضيافة عدة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الفرقة الأمنية أحالت المشتبه به على الدائرة الأمنية التي تدبر أمن هذه المنطقة، لفتح تحقيق معه بخصوص ما يروجه وكذا بخصوص مضمون شكاوى السكان.
وأضافت المصادر ذاتها أن سكان حي باب دكالة كانوا قد وجهوا رسالة إلى والي أمن مراكش، يطالبونه فيها بوضع حد للفوضى التي يحدثها المشتبه به بشكل مستمر.