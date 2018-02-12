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الرئيسية | حوادث | الرصاص يوقف شقيقين اعتديا على الأمن بأسفي‎

الرصاص يوقف شقيقين اعتديا على الأمن بأسفي‎

الرصاص يوقف شقيقين اعتديا على الأمن بأسفي‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 فبراير 2018 - 16:01

أقدم مفتش شرطة ممتاز يشتغل بالدائرة الأولى للأمن بمدينة أسفي على إطلاق رصاصتين من سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة سكر، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة أسلحة بيضاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن دورية للشرطة تدخلت لتوقيف أحد الشقيقين الذي كان في حالة غير طبيعية ويعرض سلامة المواطنين للخطر بواسطة سلسلة حديدية بحي أشبار؛ وذلك تلبية لنداء استغاثة تقدم به سائق سيارة أجرة، غير أن المشتبه فيه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة، مصيبا شرطيا على مستوى القفص الصدري من جهة اليسار بواسطة حجر كبير، ما اضطر أحد الشرطيين إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين مكنتا من توقيف المعني بالأمر.

وأضافت المديرية أنه أثناء عملية تصفيد المشتبه فيه، تدخل شقيقه الذي كان بدوره في حالة سكر، وحاملا سيفا من الحجم الكبير في محاولة لتخليص شقيقه والاعتداء على موظفي الشرطة، ما اضطر الأمني نفسه إلى إطلاق ثلاث رصاصات من سلاحه الوظيفي، أصابت إحداها المعني بالأمر؛ بينما أصابت رصاصة ثانية شقيقه الذي تمكن من الفرار، قبل أن يتم توقيفه لاحقا بمسكن أسرته.

وتم نقل المشتبه فيهما، وهما معا من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الضرب والجرح العمديين والاتجار بالمخدرات، صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعهما لبحث دقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - youssef الاثنين 12 فبراير 2018 - 16:34
يجب اعادة النظر في قوانين تعامل الشرطة حيث يجب اعطاء كامل الضمانات للشرطة لتستعمل السلاح للدفاع عن المواطنين و ليس فقط حماية انفسهم.فبعد سماعنا للخير يليه فتح موسم الصفقات لتسوية القضية بقدر مالي و يعود المجرمين للشارع في اليوم الموالي
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78
2 - متأمل الاثنين 12 فبراير 2018 - 16:42
كل من يقوم بهذه الأفعل الوحشية العنفية إتجاه المواطنين أو الشرطة يجب إنزال عليهم أقصى العقوبات
وسن قوانين جديدة ضدهم حتى نطهر المجتمع من هؤلاء الأراذل الذين ينشرون الخوف والرعب في نفوس الناس.
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80
3 - NOUMRI الاثنين 12 فبراير 2018 - 16:49
والله لو وقع هدا في الولايات المتحدة الأمريكية لأطلقت الشرطة الرصاص مباشرة على رأس المجرم دون رحمة و هي حالة دفاع عن النفس و عن سلامة المواطنين و قد شاهدت مند أيام على قناة فرنسية برنامج عن الشرطة الأمريكية و صرامتها في التدخل ضد المجرمين لكن مع الأسف في بلدنا هدا يجبر الشرطي على إطلاق رصاصتين في الهواء حتى لو كانت حياته مهددة بالخطر لأن القانون يحمي المجرمين و ظروف عمل رجال الأمن قاسية بالإضافة إلى الأجرة الهزيلة التى يتقاضونعا بالمقارنة مع نوعية العمل الدي يقومون به عكس نوام الأمة اللدين يتقاضون الملايين بالإضافة إلى التعويضات و في الختام ملاحظة فقط في اليابان الموظفون يتقاضون الأجرة حسب درجة خطورة المهنة التي يزاولونها و مرة أخرى إدا كنت في المغرب فلا تستغرب
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88
4 - مواطن غيور الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:48
تحية وتقدير للامن حاربوا المجرمين وحافظوا على سلامتكم وسلامة المواطنين وشكرا
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46
5 - العبدي الاثنين 12 فبراير 2018 - 17:48
التدخل اﻻول رصاصتين و التدخل الثاني ثﻻتة رصاصات.يجب اعادة النظر في قوانين التدخل ب رصاصتين في الهواء و الثالثة في الراس وستكون النتيجة في صالح المجتمع لحمايته من الحتاﻻت.
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50
6 - idir الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:04
يجب على القضاء ان يضرب بيد من حديد على هذه الشاكلة بلا رحمة.
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35
7 - المهاجر الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:17
تحية لكل رجل أمن شجاع أطلق رصاصة على كل من سولت له نفسه العبت بأمن المواطنين. ...أتمنى أن يحدوا المغرب حدو الولايات المتحده. ...القرطاس لكل من لم يمتتل لتحديرات أي شرطي متى وأين ما طلب منك دلك ....السيوف والسكاكين في كل مكان. ....مباشرة الضرب في الأرجل وان لم يمتتل اليدين وان شكل خطر على رجل الأمن فليرحل المشرمل برصاصة ويريح العباد من جهله. ..ويبقى رجل الأمن لبلده ووطنه وعياله وعائلته
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29
8 - إطلاق النار على المجرمين الاثنين 12 فبراير 2018 - 18:38
على الإدارة العامة للمناطق الوطني أن ترخص لموظفيها بإطلاق النار كلما كان هناك خطر يهدد حياته
لأننا أصبحنا نعاني من بطش نماذج بشرية تهدد حياة المواطنين .وأصبحت نماذج خطيرة على المجتمع ولا يترددون على طعن المواطنين وتهديد الأمن كلما حاولوا القبض. على مجرم
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20
9 - samir الاثنين 12 فبراير 2018 - 19:13
يجب سن عقوبات قاسية في القانون الجنائي في حالة استعمال السلاح الأبيض وكذلك عند مقاومة رجال الشرطة ، العقوابات البسيطة تجعل هؤلاء يعيدون جرائمهم ويستهترون بارواح الناس
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13
10 - حماية مواطنين الاثنين 12 فبراير 2018 - 20:25
يجب حماية رجال الأمن الذين يواجهون المجرمين معترضي سبيل المارة، وإنزال أقصى العقوبات بالمشرملين بما فيها إطلاق الرصاص عليهم حماية للمجتمع من هؤلاء الاشرار، وتحية للأمن بمختلف فئاته.
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