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كُتّاب وآراء
الرصاص يوقف شقيقين اعتديا على الأمن بأسفي
أقدم مفتش شرطة ممتاز يشتغل بالدائرة الأولى للأمن بمدينة أسفي على إطلاق رصاصتين من سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة سكر، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة بواسطة أسلحة بيضاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن دورية للشرطة تدخلت لتوقيف أحد الشقيقين الذي كان في حالة غير طبيعية ويعرض سلامة المواطنين للخطر بواسطة سلسلة حديدية بحي أشبار؛ وذلك تلبية لنداء استغاثة تقدم به سائق سيارة أجرة، غير أن المشتبه فيه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة، مصيبا شرطيا على مستوى القفص الصدري من جهة اليسار بواسطة حجر كبير، ما اضطر أحد الشرطيين إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين مكنتا من توقيف المعني بالأمر.
وأضافت المديرية أنه أثناء عملية تصفيد المشتبه فيه، تدخل شقيقه الذي كان بدوره في حالة سكر، وحاملا سيفا من الحجم الكبير في محاولة لتخليص شقيقه والاعتداء على موظفي الشرطة، ما اضطر الأمني نفسه إلى إطلاق ثلاث رصاصات من سلاحه الوظيفي، أصابت إحداها المعني بالأمر؛ بينما أصابت رصاصة ثانية شقيقه الذي تمكن من الفرار، قبل أن يتم توقيفه لاحقا بمسكن أسرته.
وتم نقل المشتبه فيهما، وهما معا من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الضرب والجرح العمديين والاتجار بالمخدرات، صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعهما لبحث دقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
وسن قوانين جديدة ضدهم حتى نطهر المجتمع من هؤلاء الأراذل الذين ينشرون الخوف والرعب في نفوس الناس.
لأننا أصبحنا نعاني من بطش نماذج بشرية تهدد حياة المواطنين .وأصبحت نماذج خطيرة على المجتمع ولا يترددون على طعن المواطنين وتهديد الأمن كلما حاولوا القبض. على مجرم